Tôi muốn mua căn hướng Tây, bố mẹ nhất quyết chọn hướng Đông: Nhưng vì 1 câu nói đã khiến cả nhà tôi đổi ý

1. Vì sao bố mẹ tôi kiên quyết chọn căn hướng Đông?

Thế hệ bố mẹ có lý lẽ riêng - vừa thực tế, vừa mang chút niềm tin truyền thống.

1) Hợp thói quen “ngủ sớm - dậy sớm” của người lớn tuổi

Buổi sáng có ánh nắng chan hòa → nhà sáng, thoáng → bố mẹ tôi có thể tập thể dục, đọc báo, pha ấm trà mà không cần bật đèn.

Buổi chiều lại mát → ngủ trưa dễ chịu hơn → tiết kiệm điều hòa.

2) Quan niệm phong thủy: “Đông đón mặt trời trước - gia đình vượng khí”

Nhiều người lớn tin rằng hướng Đông mang lại khởi đầu tốt, “nhà sáng thì việc sáng”.

3) Hướng Đông thường… đắt hơn

Nhiều dự án bán căn hướng Đông giá cao hơn vài triệu/m². Trong mắt bố mẹ tôi: đắt tức là tốt, chủ đầu tư không bao giờ “đội giá vô cớ”.

2. Còn tôi thì lại thích hướng Tây - và có lý do của riêng mình

Thú thật, lý do của tôi không liên quan phong thủy hay truyền thống, mà liên quan trực tiếp đến… lối sống.

1) Tôi không bao giờ có thời gian ngắm bình minh, nhưng luôn có thời gian ngắm hoàng hôn

Đi làm sáng sớm → bình minh chẳng bao giờ thấy. Chỉ có hoàng hôn trên đường về mới là liều “an thần” duy nhất trong ngày.

2) Tôi rất nhạy cảm với lạnh

- Hướng Tây nóng vào hè, nhưng ấm vào đông - cực hợp người sợ lạnh.

- Tường căn hộ giờ đa số có lớp cách nhiệt → cái nóng mùa hè chỉ cần rèm + điều hòa là đủ.

3) Phơi đồ “siêu nhanh”

Hướng Tây có nắng chiều kéo dài → chăn ga, quần áo phơi rất nhanh - nhất là mùa nồm.

4) Điều quan trọng nhất: HƯỚNG TÂY RẺ HƠN ĐÁNG KỂ

Với người trẻ mua nhà lần đầu, chỉ cần rẻ hơn 50-100 triệu đã là khác biệt lớn

3. Chuyên gia nói đúng một câu - cả nhà tôi “ngã ngửa” và đổi lựa chọn

Cuộc tranh luận kéo dài cho đến khi chúng tôi gặp một người trong ngành.

Ông chỉ nói một câu: Nhà ở miền Nam mà chọn hướng Đông thì chuẩn bị tinh thần… tường mốc quanh năm.

Và đây là phân tích khiến bố mẹ tôi cũng phải im lặng:

1) Miền Nam mưa nhiều → tường hướng Đông và Nam dễ thấm

- Tường hướng Đông bị mưa xối gần như cả buổi sáng

- Gặp tường kém chất lượng → nấm mốc, phồng rộp, bong sơn

- Dù chống thấm tốt thì vài năm vẫn phải sửa lại

→ Sống rất khó chịu, chi phí sửa cao.

2) Ở miền Bắc thì ngược lại: Chọn hướng Đông rất ổn

- Nắng sáng ấm

- Mùa đông không quá lạnh

- Ít mưa tạt

3) Yếu tố quyết định không phải “mệnh Đông - Tây”, mà là… KHÍ HẬU

Và câu chốt của chuyên gia: Ở miền Nam: chọn hướng Tây. Ở miền Bắc: hướng Đông vẫn luôn là lựa chọn tốt.”

Sau câu đó, bố mẹ tôi cũng… đổi phe.

4. Hướng dẫn chọn hướng nhà chuẩn nhất theo từng hoàn cảnh

1) Người thích nhà sáng, ghét nấm mốc → ưu tiên hướng Tây

Đặc biệt quan trọng ở khu vực có mùa mưa dài.

2) Người sợ nóng, thích ban sáng mát → chọn hướng Đông

Nhưng chỉ thật sự hợp khi sống ở miền Bắc hoặc nơi ít mưa tạt.

3) Chọn theo tầng

Tầng thấp: Hướng Đông sáng hơn, thoáng hơn.

Tầng cao: Khác biệt giữa Đông - Tây giảm mạnh, ưu tiên tầm nhìn + riêng tư.

4) Khoảng cách giữa các tòa nhà

- Nếu khoảng cách < 50m → ưu tiên hướng Tây để tránh bị tối

- Khoảng cách > 60m → Đông - Tây gần như tương đương, chọn theo ngân sách

5. Cuối cùng, gia đình tôi chọn hướng Tây - và không hối hận

Sau khi cân nhắc khí hậu miền Nam, giá bán, lối sống và tầm nhìn, bố mẹ tôi đồng ý chọn hướng Tây - điều mà trước đó họ phản đối kịch liệt.

Chọn hướng nhà không có đúng sai tuyệt đối. Quan trọng là bạn sống ở đâu, bạn thích ánh sáng kiểu gì, và bạn cần gì trong căn nhà của mình.

Bởi mua nhà không chỉ là theo phong thủy hay theo ý người khác — mà là chọn nơi bạn thực sự thấy thoải mái khi trở về.