Chuột rất sợ 7 loại cây này: Muốn đuổi chuột, hãy trồng ít nhất 1 loại

Chuột xuất hiện trong nhà hay quanh vườn luôn là nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Không chỉ gây hư hại đồ đạc, chúng còn tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bẫy hay hóa chất, nhiều chuyên gia kiểm soát côn trùng cho rằng một số loại cây quen thuộc có thể giúp xua đuổi chuột hiệu quả, an toàn và dễ áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

7 loại cây quen thuộc khiến chuột phải tránh xa

Chuột và các loài gặm nhấm có khứu giác cực kỳ nhạy, mạnh hơn con người rất nhiều. Những mùi hương mà chúng ta thấy dễ chịu hoặc quen thuộc lại có thể trở nên khó chịu, thậm chí gây kích ứng với chuột. Chính vì vậy, trồng các loại cây có tinh dầu mạnh hoặc hợp chất đặc trưng mà chuột sợ có thể giúp xua đuổi chuột khỏi khu vực sinh sống của con người.

1. Tỏi

Chuột rất sợ mùi tỏi (Ảnh minh họa).

Mùi hăng từ các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi được cho là đặc biệt khó chịu với chuột. Tỏi tươi khi cắt ra cũng phát tán mùi mạnh, có thể khiến chuột bỏ đi. Ngoài trồng trong vườn, nhiều người còn đặt tỏi giã nát hoặc dùng dung dịch tỏi xịt quanh những nơi chuột thường xuất hiện.

2. Oải hương

Oải hương (Ảnh minh họa).

Oải hương nổi tiếng với hương thơm dễ chịu đối với con người nhưng lại là “khắc tinh” của chuột. Trồng oải hương quanh nhà, đặt hoa khô trong túi vải hoặc sử dụng tinh dầu đều được xem là cách đuổi chuột tự nhiên.

3. Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên vàng (Ảnh minh họa).

Hoa thủy tiên cũng nằm trong danh sách những loại cây mà chuột rất sợ. Không chỉ có mùi khiến chuột khó chịu, bản thân cây - đặc biệt là củ - còn chứa các hợp chất độc với loài gặm nhấm, khiến chúng có xu hướng tránh xa.

4. Cúc

Hoa cúc (Ảnh minh họa).

Cúc là loại hoa vừa đẹp mắt vừa có mùi đặc trưng mà chuột không ưa. Một số hợp chất tự nhiên trong hoa cúc từ lâu đã được sử dụng trong các sản phẩm xua đuổi côn trùng.

5. Xô thơm (sage)

Cây xô thơm (Ảnh minh họa).

Đây là loại thảo mộc quen thuộc trong nấu ăn nhưng cũng có khả năng đuổi chuột nhờ mùi nồng. Có thể trồng xô thơm trong chậu hoặc rải lá khô ở các khe hở, lối ra vào.

6. Bạc hà

Bạc hà và tinh dầu bạc hà (Ảnh minh họa).

Bạc hà là “nỗi ám ảnh” khác của chuột, đặc biệt là bạc hà cay và bạc hà lục. Ngoài việc trồng cây, tinh dầu bạc hà thấm vào bông gòn đặt ở góc nhà cũng được nhiều người áp dụng.

7. Sả

Cây sả (Ảnh minh họa).

Sả hoặc tinh dầu sả thường dùng để đuổi muỗi nhưng cũng khiến chuột không dám bén mảng. Trồng sả quanh nhà hoặc dùng tinh dầu đều mang lại hiệu quả nhất định trong việc đuổi chuột.

Lưu ý khi dùng cây để đuổi chuột

Dù là biện pháp tự nhiên nhưng không phải loại cây nào cũng an toàn tuyệt đối với thú cưng hoặc con người. Một số cây có thể gây độc nếu bị nhai hoặc nuốt phải, ví dụ như thủy tiên. Vì vậy, cần cân nhắc vị trí trồng hoặc đặt các loại cây này trong nhà.

Bên cạnh đó, việc trồng cây chỉ nên xem là giải pháp hỗ trợ, cần kết hợp với dọn dẹp vệ sinh, bịt kín khe hở và loại bỏ nguồn thức ăn để hạn chế chuột quay trở lại.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần trồng ít nhất một loại cây chuột “kỵ” cũng đã giúp không gian sống trở nên an toàn và dễ chịu hơn.