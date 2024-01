Đột nhiên đau lưng khi uống rượu liên hoan, chàng trai 28 tuổi tử vong chỉ 10 ngày sau đó

Anh Trương (tên nhân vật đã được thay đổi) cũng là một trường hợp “gặp nạn” vì uống nhiều rượu bia. Khi biết tin một người vốn khỏe mạnh như anh qua đời sau 10 ngày nằm viện vì viêm tụy cấp sau khi uống rượu, bạn bè, người quen ai cũng bàng hoàng.

Viêm tụy cấp có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao (Ảnh minh họa)

Cụ thể, anh Trương năm nay 28 tuổi, độc thân, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc. Anh có thân hình cao to, làm nhân viên giao hàng nên phải đi lại nhiều và làm hơn 10 tiếng mỗi ngày, có những ngày làm xuyên tới gần sáng.

Bắt đầu từ gần Tết Dương lịch, bạn bè thường xuyên rủ anh tham gia ăn nhậu, liên hoan. Nhưng vì công việc bận rộn, lại cảm thấy tự ti trước những người bạn đại học thành công, kiếm được nhiều tiền nên anh luôn tìm cớ từ chối. Cho đến khoảng 2 tuần trước, nhóm bạn cùng quê quyết định tổ chức sinh nhật cho một cậu bạn thân của anh Trương, tiện thể liên hoan cuối năm nên anh không thể nào từ chối được nữa.

Tối hôm đó, trời rất lạnh, anh Trương cố gắng giao nốt đơn hàng cuối cùng vào khoảng 8 giờ tối rồi mới tắt ứng dụng, vội vã chạy xe máy tới chỗ hẹn. Đến muộn nên vừa ngồi vào bàn anh đã liên tục phải “uống rượu phạt”. Không khí hôm đó rất vui vẻ, lại lâu không gặp bạn bè nên anh Trương uống thêm rất nhiều rượu. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, tổng lượng rượu anh uống là gần 3 lít cùng nhiều đồ chiên rán.

Gần 11 giờ đêm, thấy vẫn còn sớm, lại đang vui vẻ nên nhóm bạn của anh quyết định “đi tăng 2” tới một quán bia ngoài trời. Quán này nổi tiếng với món thịt cừu quay, còn có thêm dịch vụ hát karaoke nên những chàng trai trẻ ai nấy đều bị cuốn vào bữa tiệc, uống hết cốc bia này tới cốc bia khác.

Lúc này, anh Trương đột nhiên cảm thấy rất đau bụng, cảm giác đau rất lạ, lan cả ra thắt lưng. Đang trong cuộc vui nên ai nấy đều bảo anh cố chịu đựng thêm một chút, chắc là do lâu anh chưa uống rượu và gọi cho anh một chai nước lọc. Bởi vì nếu đồ ăn uống có vấn đề thì không thể chỉ một mình anh Trương khó chịu như vậy.

Tuy nhiên, 30 phút sau đó cơn đau của anh Trương ngày càng dữ dội, đến mức không thể ngồi nổi, mồ hôi vã ra như tắm, mặt tím tái. Bạn thân của anh liền gọi taxi đưa anh tới bệnh viện gần nhất. Thông qua chụp CT và xét nghiệm máu, bác sĩ nhanh chóng phát hiện ra thủ phạm - viêm tụy cấp.

Bác sĩ nhắc nhở cẩn trọng với viêm tụy cấp do rượu bia dịp Tết

Bác sĩ điều trị của anh Trương họ Lý, là một bác sĩ ngoại khoa trực phòng cấp cứu vào ngày anh nhập viện. Ông kể lại, khi tới bệnh viện, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy hạ canxi máu, tăng đường huyết, đau đớn và khó hô hấp do viêm tụy cấp. Nhưng khi biết cần làm thủ tục nhập viện gấp để điều trị, bệnh nhân liên tục từ chối, cho rằng mình chỉ bị khó chịu do uống rượu, không muốn nhập viện và tiếp tục đi làm vào ngày mai.

“Giống như nam bệnh nhân này, rất nhiều người khi nghe tới bệnh viêm tụy, thậm chí là viêm tụy cấp thường cho rằng nó là chứng viêm nhiễm không nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, đây là căn bệnh nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Viêm tụy nhìn chung là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng, đỏ do dịch tiêu hóa hoặc enzyme tấn công tuyến tụy, thường được chia làm 2 loại là viêm tụy mạn và viêm tụy cấp.

