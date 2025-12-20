Người phụ nữ 59 tuổi này khiến tôi sững sờ: Không tốn một đồng mà nhà lúc nào cũng gọn, chuẩn "bậc thầy tối giản"

Cô Yến ở Tô Châu, Trung Quốc là người khiến tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Co không mua hộp đựng đồ đồng bộ, không sắm các loại dụng cụ lưu trữ trendy, cũng không chạy theo lối sống tối giản đắt đỏ mà giới trẻ thường theo đuổi. Thay vào đó, cô tạo ra những giải pháp lưu trữ từ chính những thứ… người ta vẫn vứt đi.

Và phải công nhận, càng xem càng phục. Dưới đây là những mẹo khiến tôi từ bất ngờ → ngạc nhiên → ngưỡng mộ.

01. Khay đựng xà phòng “0 đồng” từ đồ sẵn có

Cô không dùng khay đựng xà phòng truyền thống vì:

- dễ đọng nước

- nhanh bẩn

- phải kỳ cọ liên tục

Thay vào đó, cô dùng nắp chai sữa, nước ngọt, đặt trực tiếp lên xà phòng - gọn nhẹ, thoát nước tốt, không chiếm chỗ.

Ngoài ra, cô còn:

- Treo xà phòng trong túi lưới

- Dùng miếng xơ mướp làm khay (vừa thoát nước, vừa tận dụng được lớp xà phòng còn sót lại để lau bồn rửa)

Vừa tiết kiệm, vừa sạch sẽ, lại tiện vô cùng.

02. Giỏ đựng trái cây tái sử dụng thành giỏ lưu trữ “đỉnh của chóp”

Những giỏ trái cây lớn mà nhiều người bỏ đi, bà giữ lại và biến chúng thành:

- Giỏ để quần áo trong tủ

- Giỏ đựng đồ lặt vặt

- Kệ lưu trữ có bánh xe (chỉ cần gắn vài mối buộc cố định đáy)

- Kệ nhiều tầng bằng cách xếp chồng + cố định bằng ống PVC hoặc khung thép

Giỏ trắng vốn đã đẹp, còn nếu muốn trang trí, bà chỉ bọc thêm một lớp vải hoa — xinh như đồ mua ngoài tiệm.

03. Túi đựng đồ ăn giao tận nơi → Giải pháp lưu trữ tiện dụng trong tủ lạnh

Hầu hết túi giao đồ ăn đều:

- có lớp chống thấm

- đứng dáng

- chịu lực tốt

Bà giữ lại, cắt viền cho đẹp, rồi dùng để chia ngăn tủ lạnh:

- đủ sạch

- dễ thay

- dễ lấy đồ

- không tốn đồng nào

Túi trà sữa còn được bà dùng làm túi đựng khăn mặt - sạch, chống bụi và nhìn rất gọn.

04. Hộp đựng trái cây trong suốt → Khay sắp xếp siêu gọn

Những hộp nhựa trong suốt từ siêu thị thường bị bỏ đi. Nhưng bà 59 tuổi này biến chúng thành:

- Khay đựng văn phòng phẩm

- Ngăn tủ chứa tất – đồ lót

- Hộp chia ngăn trên bàn làm việc

Ưu điểm lớn: trong suốt nên nhìn phát biết ngay bên trong có gì, không phải lục tìm.

05. Lõi cuộn giấy vệ sinh → Giá đựng nhỏ xinh cực hữu dụng

Sau khi dùng hết giấy, bà giữ lõi giấy:

- dán thành hình lục giác

- cố định thêm đế carton

- biến thành hộp đựng dây sạc, tai nghe, kẹp tóc…

Chỉ cần thêm một lớp vải bọc bên ngoài là nhìn “chanh sả” như đồ decor mua sẵn.

Thậm chí bà còn làm ghế đẩu mini bằng cách gắn lõi giấy lại với nhau, phủ lớp bìa cứng chắc chắn - quả là óc sáng tạo không đùa được.

06. Hộp sữa công thức → Bộ lưu trữ hoàn hảo cho bếp

Các bà mẹ thường có rất nhiều hộp sữa bột. Bà biến chúng thành:

- hộp đựng gạo

- hộp đựng ngũ cốc

- hộp đựng đồ khô

- thùng chứa đồ chơi trẻ em

Nắp kín, chống ẩm tốt, dễ dán nhãn — tiện và đẹp hơn túi nylon rất nhiều.

07. Chai nước uống → “Đồ nghề” cực hữu ích cho trẻ con và tủ lạnh

Với chai nước khoáng, bà:

- Cắt nửa thân → làm hộp đựng bút

- Gắn lên tường → trẻ nhỏ dễ lấy bút màu khi vẽ

- Dùng chai lớn cắt đôi → làm khay đựng đồ ở cánh tủ lạnh

- Ngon – bổ – rẻ – không phí gì.

08. Hộp bánh Trung Thu → Hộp mỹ phẩm, hộp bút siêu đẹp

Những hộp bánh kim loại hoặc giấy cứng sau Trung Thu, bà tận dụng:

- làm hộp đựng mỹ phẩm

- đựng văn phòng phẩm

- đặt trên bàn làm việc hoặc bàn trang điểm

Vừa sang, vừa bền, lại chẳng tốn đồng nào.

09. Đũa dùng một lần → Giá đựng gia vị, giá treo trang sức

Đũa dùng một lần có thể:

- dán lại thành giá để gia vị

- buộc thành móc treo vòng cổ, vòng tay, phụ kiện nhỏ

Vài thao tác đơn giản nhưng kết quả thật sự gọn mắt và tiện.

Kết lại: Tối giản không chỉ là vứt bớt đồ – mà là biết “biến rác thành tài nguyên”

Người phụ nữ 59 tuổi này khiến tôi nhận ra:

- Không phải cứ mua nhiều hộp đựng là nhà sẽ gọn

- Không phải cứ theo trend tối giản là phải chi tiền

- Nhà gọn nhất là khi biết tái sử dụng thông minh, không lãng phí

Chính sự tinh tế này mới khiến cư dân mạng phải thốt lên: “Những người biết quản lý thời gian và không gian – thật sự đáng nể!”.