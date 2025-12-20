Băng vệ sinh ở Hàn "đắt cắt cổ"

Tại buổi báo cáo công tác của Ủy ban Thương mại Công bằng diễn ra vào ngày 19/12 ở trụ sở Chính phủ tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung đã đề cập đến vấn đề băng vệ sinh ở Hàn Quốc được bán với giá cao ngất ngưởng. Ông phát biểu: "Nghe nói băng vệ sinh ở nước ta đắt khủng khiếp, giá trung bình cao hơn nhiều so với các nước khác", "Không biết có phải do độc quyền hay không, nhưng nghe nói giá cao hơn các nước khác khoảng 39%. Tôi thật sự không hiểu vì sao lại đắt đến vậy?"...

Về vấn đề này, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình giải thích rằng do một số doanh nghiệp có thị phần cao, thị trường có nhiều sản phẩm băng vệ sinh thân thiện môi trường và hữu cơ nên giá thành cao hơn; ngoài ra, khi bán lẻ thì được miễn thuế giá trị gia tăng nhưng ở các khâu sản xuất và phân phối vẫn phải chịu thuế VAT. Tổng thống Lee Jae Myung sau đó đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá và có biện pháp nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Vấn nạn giá băng vệ sinh đắt đỏ ở Hàn Quốc

Băng vệ sinh vốn là vật dụng thiết yếu, gắn liền với đời sống của phụ nữ. Thế nhưng tại Hàn Quốc, giá băng vệ sinh từ lâu đã là câu chuyện gây nhiều bức xúc trong dư luận, đến mức không ít lần được đưa lên bàn nghị sự và được các cơ quan báo chí lớn phản ánh rộng rãi.

Theo khảo sát thị trường những năm gần đây, giá băng vệ sinh tại Hàn Quốc nhìn chung cao hơn mặt bằng của nhiều quốc gia châu Á. Mỗi gói băng vệ sinh có giá từ hơn 100.000 VND trở lên, thậm chí có thể cán mốc 500.000 VND tùy thương hiệu, tùy số lượng miếng. Tính trung bình, nếu sử dụng 4 miếng vào ban ngày và 1 miếng vào ban đêm, 1 phụ nữ Hàn Quốc có thể tiêu tốn từ 300.000 - 500.000 VND cho mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt.

Một số thương hiệu lớn như Yuhan Kimberly chiếm thị phần áp đảo đến 50%, các dòng băng vệ sinh hữu cơ, cao cấp có thể có giá cao hơn đáng kể. Chính vì vậy, vấn nạn giá băng vệ sinh đã nhiều lần trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Đài YTN thậm chí còn từng sản xuất 1 tác phẩm tranh cát nói về thực trạng giá băng vệ sinh tại Hàn Quốc quá đắt với thu nhập của người dân.

