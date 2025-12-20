Wake-up 247 tiếp sức cho sinh viên trên hành trình chinh phục đỉnh cao eSports tại NSOC 2025

Giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) 2025 - đã chính thức khép lại, để lại những dấu ấn mạnh mẽ về quy mô, chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên trên cả nước. Trải qua hành trình hơn 1 tháng tranh tài sôi động, NSOC 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi eSports sinh viên lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ những tài năng trẻ giàu đam mê, bản lĩnh và khát khao bứt phá.

NSOC 2025 - sân chơi eSports sinh viên hàng đầu Việt Nam và những dấu ấn bùng nổ

Ngay từ khi mở cổng đăng ký vào giữa tháng 9/2025, NSOC 2025 đã thu hút hơn 5.000 sinh viên đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc tham gia tranh tài. Các vòng đấu sơ loại và vòng loại diễn ra sôi động tại hai miền Nam - Bắc đã tuyển chọn ra top 2 đội tuyển Valorant và top 8 tuyển thủ Đấu Trường Chân Lý xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết Quốc gia. Kết quả chung cuộc, ngôi Vô địch bộ môn Valorant đã thuộc về team Galaxy Punch (đại diện miền Nam) và ngôi Vô địch bộ môn Đấu Trường Chân Lý thuộc về tuyển thủ Đàm Văn Sơn đến từ trường Đại học Điện lực (đại diện miền Bắc).

Khoảnh khắc đăng quang Vô địch của team Galaxy Punch.

Tuyển thủ Đàm Văn Sơn đến từ trường Đại học Điện lực đăng quang ngôi Vô địch bộ môn Đấu Trường Chân Lý của NSOC 2025.

NSOC 2025 không chỉ là một giải đấu eSports đơn thuần, mà còn là hành trình kết nối - giáo dục - truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Với hơn 32.000 khán giả tham dự xuyên suốt hành trình, cùng gần 40 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, 6 điểm trường Đại học diễn ra NSOC Unitour với sự đồng hành của 18 diễn giả chuyên môn, gần 30 nghệ sĩ, KOLs và hàng trăm cosplayer, sự đưa tin của hơn 100 bài báo, bản tin truyền hình trong nước và quốc tế, NSOC 2025 tự hào khẳng định vị thế là giải đấu eSports quy mô, uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Hành trình kết nối và lan toả eSports học đường NSOC Unitour đi qua 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Wake-up 247 tiếp sức cho các tuyển thủ trên hành trình chinh phục vinh quang tại NSOC 2025

Đồng hành cùng NSOC 2025 với vai trò Đơn vị Đồng hành Vàng và thông điệp xuyên suốt "Wake-up 247 tiếp năng lượng cho sinh viên "bùng nổ" cùng NSOC 2025", nhãn hàng Wake-up 247 đã đồng hành cùng các tuyển thủ, tiếp thêm sự tỉnh táo và tập trung cho các trận đấu căng thẳng kéo dài nhiều giờ liền. Nguồn năng lượng "siêu hạng" từ nước tăng lực vàng Guarana giúp các tuyển thủ duy trì phong độ ổn định, sẵn sàng bứt phá ở những thời khắc quyết định.

Các tuyển thủ NSOC 2025 uống nước tăng lực vàng Wake-up 247 để duy trì sự tỉnh táo xuyên suốt trận thi đấu.

Tại gian hàng Wake-up 247, sinh viên không chỉ được tiếp năng lượng tức thì từ nước tăng lực vàng Guarana, mà còn có cơ hội tham gia thử thách "Sức bật dũng mãnh" để nhận những phần quà hấp dẫn, giao lưu cùng KOLs.

Được chiết suất từ hạt Guarana - chứa caffeine tự nhiên và gấp 2 lần so với hạt cà phê thông thường, nước tăng vàng Wake-up 247 giúp đập tan lờ đờ uể oải - dũng mãnh vượt lên.

Việc Wake-up 247 lựa chọn đồng hành cùng NSOC 2025 không chỉ thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc đối với cộng đồng sinh viên yêu thích eSports, mà còn khẳng định chiến lược gắn bó lâu dài với các hoạt động thể thao điện tử và văn hóa giải trí của giới trẻ. NSOC 2025 là nơi hội tụ những người trẻ dám mơ ước, dám thử thách và không ngừng chinh phục giới hạn bản thân - những giá trị tương đồng với tinh thần mà Wake-up 247 luôn theo đuổi.

HK15 giao lưu, chụp ảnh checkin cùng gian hàng của Wake-up 247 tại NSOC Unitour.

Với tư cách Đơn vị Đồng hành Vàng, Wake-up 247 đã góp phần tiếp thêm động lực để các tuyển thủ sinh viên tự tin bước vào những trận đấu quan trọng, đồng thời lan tỏa thông điệp về một lối sống năng động, tích cực và sẵn sàng bứt phá. Sự kết hợp giữa một giải đấu eSports sinh viên uy tín hàng đầu Việt Nam và một nhãn hàng nước tăng lực gắn liền với giới trẻ đã tạo nên dấu ấn khó quên cho mùa giải NSOC 2025.

Khép lại NSOC 2025, Wake-up 247 tiếp tục khẳng định vai trò người đồng hành năng lượng cùng thế hệ trẻ Việt Nam, không chỉ trên đấu trường eSports mà còn trong hành trình học tập, sáng tạo và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG) phối hợp cùng BEAT Network, với sự đồng hành tư vấn của Uỷ ban Olympic Việt Nam. NSOC 2025 có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về giải đấu NSOC tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Website: nsoc.oeg.vn