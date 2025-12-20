5 tẩy tế bào chết da đầu "made in Vietnam" dùng hàng tuần sẽ thấy tóc giảm nhờn và gãy rụng thấy rõ

Nhiều người chăm chỉ đầu tư dầu gội, dầu xả, serum mọc tóc nhưng lại bỏ quên một bước cực kỳ quan trọng: tẩy tế bào chết da đầu. Da đầu cũng giống như da mặt, nếu tế bào chết, dầu thừa và cặn sản phẩm tích tụ lâu ngày sẽ làm bít tắc nang tóc, khiến tóc nhanh bết, yếu chân và rụng nhiều hơn. Chỉ cần duy trì thói quen tẩy da chết da đầu 1 lần/tuần, bạn sẽ thấy tóc nhẹ hẳn, lâu bết hơn và mọc khỏe rõ rệt. Đặc biệt, các sản phẩm "made in Vietnam" dưới đây không chỉ lành tính mà còn có giá rất dễ chịu.

Tẩy da chết da đầu đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất

Để các sản phẩm trên phát huy hiệu quả, bạn nên làm ướt tóc và da đầu trước, lấy lượng vừa đủ, massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay hoặc lược gội đầu trong khoảng 2-3 phút rồi xả sạch. Sau đó tiếp tục gội đầu như bình thường. Không nên tẩy da chết quá 2 lần/tuần để tránh làm da đầu bị khô hoặc nhạy cảm.

Dưới đây là 1 số sản phẩm tẩy da chết da đầu "made in Vietnam" chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngay:

1. Tẩy da chết da đầu bồ kết Cocoon

Sản phẩm của Cocoon ghi điểm nhờ bảng thành phần thuần chay, tập trung vào chiết xuất bồ kết truyền thống kết hợp với muối khoáng giúp làm sạch da đầu nhẹ nhàng. Chất scrub không quá thô, khi massage tạo cảm giác mát dịu, không gây rát hay khô da đầu. Sau khi dùng, da đầu sạch thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, tóc bồng bềnh hơn và giảm cảm giác ngứa ngáy rõ rệt. Đây là lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu tẩy tế bào chết da đầu hoặc da đầu nhạy cảm.

Nơi mua: Cocoon

2. Tẩy da chết da đầu bưởi non Cocoher

Khác với phiên bản bồ kết trước đây, Cocoher lựa chọn chiết xuất bưởi non - một nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc tóc của người Việt - để tập trung vào khả năng làm sạch da đầu, giảm nhờn và hỗ trợ mọc tóc. Sản phẩm có kết cấu dạng gel scrub với hạt nhỏ mịn, dễ tán và không gây đau rát khi massage. Khi sử dụng đều đặn 1 lần/tuần, da đầu trở nên thông thoáng hơn, lượng dầu thừa giảm rõ rệt và cảm giác ngứa, bí da đầu cũng được cải thiện. Mùi bưởi non tươi mát tạo cảm giác sạch sẽ, thư giãn sau mỗi lần gội, rất phù hợp với những người da đầu dầu, tóc dễ bết hoặc đang gặp tình trạng rụng tóc do bít tắc nang tóc.

Nơi mua: Cocoher

3. Free BareSoul Salt Body & Scalp Scrub

Đây là sản phẩm đa năng vừa dùng cho da đầu vừa dùng cho body, phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản. Thành phần chính là muối biển giúp làm sạch sâu dầu thừa, cặn bẩn và tế bào chết. Khi dùng cho da đầu, cần massage nhẹ tay để tránh gây trầy xước. Ưu điểm của dòng scrub này là khả năng làm sạch mạnh, rất hợp với da đầu dầu, hay dùng nhiều sản phẩm tạo kiểu. Sau khi gội, tóc nhẹ và sạch rõ rệt, cảm giác "thở được" ngay từ chân tóc.

Nơi mua: BareSoul

4. Tẩy tế bào chết da đầu và cơ thể Dabest làm từ dứa

Dabest mang đến lựa chọn khá độc đáo khi sử dụng enzyme từ dứa để hỗ trợ loại bỏ tế bào chết một cách dịu nhẹ. Nhờ cơ chế tẩy tế bào chết hóa học kết hợp vật lý nhẹ, sản phẩm phù hợp với những người da đầu yếu, dễ kích ứng. Khi dùng đều đặn, da đầu sạch mà không bị khô căng, tóc mềm hơn và giảm gãy rụng do ma sát. Ngoài ra, khả năng dùng cho cả da đầu và cơ thể giúp sản phẩm trở nên tiện lợi, đặc biệt với những ai không muốn mua quá nhiều món chăm sóc.

Nơi mua: Dabest

5. Tẩy tế bào chết da đầu Mắc Ca & Muối Epsom MACALAND

Sự kết hợp giữa muối Epsom làm sạch sâu và dầu mắc ca giàu dưỡng chất giúp sản phẩm vừa làm sạch vừa nuôi dưỡng da đầu. Khi massage, bạn sẽ cảm nhận rõ khả năng loại bỏ dầu thừa nhưng không gây khô hay rít tóc. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người da đầu dầu nhưng phần thân tóc lại khô, xơ. Dùng đều 1 lần/tuần giúp cân bằng da đầu, hạn chế tóc bết nhanh và tạo điều kiện cho tóc mọc khỏe hơn.

Nơi mua: MACALAND

Chăm sóc tóc không chỉ dừng lại ở dầu gội hay serum mà bắt đầu từ da đầu khỏe mạnh. Với 5 sản phẩm tẩy tế bào chết da đầu "made in Vietnam" kể trên, bạn hoàn toàn có thể xây dựng thói quen làm sạch da đầu khoa học, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả. Chỉ sau vài tuần duy trì đều đặn, bạn sẽ thấy tóc nhẹ hơn, ít nhờn, giảm gãy rụng và mọc khỏe rõ rệt - một thay đổi nhỏ nhưng mang lại khác biệt lớn cho mái tóc.