Dọn nhà đón Tết sớm theo phong cách người Nhật: Vứt bỏ 5 thứ này, vận may tự nhiên sẽ đến

Người ta thường bảo "nhà sạch thì mát", nhưng cái sự sạch ở đây không chỉ đơn thuần là sàn nhà không bụi, cửa kính sáng choang. Cái sạch theo phong cách sống tối giản của người Nhật còn nằm ở sự thông thoáng của luồng khí, sự nhẹ nhõm trong tâm trí của người ở. Họ tin rằng, vạn vật đều có năng lượng. Những món đồ cũ kỹ, hỏng hóc hay bị lãng quên trong góc tủ tối tăm đều mang theo năng lượng trì trệ, nặng nề. Giữ chúng lại trong nhà chẳng khác nào bạn đang níu giữ những phiền muộn của năm cũ.

Ông bà ta cũng có câu "tống cựu nghinh tân", muốn đón cái mới thì phải tiễn cái cũ đi. Vậy nên, dọn nhà đón Tết thực chất là một cuộc hành trình đối diện với chính mình, học cách buông bỏ lòng tham lam, sự tiếc nuối để trả lại cho ngôi nhà không gian thuần khiết nhất. Khi ngôi nhà được "thở", tự nhiên vận khí sẽ lưu thông, và đó chính là lúc may mắn tìm đến. Đừng cố gắng dọn sạch cả căn nhà trong một ngày, hãy bắt đầu từ những thứ dễ dàng nhất mà chúng ta hay vô tình tích tụ.

Hãy bắt đầu chuyến đi dạo quanh ngôi nhà thân yêu của bạn với một cái nhìn tỉnh táo hơn. Thứ đầu tiên, dễ nhận ra nhất nhưng lại hay bị ngó lơ nhất, chính là những món đồ đã hết hạn sử dụng. Hãy mở tủ thuốc gia đình, ngăn kéo bàn trang điểm hay kệ gia vị trong bếp. Những vỉ thuốc cảm đã ngả màu, lọ kem dưỡng da mở nắp từ hai năm trước, hay gói bột nêm đã vón cục... chúng không chỉ vô tác dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Sự hiện diện của chúng là minh chứng cho sự đình trệ. Đừng tiếc một lọ thuốc đắt tiền nếu nó không còn dùng được, việc vứt bỏ chúng chính là cách bạn trân trọng sức khỏe của gia đình trong năm mới.

Tiếp theo, hãy nhìn đến những đồ vật đã sứt mẻ, hỏng hóc. Một chiếc bát ăn cơm bị mẻ miệng, chiếc cốc uống nước nứt quai, hay cái ấm đun nước chập chờn mà bạn cứ giữ lại với ý nghĩ "vẫn còn dùng tạm được". Trong quan niệm phong thủy Á Đông, đồ sứt mẻ tượng trưng cho sự không trọn vẹn, dễ gây ra những xích mích, trắc trở trong các mối quan hệ gia đình. Năm mới đến, chúng ta mong cầu sự tròn đầy, viên mãn, cớ sao lại giữ lại những thứ khiếm khuyết ấy? Hãy cảm ơn chúng vì đã phục vụ gia đình bạn thời gian qua và tiễn chúng đi. Sự thay thế bằng những món đồ lành lặn, dù giản dị thôi, cũng sẽ mang lại cảm giác tươi mới và an tâm hơn rất nhiều.

Thứ ba là một "cuộc chiến" nội tâm thực sự: Quần áo, giày dép không còn vừa vặn hoặc không còn mang lại niềm vui. Mở tủ quần áo ra, bạn có thấy những chiếc váy mua từ 5 năm trước với hy vọng "giảm cân rồi sẽ mặc lại"? Hay những bộ đồ được tặng nhưng chưa bao giờ bạn thấy tự tin khi khoác lên người? Mỗi lần nhìn thấy chúng, thay vì niềm vui, bạn chỉ thấy áp lực về cân nặng hoặc cảm giác tội lỗi vì lãng phí. Người Nhật có một nguyên tắc rất hay: Chỉ giữ lại những gì khiến trái tim bạn rung động ngay lúc này. Quần áo là thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn mỗi ngày. Hãy dũng cảm cho đi hoặc thanh lý những món đồ không còn thuộc về con người hiện tại của bạn. Tủ quần áo thoáng đãng sẽ giúp buổi sáng của bạn nhẹ nhàng hơn, và bạn cũng tự tin hơn để đón nhận những cơ hội mới.

Thứ tư, thứ mà nhà nào cũng có rất nhiều, đó là giấy tờ vụn vặt và những món quà "ngại từ chối". Hóa đơn điện nước từ năm ngoái, hướng dẫn sử dụng của cái tivi đã hỏng, hay những món quà lưu niệm bám bụi mà bạn chẳng biết trưng bày vào đâu nhưng lại ngại vứt đi vì sợ phụ lòng người tặng. Sự thật là, những tờ giấy lộn xộn đó đang làm rối trí bạn, còn những món quà kia đã hoàn thành sứ mệnh của nó ngay khi được trao tặng. Giữ lại một món đồ mà mình không yêu thích chỉ vì cảm giác tội lỗi là bạn đang tự tạo gánh nặng cảm xúc cho mình. Hãy chụp ảnh lại làm kỷ niệm nếu cần, rồi giải phóng chúng. Không gian sống của bạn là để phục vụ bạn, không phải là nhà kho chứa đồ.

Và cuối cùng, điều khó khăn nhất: Những thứ giữ lại "đề phòng khi cần". Tâm lý lo xa, sợ thiếu thốn khiến chúng ta tích trữ từ cái hộp các-tông rỗng, hàng tá túi nilon, đến những sợi dây thun, lọ thủy tinh cũ... Chúng ta sợ một ngày nào đó sẽ cần đến chúng mà không có. Nhưng bạn ơi, hãy thử ngẫm lại xem, cái "ngày nào đó" ấy có bao giờ đến không? Hay chúng chỉ nằm đó, chiếm chỗ và hút bụi năm này qua tháng khác? Niềm tin vào sự đủ đầy quan trọng hơn việc tích trữ. Khi bạn dọn sạch những thứ dư thừa này, bạn đang gửi đi một thông điệp với vũ trụ rằng bạn tin tưởng vào tương lai, bạn tin rằng khi mình thực sự cần, mình sẽ có khả năng để sở hữu nó.

Khi bạn hoàn thành việc loại bỏ 5 nhóm đồ vật này, hãy đứng giữa ngôi nhà và hít một hơi thật sâu. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Không khí dường như trong lành hơn, ánh sáng dường như chan hòa hơn đến từng ngóc ngách. Sự may mắn không phải là phép màu từ trên trời rơi xuống, mà nó đến khi tâm trí ta đủ tĩnh lặng, không gian sống đủ thoáng đãng để đón nhận những năng lượng tích cực. Dọn nhà đón Tết theo cách này không còn là gánh nặng thể xác, mà là một liệu pháp chữa lành tinh thần. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, mỗi ngày một chút thôi, để khi mùa xuân thực sự gõ cửa, bạn đã sẵn sàng với một tâm thế an yên và một ngôi nhà tràn đầy sinh khí.