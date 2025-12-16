MXH vốn là nơi nhiều trào lưu ẩm thực được "thổi bùng" chỉ sau vài video ngắn. Có những món từ lạ thành quen, từ quen thành hot, được săn lùng khắp nơi. Nhưng cũng có những trend khiến người ta vừa tò mò mua về, vừa ngỡ ngàng… rồi nổi cáu vì trải nghiệm thực tế quá khác so với kỳ vọng.

Và quả cọ - cái tên nghe còn khá xa lạ với nhiều người - đang rơi đúng vào trường hợp như vậy.

(Ảnh: @hongdiu1510)

Với không ít cư dân mạng, quả cọ là thứ quả "chưa từng thấy bao giờ", hình thù lạ lẫm, màu sẫm, thường xuất hiện trong các video review mang đậm không khí núi rừng. Thế nhưng với người dân Phú Thọ, Tuyên Quang hay một số tỉnh trung du, cọ lại là thứ quả quen thuộc, gắn với ký ức tuổi thơ và được xem như một món đặc sản dân dã.

Gần đây, khi hàng loạt clip hay hình ảnh ăn thử cọ xuất hiện trên mạng, dân tình ở nhiều nơi bắt đầu truyền tai nhau, tò mò rồi thi nhau đặt mua. Từ chợ mạng đến các hội nhóm, cọ được rao bán rầm rộ, có thời điểm "cháy hàng", khiến việc ăn cọ bỗng trở thành một trend khá hot.

Thế nhưng, điều đáng nói là không ít người sau khi mua về ăn thử lại… thất vọng tràn trề. Có người chê vị chát, có người bảo ăn thấy "sạn sạn như có cát", người khác lại than cọ vừa chát vừa cứng, hoặc ăn bị sạn. Thậm chí, có trường hợp mua tận 2kg nhưng không ăn được, đành lên mạng đăng bài hỏi thẳng: "Ai ăn được không, em tặng lại".

Những lời than thở này không hề ít, kéo theo tranh cãi trái chiều. Một bên cho rằng cọ bị "thần thánh hoá" quá đà trên mạng xã hội, bên còn lại lập tức đứng ra… giải oan.

(Ảnh chụp màn hình TikTok, Facebook)

(Ảnh chụp màn hình TikTok)

Theo nhiều người sống ở vùng trồng cọ, bản thân quả cọ không hề "có lỗi", vấn đề nằm ở chỗ người ăn chưa đúng cách, hoặc mua chưa đúng loại. Cọ muốn ngon phải đúng độ chín, lại phải là quả của cây cọ cho ruột dày, béo. Quan trọng hơn cả là khâu ỏm cọ - bước quyết định gần như toàn bộ hương vị.

Nhiều người "giải oan" cho quả cọ (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Ỏm cọ là hình thức làm chín rất riêng, không phải luộc hay nấu như nhiều người vẫn nghĩ. Trước khi ỏm, cần chà xát để loại bỏ lớp vỏ lụa bên ngoài, có nơi để nguyên vỏ rồi sau khi ỏm mới gọt hoặc tách nhẹ bằng tay. Để cọ đạt độ bùi béo, nước phải được đun sôi lăn tăn, khi bọt khí bắt đầu nổi từ đáy nồi thì mới đổ cọ vào, đậy kín khoảng 20 phút.

Nếu không làm đúng cách, cọ rất dễ bị chát đắng, trơ cứng hoặc tách nước, ăn không ra vị. Dấu hiệu nhận biết mẻ cọ ngon là nước ỏm loang loáng một lớp váng mỡ vàng mỏng, ruột cọ lộ ra vàng ruộm, lõi dày. Khi ăn, cọ mềm, bùi, béo ngậy; chấm cùng muối vừng hay muối lạc thì càng "đưa miệng".

(Ảnh: @trangmin95)

Với nhiều người, cọ ỏm từng là món ăn cứu đói, là hương vị gắn liền với làng quê, với những ngày giản dị mà ấm áp. Qua bao năm, cọ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc ấy - không cầu kỳ, không chiều lòng số đông, nhưng ai đã quen thì ăn mãi không chán.

Và ngoài việc chọn cọ chưa ngon, ỏm cọ chưa đúng cách, việc "nổi đoá" sau khi ăn cọ có lẽ cũng đến từ một lý do rất đơn giản: khẩu vị mỗi người mỗi khác. Có món hợp người này nhưng lại xa lạ với người kia. Và không phải đặc sản nào cũng có thể trở thành món ăn đại trà chỉ nhờ vài video viral trên mạng xã hội.