Viêm tụy mạn: Là tình trạng tuyến tụy bị viêm trong thời gian dài. Nguyên nhân chủ yếu viêm tuỵ cấp do rượu bia tái phát nhiều lần. Thường có biến chứng mạn tính như đái tháo đường, rối loạn chức năng ngoại tiết, ung thư tụy…

Còn với trường hợp của anh Trương là bị viêm tụy cấp. Tức là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng đột ngột, xảy ra trong thời gian ngắn, bệnh có thể diễn tiến đến suy cơ quan, nhiễm trùng huyết, hoại tử tụy… nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do sỏi mật, lạm dụng rượu bia, tăng mỡ máu” - Bác sĩ Lý giải thích.

Bác sĩ cảnh báo dịp cuối năm tiệc tùng, liên hoan nhiều làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp do bia rượu (Ảnh minh họa)

Ông cũng cho biết, nguyên nhân viêm tụy cấp ở anh Trương là anh uống quá nhiều rượu bia, cộng thêm ăn quá nhiều chất béo vào ngày hôm đó. Sau đêm điều trị đầu tiên, tình hình sức khỏe của anh không có những chuyển biến khả quan. Ngày thứ hai, các vết bầm tím lớn bắt đầu xuất hiện ở vùng da quanh rốn, thắt lưng và xương sườn, gọi là dấu Cullen và dấu Grey-Tuner.

Bác sĩ Lý giải thích đó là biểu hiện của viêm tụy hoại tử xuất huyết cấp tính. Đầu tiên máu chảy ra, đến khoang bụng rồi xuyên qua khoang sau phúc mạc vào mô dưới da của thành bụng. Huyết áp rất thấp, nhịp tim nhanh, nhịp thở dồn dập, lượng nước tiểu ngày càng ít, bạch cầu trong máu cùng tốc độ lắng hồng cầu ngày càng cao. Anh Trương được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục điều trị tăng cường.

Đến ngày thứ 3, anh Trương bị suy hô hấp, suy thận cấp. Những ngày sau đó, sự sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị máy móc, các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cứu được anh. Sau 10 ngày điều trị với chi phí 350.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 1,2 tỷ VNĐ), anh đã tử vong vì viêm tụy cấp. Bên cạnh nỗi đau mất đi người thân, gia đình anh còn mất đi lao động chính cùng khoản nợ không nhỏ để lo viện phí.

“Rượu bia là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm tụy mãn tính, viêm tụy cấp và tử vong vì bệnh này. Viêm tụy cấp thường xuất hiện nhiều hơn vào dịp cuối năm, lễ Tết do tiệc tùng, liên hoan nhiều và mọi người có xu hướng uống rượu bia cũng như ăn uống tùy tiện hơn” - Bác sĩ Lý chia sẻ.

Ông cũng giải thích rằng, nguyên nhân rượu bia gây viêm tụy cấp là do rượu có thể gây hẹp các ống nhỏ dẫn lưu dịch trong tuyến tụy, đưa đến tắc nghẽn, cuối cùng gây ra viêm tụy cấp. Còn những người uống rượu nhiều rượu trong một thời gian dài sẽ gây viêm tụy mãn tính do dịch tụy trào ngược, tổn thương mô tụy, co thắt tụy.

Đau bụng trên lan ra sau lưng, buồn nôn và nôn mửa là những triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp (Ảnh minh họa)

Vì vậy, bác sĩ lý nhắc nhở, nên hạn chế uống rượu bia để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, cần lưu ý những triệu chứng phổ biến nhất khi bị viêm tụy cấp, bao gồm:

- Cơn đau bắt đầu từ từ hoặc đột ngột ở vùng bụng trên, có thể lan ra sau lưng. Lưu ý là cơn đau có thể kéo dài vài ngày.

- Sốt.

- Buồn nôn và/hoặc nôn mửa.

- Trướng bụng, khó tiêu, ăn uống kém.

- Nhịp tim nhanh.

Điều quan trọng là khi gặp phải những dấu hiệu này, nhất là sau khi uống rượu bia cần tới ngay cơ sở y tế thay vì chủ quan kẻo gây nguy hiểm tính mạng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor, Asia One