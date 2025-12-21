Đây là ngôi nhà Hong Kong lạ nhất tôi từng thấy

Ở Hong Kong (Trung Quốc), những căn hộ "bé như mắt muỗi" là chuyện "thường như ở huyện". Vì quá quen với không gian ở khiêm tốn, nhiều người đã đặt đến cảnh giới đại tài trong sắp xếp và bố trí nhà cửa, nhỏ đến mấy vẫn có thể sống thoải mái, thậm chí dư không gian dùng. Căn hộ 18m² của cô gái sau đây là ví dụ.

Dù diện tích khiêm tốn nhưng căn hộ vẫn được chia thành 2 phòng ngủ và 2 khu sinh hoạt riêng biệt, bố cục gọn gàng, ánh sáng tốt, không hề bí bách. Thậm chí chủ nhà còn đùa rằng: "Ở một mình hơi phí, chắc phải rủ thêm người ở chung cho đỡ trống".

Ngay từ cửa bước vào là khu vực sảnh dẫn vào không gian chính. Bên trái được cô gái bố trí khu ăn uống, bên phải là bếp khép kín và phòng vệ sinh. Trung tâm căn hộ là phòng sinh hoạt chung, nơi vừa đóng vai trò phòng khách, vừa có thể linh hoạt thành phòng ngủ phụ khi cần. Phía trong cùng mới là phòng ngủ chính.

Điểm cộng lớn của căn hộ là cách xử lý không gian rất thoáng. Nhờ vậy mà dù diện tích khiêm tốn thì cảm giác ở vẫn rộng rãi, trong khi những phòng trọ khác thì chỉ kê được 1 chiếc giường, 1 cái bàn và bếp nấu.

Nhà có tone gỗ sáng và màu trắng chủ đạo nên càng thêm sáng sủa. Trần cao để hạn chế cảm giác chật. Nội thất được tiết chế tối đa, đặt sát tường để ưu tiên lối đi và khoảng thở.

Và dù diện tích nhỏ, phòng vệ sinh vẫn được thiết kế theo hướng tách khu chức năng. Bồn rửa tay đặt bên ngoài, khu tắm và vệ sinh được ngăn bằng rèm, đảm bảo khô ráo và tiện lợi khi sử dụng.

Chi tiết đắt giá nhất căn phòng nằm ở bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ chính. Cách làm này giúp ánh sáng và không khí lưu thông tốt hơn, đồng thời vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Phòng ngủ chính được bố trí vừa vặn, đủ dùng với một giường đôi nhỏ. Cửa sổ lớn giúp tối ưu ánh sáng vào phòng. Không cầu kỳ, không dư thừa, mọi thứ đều được thiết kế vì trải nghiệm sống thoải mái.

Nhìn cách gia chủ phân chia từng khu chức năng, từng gian phòng, khó có thể ngờ được ngôi nhà này chỉ vỏn vẹn 18m², đúng là độc lạ hiếm thấy. Nhờ cách bố trí thông minh mà ngôi nhà không chỉ tiện nghi một cách kì diệu mà còn có thể thoải mái rủ thêm người khác vào ở cùng.

Nguồn: post.smzdm



