Sang năm 2026, tôi xin thề danh dự: Tiễn 5 thứ "rác" này khỏi ban công

Ban công vốn là khoảng thở hiếm hoi của một căn nhà giữa phố xá chật chội. Thế nhưng rất nhiều gia đình lại biến nơi này thành kho chứa tạm, để rồi càng sống càng thấy bí bách, nặng nề mà không hiểu vì sao. Bước sang năm 2026, nếu thật sự muốn làm mới không gian sống và cả tinh thần, có lẽ đã đến lúc thẳng tay tiễn 5 thứ sau khỏi ban công.

1. Cây khô héo, chậu cảnh chết dở sống dở

Rất nhiều ban công chất đầy chậu cây nhưng phần lớn là cây héo rũ, lá vàng, rễ úng nước hoặc khô quắt vì quên chăm. Những chậu cây như vậy không còn mang lại sinh khí mà chỉ nhắc nhở sự bỏ bê, dang dở. Mỗi lần nhìn ra ban công là một lần thấy mệt. Giữ lại một chậu cây sống khỏe, xanh tốt còn giá trị hơn mười chậu cây chết dần. Sang năm mới, hoặc là chăm cho tử tế, hoặc là dọn đi dứt khoát. Không gian sống cần sự sống thật, không cần những mảng xanh giả tạo.

2. Đồ hỏng chờ sửa nhưng chẳng bao giờ sửa

Quạt gãy cánh, ghế lung lay, giá phơi sét rỉ, chậu nhựa nứt đáy… tất cả đều có chung một số phận: để tạm ban công, chờ lúc rảnh sửa. Nhưng thực tế là năm này qua năm khác vẫn nằm đó, chiếm chỗ, bám bụi và khiến ban công ngày càng lộn xộn. Đồ hỏng không sửa được thì bỏ. Đồ sửa được mà không sửa thì cũng nên bỏ. Một ban công sạch sẽ, trống trải vẫn dễ chịu hơn một ban công đầy “đồ chờ xử lý”.

3. Thùng xốp, chai lọ, vật dụng tận dụng quá đà

Tận dụng là tốt, nhưng tận dụng quá mức sẽ thành tích trữ rác. Thùng xốp để trồng rau nhưng không trồng, chai nhựa giữ lại để dùng việc gì đó nhưng không biết là việc gì, hộp cũ chồng hộp mới… lâu dần ban công trở thành bãi tập kết. Những vật dụng này vừa mất thẩm mỹ, vừa dễ sinh côn trùng, lại khiến ban công không còn đúng chức năng vốn có. Năm mới nên giữ lại những thứ thực sự đang dùng, còn lại hãy mạnh tay cho đi.

4. Quần áo cũ, đồ ít dùng đem ra ban công cất tạm

Nhiều nhà có thói quen mang quần áo cũ, chăn mền ít dùng, đồ mùa đông ra ban công “để tạm cho đỡ chật nhà”. Nhưng ban công nắng mưa thất thường, bụi bặm, rất dễ làm đồ nhanh hỏng, ẩm mốc, bốc mùi. Những món đồ không còn dùng thường xuyên thì hoặc cất gọn đúng chỗ, hoặc thanh lý. Ban công không phải kho chứa ký ức hay đồ dự phòng vô thời hạn.

5. Sự bừa bộn quen mắt nhưng làm tinh thần nặng nề

Thứ cuối cùng không phải đồ vật cụ thể mà là thói quen để mọi thứ lộn xộn rồi coi đó là bình thường. Khi ban công bừa bãi quá lâu, mắt quen dần, nhưng cảm giác bí bách, uể oải thì vẫn âm thầm tích tụ.

Dọn ban công không chỉ là dọn đồ, mà là dọn lại nhịp sống. Một góc ban công gọn gàng, có ánh sáng, có chỗ đứng nhìn ra ngoài trời, đôi khi đủ để một ngày mệt mỏi trở nên nhẹ hơn.

Kết lại, năm 2026 không nhất thiết phải mua thêm thật nhiều thứ mới cho ngôi nhà. Chỉ cần tiễn bớt những thứ không còn giá trị khỏi ban công, không gian sẽ tự khắc thoáng hơn, lòng người cũng dễ thở hơn. Dọn ban công, thực ra là dọn đường cho một năm mới nhẹ nhõm và rõ ràng hơn.