Vogue khen hết lời 11 món mỹ phẩm Hàn: Cứ dùng là da đẹp lên trông thấy

Nơi mua: 5. Yepoda The Glow Hero

Serum The Glow Hero nhà Yepoda mang lại hiệu ứng da căng bóng tinh tế, không bóng dầu mà là "glow" khỏe. Thành phần có Bakuchiol - một hoạt chất chống lão hóa tự nhiên, chiết xuất từ cây Babchi giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa, đồng thời làm da trông mịn màng hơn. Chất oil-serum dễ tán, phù hợp cho da trưởng thành muốn tăng độ đàn hồi và độ sáng. Em này thêm vào routine skincare buổi tối là chân ái.

6. Thank You Farmer Rice Pure Hydrating Mist

Em này là xịt khoáng dưỡng ẩm cứu nguy cho da mệt mỏi, làn da khô và xỉn màu. Chiết xuất gạo Hàn Quốc kết hợp ceramide trong sản phẩm giúp cấp ẩm tức thì và hỗ trợ hàng rào da. Bạn có thể dùng trước serum, sau makeup hoặc bất cứ khi nào da thấy thiếu nước, dù nhẹ mặt nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng.

Nơi mua: Cult Beauty

7. Thank You Farmer Rice Pure Barrier Capsule Cream

Tiếp theo tiếp tục là một sản phẩm nhà Thank You Farmer - kem dưỡng Rice Pure Barrier Capsule có kết cấu nhẹ nhưng vẫn "đủ đô" để làm dịu da và giảm đỏ hiệu quả. Các viên ceramide nhỏ tan ra khi thoa, giúp da hấp thụ nhanh và dễ chịu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với da trưởng thành nhạy cảm, yếu hoặc dễ kích ứng. Sau khi sử dụng, da được làm dịu, ẩm mượt mà không bí bách.

Nơi mua: Cult Beauty

8. Yepoda The Make My Day Cream

Yepoda tuy không nổi ở Việt Nam nhưng lại có tiếng với cộng đồng làm đẹp nước ngoài, bằng chứng là kem dưỡng của hãng này tiếp tục góp mặt trong danh sách 11 món skincare Hàn đỉnh nhất do Vouge chọn. Công thức của sản phẩm kết hợp cica, bơ hạt mỡ và ceramide giúp da được nuôi dưỡng nhưng vẫn thông thoáng, bạn dùng ban ngày hay ban đêm đều ổn. Nếu bạn ngại kem dưỡng quá đặc nhưng vẫn cần đủ ẩm thì nên thử.

Nơi mua: Yepoda

9. Glow Recipe Dew Shield

Chống nắng là bước không thể thiếu. Kem chống nắng Glow Recipe được Vouge đánh giá là làm rất tốt khoản "nhẹ mặt" nhờ kết cấu dạng fluid thấm nhanh, không để lại vệt trắng. Ngoài bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB, sản phẩm còn giúp da ẩm mượt và tươi tắn hơn, rất lý tưởng cho routine buổi sáng bận rộn.

Nơi mua: Glow Recipe

10. Beauty of Joseon Revive Eye Serum

Vùng mắt là nơi dễ lộ dấu hiệu tuổi tác nhất nhưng serum này giải quyết khá tốt nỗi lo này. Retinal trong Beauty of Joseon giúp cải thiện độ săn chắc, trong khi nhân sâm hỗ trợ làm sáng và tiếp thêm sức sống cho da. Kết cấu của em này dạng serum nhẹ, thấm nhanh, không gây nặng mắt, nếu bạn dùng đều sẽ thấy vùng da quanh mắt căng hơn.