Trước nhà có 3 thứ này, làm ăn khó phất dù rất chăm chỉ

Nhiều người than phiền rằng bản thân làm việc không ngơi tay, chi tiêu chừng mực nhưng tiền bạc vẫn khó dư, công việc hay gặp trắc trở. Theo phong thủy nhà ở, nguyên nhân đôi khi không nằm ở bên trong mà xuất phát ngay từ khu vực trước nhà. Đây là nơi đón khí đầu tiên, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và cơ hội của gia chủ. Nếu trước nhà xuất hiện 3 thứ dưới đây, việc làm ăn rất dễ bị cản trở mà không hay biết.

1. Rác thải, đồ cũ hoặc vật bỏ đi chất đống

Trước nhà là “minh đường”, nơi cần rộng rãi, sạch sẽ để đón sinh khí. Thế nhưng nhiều gia đình lại để thùng rác lớn, đồ cũ, bàn ghế hỏng, xe hư hoặc vật liệu xây dựng chất ngay trước cửa. Lâu ngày, khu vực này trở nên nhếch nhác, bốc mùi, tạo cảm giác nặng nề. Theo phong thủy, rác thải và đồ bỏ đi tượng trưng cho khí xấu và sự trì trệ. Khi đặt trước nhà, chúng cản dòng khí tốt đi vào, khiến vận may khó đến. Gia chủ thường gặp tình trạng làm nhiều nhưng kết quả ít, cơ hội đến rồi lại vụt qua, tiền kiếm được cũng nhanh chóng đội nón ra đi.

Cách khắc phục không quá phức tạp. Trước nhà cần được giữ sạch sẽ, thông thoáng, chỉ nên đặt những vật thật sự cần thiết. Thùng rác nên để gọn, có nắp đậy và thường xuyên dọn dẹp. Khi minh đường sáng sủa, tài lộc mới có đường vào.

2. Cột điện, cây lớn hoặc vật nhọn chĩa thẳng vào cửa

Một trong những lỗi phong thủy phổ biến là cửa chính đối diện trực tiếp với cột điện, thân cây to, góc tường nhọn hoặc biển quảng cáo sắc cạnh. Những vật này tạo ra thế “xung sát”, khiến dòng khí đi vào nhà bị cắt gãy, không trọn vẹn. Gia đình sống trong nhà phạm lỗi này thường gặp cảnh công việc hay bị cản trở phút chót, ký kết dang dở, làm ăn khó bứt phá. Dù rất nỗ lực nhưng luôn có cảm giác bị chặn lại bởi những yếu tố ngoài ý muốn.

Nếu không thể di dời cột điện hay chặt cây lớn, gia chủ có thể dùng các biện pháp hóa giải như trồng thêm cây xanh mềm mại, đặt bình phong, chậu cây hoặc rèm che để giảm xung lực. Quan trọng nhất là tránh để cửa chính bị “đâm thẳng” bởi các vật cứng, nhọn.

3. Đường đâm thẳng vào nhà hoặc lối vào quá hẹp

Nhà nằm ở cuối con đường đâm thẳng vào cửa hoặc có lối vào nhỏ hẹp, quanh co, tối tăm cũng là dấu hiệu phong thủy không tốt cho tài lộc. Đường đâm thẳng tạo ra luồng khí mạnh, khó kiểm soát, dễ mang theo bất ổn. Lối vào chật chội lại khiến khí tốt khó lưu thông, tiền bạc vì thế khó tụ. Những gia đình ở vị trí này thường làm ăn lên xuống thất thường, tài chính thiếu ổn định, hay gặp rủi ro bất ngờ. Cảm giác chung là rất khó tích lũy lâu dài, dù thu nhập không hề thấp.

Giải pháp là làm mềm không gian trước nhà bằng cây xanh, thảm, đèn chiếu sáng hoặc tiểu cảnh nhỏ để điều hòa dòng khí. Với lối vào hẹp, cần giữ gọn gàng, đủ ánh sáng, tránh để đồ đạc chắn lối đi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm



