Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” đón khách quốc tế.

Mùa cuối năm luôn là phép thử năng lực của ngành du lịch - thời điểm thế giới dịch chuyển mạnh mẽ và các điểm đến phải chứng minh sức hút thực chất của mình. Bước vào “mùa vàng” 2025, Việt Nam không còn ở vị thế đi sau để phục hồi mà đã bước sang giai đoạn tăng tốc, dựa trên những trụ cột đủ mạnh để đón dòng khách quốc tế bùng nổ.

Số liệu gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2025 chỉ phản ánh một phần. Sức mạnh thật sự đến từ cách Việt Nam chủ động tái định vị, từ chính sách, thương hiệu đến chiến lược của từng địa phương và doanh nghiệp.

Sức bật từ chính sách và thương hiệu quốc gia

Thị thực thông thoáng hơn, thời hạn lưu trú mở rộng và việc sớm nới rộng danh sách quốc gia miễn thị thực đã tạo điều kiện giúp Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện với du khách toàn cầu. Các danh hiệu quốc tế - từ World Travel Awards đến Condé Nast Traveler - tạo độ tin cậy lớn cho Việt Nam trên bản đồ du lịch, đặc biệt với các thị trường xa như châu Âu, Mỹ. Hai làng du lịch Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn được công nhận là Làng du lịch tốt nhất thế giới...

Công văn 9658 của Chính phủ yêu cầu ngành du lịch thúc đẩy nhanh quảng bá ẩm thực - văn hóa, mở rộng các sự kiện quốc tế và xây dựng đề án xúc tiến giai đoạn 2026-2030. Nhờ đó, các địa phương trọng điểm chuyển từ thế “chờ khách” sang chủ động mở thị trường với những hoạt động có sức lan tỏa mạnh.

Hà Nội - Thủ đô của lễ hội và trải nghiệm văn hóa

Không phải ngẫu nhiên Hà Nội đang trở thành điểm đến dẫn dắt thị trường khách châu Âu - khu vực tăng trưởng mạnh nhất năm nay. Bản sắc của Hà Nội nằm ở sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp thu - đông và hệ sinh thái sự kiện liên tục được làm mới.

Hà Nội không thu hẹp trải nghiệm như nhiều đô thị lớn; thay vào đó, thành phố mở rộng chiều sâu bằng Festival Thu, lễ hội quà tặng, âm nhạc ngoài trời - những hoạt động được du khách châu Âu xem như chất xúc tác để lên đường.

Chính nhờ sự chủ động trong cách kể lại câu chuyện văn hóa bằng phương thức hiện đại giúp Hà Nội chứng minh: du lịch văn hóa hiệu quả khi mỗi năm thành phố đều tạo được câu chuyện mới.

TP Hồ Chí Minh - nhịp sống đô thị trở thành động lực kích cầu

Nếu Hà Nội mang hình ảnh mùa lễ hội trầm mặc thì thành phố Hồ Chí Minh lại là đối trọng năng động - nơi sự cởi mở, phóng khoáng tạo nên sức hút. Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 35 triệu lượt khách trong 10 tháng, nhờ không khí đô thị luôn chuyển động chứ không dựa vào các địa danh biểu tượng.

Thành phố chọn hướng đi khác: không gian mở, trải nghiệm mở, hoạt động 24 giờ. Các chuỗi sự kiện nghệ thuật, tour đêm và sản phẩm du lịch thông minh giúp nơi đây trở thành “điểm dừng chân không ngủ” của du khách trẻ, khách công vụ và nhóm MICE.

Khánh Hòa - tâm điểm của dòng khách trú đông quốc tế

Khánh Hòa đã trở thành điểm đến để “tránh đông” của khách Nga, Hàn Quốc, châu Âu, nhờ khả năng đón đầu thị trường: mở mạng bay, tăng sản phẩm nghỉ dưỡng, nâng cấp hệ sinh thái resort - du thuyền - giải trí.

Nhiều du khách châu Âu ở lại ba tuần đến một tháng vì tìm thấy đúng điều mình cần: khí hậu ổn định, biển ấm và nhịp sống chậm đủ để tái tạo năng lượng.

Phú Quốc - trở lại đường đua bằng trải nghiệm khác biệt

Sau giai đoạn chững lại, Phú Quốc cho thấy sự trở lại rõ nét trong mùa vàng 2025. Đảo ngọc không theo đuổi lượng khách đại trà, thay vào đó, họ định vị mạnh mẽ phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với thiên nhiên và những không gian khám phá riêng tư.

Điểm mạnh của Phú Quốc nằm ở khả năng “thiết kế trải nghiệm”: lặn biển, du thuyền, vui chơi - giải trí tầm cỡ quốc tế và dịch vụ được nâng cấp đồng bộ, tạo nên dấu ấn mỗi mùa một khác.

Vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp du lịch

Doanh nghiệp là động cơ quan trọng của giai đoạn tăng tốc: họ xây dựng hạ tầng, tạo sản phẩm mới - combo, lễ hội, giải trí đêm, du thuyền, công viên chuyên đề. Các hãng lữ hành giữ vai trò “người kể chuyện”, đưa khách đến gần hơn với văn hóa - ẩm thực - thiên nhiên Việt Nam. Khối khách sạn quốc tế chuẩn hóa dịch vụ, nâng sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa hay Phú Quốc, dù mỗi nơi một sắc thái, đều đang hướng đến một mục tiêu chung: chinh phục du khách quốc tế bằng chiều sâu trải nghiệm, thay vì số lượng. Chính sự đa dạng này giúp Việt Nam không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất mà trở thành hệ sinh thái điểm đến linh hoạt, phù hợp với nhiều phân khúc khách quốc tế.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có: lượng khách tăng mạnh, thương hiệu được ghi nhận toàn cầu và các vùng trọng điểm khẳng định sức hút rõ rệt. Nếu 2024 là năm khôi phục, thì 2025 đánh dấu bước trưởng thành - khi mỗi địa phương biết cách kể câu chuyện của mình để chinh phục du khách quốc tế.