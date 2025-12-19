Shipper tông hỏng xe Porsche, bật khóc giữa đường nhưng chủ xe không bắt đền, còn đòi chi trả viện phí: Nhờ 1 câu nói!

Tháng 11/2023, ở thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây chú ý. Trong đoạn video ghi lại vụ việc này cho thấy một shipper đã vô tình va chạm với chiếc Porsche màu đỏ khi đang giao đồ ăn nên ngã ra đường. Cằm, tay và chân đều bị thương rỉ máu nhưng người này không quan tâm đến cơn đau, từ chối lời đề nghị đến bệnh viện của mọi người xung quanh. ‏

‏Nhìn chiếc siêu xe bị hư hỏng phần đuôi, tiền sửa chắc chắn vô cùng đắt đỏ, chàng trai run rẩy nhận trách nhiệm với chủ xe. Anh bật khóc, giọng nói lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi không đủ khả năng trả tiền sửa hết một lần, hãy cho phép tôi được trả góp".

‏Nam shipper bị thương vẫn cố thuyết phục chủ xe cho mình bồi thường

Ánh mắt của người shipper lúc này cũng ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn và sự bất lực, dường như đang chuẩn bị tinh thần cho những lời quở trách. Thế nhưng nữ chủ xe lại từ tốn nói rằng anh không cần bồi thường. Chàng trai giao hàng vẫn liên tục xua tay, khẳng định sẽ trả tiền sửa xe thành từng đợt: "Không, không, dù sao đó vẫn là lỗi của tôi trước. Tôi sẽ đi làm rồi trả lại tiền cho chị…"‏

‏Chủ xe Porsche lúc này cương quyết sẽ quay video làm bằng chứng để khẳng định cô sẽ không nhận khoản bồi thường, đồng thời an ủi người shipper nên nhanh chóng đến bệnh viện khám vết thương. Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường, xác nhận không có khiếu nại bồi thường. ‏

Trước khi họ rời địa điểm xảy ra tai nạn, nữ chủ xe còn chủ động đưa cho shipper một khoản tiền để chi trả viện phí vì lo người giao hàng không đem theo sẵn nhiều tiền trong người. Tuy nhiên chàng trai shipper vẫn từ chối và cảm ơn lòng tốt của chủ xe.

Ảnh minh hoạ

Vụ việc đã tạo nên những cuộc thảo luận lớn tại đất nước tỷ dân, dành lời khen ngợi cho hành động của cả người giao hàng và nữ chủ xe Porsche. Dù tiếc chiếc xe hỏng vì sự cố bất ngờ nhưng nữ chủ xe đã rất rộng lượng, thậm chí còn hào phóng muốn trả viện phí cho người đã tông xe mình. ‏

‏Theo thông tin trên mạng xã hội, người shipper mới làm việc từ đầu tháng 11. Tuy không có điều kiện trả tiền bồi thường nhưng anh không trốn tránh trách nhiệm, không tỏ ra yếu đuối hay hành xử vô lý. Trái lại, còn tìm mọi cách để bù đắp lỗi lầm của mình.‏

‏Vụ việc này làm cư dân mạng Trung Quốc nhớ tới một vụ tai nạn tương tự xảy ra tháng 6 năm nay ở tỉnh Hà Nam. Một tài xế xe tải đang chuyển làn đường thì vô tình tông vào một chiếc Mercedes-Benz. Chiếc Mercedes bị hư hỏng, chỉ thay đèn sẽ tốn khoảng 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng).‏

Lo lắng không đủ khả năng bồi thường, người tài xế tự trách mình, ngồi im lặng bên đường với vẻ mặt buồn bã. Lúc này người chủ xe mới bước đến bên cạnh và nói: "Để tôi đãi anh một bữa, anh để lại cho tôi một phong bao 88 NDT (320.000 đồng) là được".

Ảnh minh hoạ

‏Nghe xong người tài xế xe tải ngơ ngác không tin, người chủ Mercedes giải thích rằng đó là một cách để cầu may mắn. Sau đó chủ xe Mercedes thực sự đưa tài xế xe tải đi ăn cơm. Tài xế xe tải sau đó đã có thể mỉm cười, sau bữa ăn cảm ơn và rời đi. ‏

‏Sau này chủ chiếc Mercedes-Benz đã tiết lộ lý do thực sự sau hành động của mình: "Nhìn dáng vẻ lúc đó của anh ấy, tôi thật sự không đành lòng đòi tiền. Tôi sợ nếu phải bồi thường, anh ấy sẽ mất tập trung khi lái xe". Hành động cho thấy sự cảm thông và rộng lượng, cư dân mạng dành lời khen chủ xe Mercedes-Benz không chỉ giàu về vật chất mà "giàu" cả về tinh thần. ‏

Theo Toutiao