Xem Đổng Khiết livestream: Khi bán hàng trở thành một liệu pháp "chữa lành" và đẳng cấp mới của những quý cô lắm tiền

Chúng ta đã quá quen với những phiên livestream náo nhiệt, nơi người bán hàng gào thét vào micro, tiếng chuông chốt đơn vang lên dồn dập và những con số giảm giá nhảy múa điên cuồng. Nhưng nếu bạn vô tình lạc vào phiên live của Đổng Khiết trên Xiaohongshu, bạn sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có một người phụ nữ với khí chất thanh tao đang chậm rãi chia sẻ về chiếc túi cô ấy yêu, chiếc áo cô ấy mặc.

Đổng Khiết đã tạo ra một "cơn địa chấn" trong ngành thương mại điện tử xứ Trung, chứng minh rằng: Sự chân thành và gu thẩm mỹ tinh tế mới là thứ vũ khí tối thượng chinh phục những trái tim (và túi tiền) khó tính nhất.

Khi sự tĩnh lặng đánh bại tiếng ồn ào

Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đổng Khiết lại một lần nữa xuất hiện trên sóng livestream của Xiaohongshu. Vẫn là phong thái ấy, nhẹ nhàng như nước, cô mang đến những cái tên khiến bất cứ tín đồ thời trang nào cũng phải xao xuyến: Miu Miu, Valentino, Mulberry... Việc các "ông lớn" trong ngành hàng xa xỉ phẩm đồng loạt "chọn mặt gửi vàng" cho Đổng Khiết không phải là một sự ngẫu nhiên. Sau phiên live đầu tiên tạo ra doanh thu hàng trăm triệu tệ (tương đương cả ngàn tỷ đồng), cả giới marketing và các nhãn hàng đều phải giật mình. Họ nhận ra rằng, thời thế đã thay đổi.

Trong khi phần còn lại của thế giới livestream đang chạy đua theo kiểu "hàng chợ", kêu gào khản cổ để bán được số lượng lớn với giá rẻ mạt, thì Đổng Khiết chọn một lối đi riêng, hẹp hơn nhưng đẳng cấp hơn bội phần. Cô biến phòng livestream thành phòng khách nhà mình, biến người xem thành những cô bạn gái thân thiết. Ở đó, cô không phải là một người bán hàng đang cố "moi tiền" của khách, mà là một người bạn có gu thẩm mỹ tuyệt vời đang chia sẻ những bí quyết để trở nên đẹp hơn, sang trọng hơn. Cái cách Đổng Khiết cầm một chiếc túi hiệu, vuốt ve chất liệu da và nói về cách phối nó với một chiếc váy lụa, nó "thấm" vào lòng người xem một cách tự nhiên. Người ta gọi đó là kiểu bán hàng "như không bán", hay nói hoa mỹ hơn là "livestream chữa lành".

Sự khó tính tạo nên đẳng cấp

Điều gì khiến người ta tin Đổng Khiết đến vậy? Câu trả lời nằm ở hai chữ: "Khắt khe".

Được biết, đội ngũ tuyển chọn sản phẩm của Đổng Khiết làm việc với một áp lực khủng khiếp. Mỗi phiên livestream chỉ có vài chục món đồ được lên sóng, nhưng để chọn ra chúng, họ phải sàng lọc từ hàng chục nghìn sản phẩm khác nhau. Đó là một tỷ lệ chọi còn gay gắt hơn cả thi đại học. Quy trình tuyển chọn đi qua nhiều vòng từ sơ loại của đội ngũ chuyên gia, đến vòng thẩm định chất lượng, và cuối cùng, quan trọng nhất, chính là cái gật đầu của Đổng Khiết.

Cô không chấp nhận bán những thứ mình không thích hoặc không dùng. Nếu món đồ đó không phù hợp với khí chất của cô, không đủ tốt, hoặc đơn giản là không mang lại cảm xúc, cô sẽ thẳng thừng loại bỏ (pass) ngay lập tức. Chính sự "kén cá chọn canh" này lại là tem đảm bảo uy tín nhất. Khán giả hiểu rằng, thứ gì đã được Đổng Khiết đưa lên sóng, thứ đó chắc chắn "đáng đồng tiền bát gạo".

Họ không cần phải đắn đo soi xét quá nhiều, vì Đổng Khiết đã làm thay họ công việc khó khăn nhất rồi. Đó là lý do tại sao, dù giá trị đơn hàng rất cao, lên tới hàng ngàn tệ, người mua vẫn xuống tiền không chút do dự. Con số doanh thu hơn 30 triệu tệ (hơn 100 tỷ đồng) trong một phiên live gần đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức mua của nhóm khách hàng cao cấp vẫn vô cùng mạnh mẽ, miễn là họ tìm được đúng nơi để tin tưởng.

Xiaohongshu và cuộc cách mạng "bán hàng bằng cảm xúc"

Thành công của Đổng Khiết cũng đánh dấu một bước chuyển mình ngoạn mục của Xiaohongshu. Trước đây, người ta chỉ coi nền tảng này là nơi để "trồng cỏ" (thuật ngữ chỉ việc review, giới thiệu sản phẩm) hoặc ngắm ảnh đẹp. Nhưng Đổng Khiết đã chứng minh rằng, đây là một mảnh đất màu mỡ để kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh hàng cao cấp.

Khác với các nền tảng khác nơi người dùng nhạy cảm về giá, người dùng Xiaohongshu lại nhạy cảm về "gu". Họ là những người phụ nữ hiện đại, có thu nhập tốt, có kiến thức và đòi hỏi cao về chất lượng sống. Họ không cần mua rẻ, họ cần mua đúng và mua đẹp. Sự xuất hiện của Đổng Khiết như một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh này. Cô "giáo dục" thị trường rằng livestream không nhất thiết phải ồn ào, rẻ tiền. Nó có thể sang trọng, tri thức và đầy tính nghệ thuật.

Cách Đổng Khiết trò chuyện, tâm tình khiến rào cản phòng vệ của khách hàng sụp đổ. Không ai đề phòng một người bạn đang kể chuyện cả. Cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ, được đồng cảm khiến trải nghiệm mua sắm trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) đang từng bước phá vỡ định kiến, hướng tới mô hình "phẩm hiệu hợp nhất" (hiệu quả bán hàng đi đôi với xây dựng thương hiệu). Dù con đường thương mại hóa phía trước còn dài và nhiều thách thức, nhưng với những "nàng thơ livestream" như Đổng Khiết, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỷ nguyên mua sắm văn minh hơn, tinh tế hơn và "chất" hơn rất nhiều.



