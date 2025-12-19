3 khung giờ thắp hương đẹp nhất ngày Mùng 1 Âm lịch

Ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025 (tức ngày Mùng 1 tháng 11 Âm lịch), là thời điểm nhiều gia đình Việt thắp hương đầu tháng để cầu bình an, hanh thông cho công việc và cuộc sống. Theo quan niệm truyền thống, việc thắp hương không chỉ nằm ở lòng thành mà còn gắn với thời điểm phù hợp, khi không gian yên tĩnh, con người tĩnh tâm và sinh hoạt trong nhà ổn định.

Dưới đây là 3 khung giờ được xem là đẹp và hài hòa nhất để thắp hương trong ngày Mùng 1 Âm lịch, phù hợp với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ đúng tinh thần nếp cũ.

Khung giờ buổi sáng: từ 6 giờ đến 9 giờ

Buổi sáng luôn được xem là thời điểm lý tưởng nhất để thắp hương ngày Mùng 1. Đây là lúc ngày mới bắt đầu, không khí trong nhà còn yên tĩnh, tinh thần con người tỉnh táo và chưa bị cuốn vào công việc, lo toan.

Theo quan niệm dân gian, thắp hương vào buổi sáng mang ý nghĩa mở đầu suôn sẻ, gửi gắm mong muốn một tháng mới bình an, thuận lợi. Với những gia đình bận rộn, khung giờ này cũng dễ sắp xếp, không gấp gáp, không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Khi thắp hương buổi sáng, bàn thờ nên được lau dọn gọn gàng từ tối hôm trước để giữ sự trang nghiêm.

Khung giờ giữa trưa: từ 11 giờ đến 13 giờ

Khung giờ giữa trưa, đặc biệt là khoảng trước hoặc sau bữa cơm trưa, cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Đây là lúc sinh hoạt trong nhà tạm lắng, mọi người có thời gian quây quần, tâm thế ổn định hơn so với đầu giờ làm việc.

Theo phong tục, thắp hương vào khung giờ này thể hiện sự đủ đầy, tròn vẹn, phù hợp với những gia đình coi trọng nếp cúng mùng Một gắn với bữa cơm sum họp. Tuy nhiên, khi thắp hương buổi trưa, cần chú ý không gian thoáng đãng, tránh thắp trong lúc nhà cửa còn bừa bộn hoặc sinh hoạt quá ồn ào.

Khung giờ chiều tối: từ 17 giờ đến 19 giờ

Với những người phải đi làm thứ 7 hoặc có lịch bận buổi sáng, khung giờ chiều tối là lựa chọn phù hợp và vẫn được xem là thời điểm đẹp trong ngày Mùng 1. Đây là lúc công việc đã khép lại, các thành viên trong gia đình có mặt đông đủ hơn, tâm lý cũng dễ lắng xuống sau một ngày dài.

Thắp hương vào buổi chiều tối mang ý nghĩa khép lại một ngày trọn vẹn, hướng đến sự bình yên cho gia đình. Tuy nhiên, nên tránh thắp quá muộn vào ban đêm, khi mọi người đã mệt mỏi hoặc chuẩn bị nghỉ ngơi, vì lúc đó tâm thế thường không còn đủ tĩnh.

Một vài lưu ý khi thắp hương ngày Mùng 1

Dù thắp hương vào khung giờ nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự gọn gàng, nghiêm túc và tâm thành. Không cần thắp quá nhiều nén hương hay khấn cầu dài dòng. Lời khấn nên ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào mong muốn bình an, sức khỏe và sự thuận hòa trong gia đình.

Ngày Mùng 1 Âm lịch là dịp để mỗi người chậm lại, nhìn lại tháng cũ và chuẩn bị tâm thế cho tháng mới. Chọn đúng khung giờ phù hợp không chỉ giúp giữ trọn nếp truyền thống, mà còn mang lại cảm giác an tâm và nhẹ lòng hơn trong đời sống hiện đại.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm