Phòng khách càng phạm 5 thứ này, tài vận gia đình càng xuống - dọn lại sớm để con cháu thịnh vượng lâu dài

Và dù bạn có tin phong thủy hay không, khoa học môi trường sống cũng cho thấy:

Không gian bừa bộn, tối tăm, chứa vật sai vị trí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm trạng và cả khả năng chi tiêu – tiết kiệm của gia đình.

Dưới đây là 5 vật tuyệt đối không nên hiện diện trong phòng khách, nếu muốn gia đình “đã yên lại phát”, làm ăn hanh thông hơn.

01. Vật sắc nhọn – nguồn năng lượng gây xáo trộn tinh thần

Kéo, dao rọc giấy, đinh vít, dụng cụ sửa chữa nhỏ… tưởng vô hại nhưng lại là “kẻ phá khí” mạnh nhất trong phòng khách.

Chúng tạo cảm giác căng thẳng, bồn chồn khi xuất hiện ở nơi sinh hoạt chung.

Gia đình có trẻ nhỏ đặc biệt dễ gặp tai nạn.

Người lớn sống trong môi trường có vật sắc nhọn lộ thiên thường dễ cáu gắt, khó giữ bình tĩnh khi ra quyết định tài chính.

Lời khuyên: Dồn tất cả vào một ngăn tủ hoặc hộp kín. Để lộ ra ngoài vừa xấu thẩm mỹ, vừa “phá vận an”.

02. Đồ giá trị trưng giữa phòng khách – dễ mất, dễ hao tài

Nhiều gia đình bày đồ cổ, vàng, đá quý, hoặc tranh quý ngay phòng khách để “cho sang”. Nhưng theo phong thủy, phòng khách là vị trí hút tài khí mạnh, đồng nghĩa cũng là nơi dễ thu hút ánh mắt của người lạ.

Hệ quả:

- Gia tăng rủi ro trộm cắp

- Người ngoài để ý – dễ vướng thị phi, bị vay tiền, bị “nhòm ngó”

- Tâm lý “phô ra” khiến gia chủ dễ chi tiêu quá tay

Lời khuyên: Đồ quý nên cất trong tủ có khóa hoặc két sắt. Sự kín đáo đôi khi chính là “bùa giữ tài vận” mạnh nhất.

03. Nội thất cũ nát – giữ lại chỉ giữ thêm vận xấu

Sofa bong tróc, bàn gãy chân, tủ ọp ẹp… không chỉ làm phòng khách mất thẩm mỹ mà còn nặng năng lượng “ì trệ”.

Theo phong thủy:

- Đồ cũ trong phòng khách tượng trưng cho vận khí trì trệ, ứ đọng.

- Người sống trong không gian “cũ – nát – hỏng” dễ chán nản, thiếu động lực làm việc, ảnh hưởng trực tiếp thu nhập.

- Tâm lý học môi trường cũng chỉ ra: Sống trong đồ cũ quá lâu khiến con người dễ chấp nhận cuộc sống ở mức tối thiểu, ngại thay đổi, bỏ qua cơ hội cải thiện tài chính.

Lời khuyên: Nếu không thay được đồ mới, hãy sửa sang lại để tạo dòng “khí mới” trong nhà.

04. Bừa bộn, chất đầy đồ linh tinh – nguyên nhân gây thất thoát tài chính

Một phòng khách đầy đồ lặt vặt, bao bì, hóa đơn cũ, đồ mua về chưa dùng… chính là: biểu hiện của thói quen chi tiêu kém, nguồn gây stress, và là “điểm nghẽn tài khí” đúng nghĩa.

Theo phong thủy, đồ đạc chặn dòng khí → tài lộc khó vào nhà. Theo khoa học, nhà bừa bộn khiến:

- Não bộ mệt mỏi → dễ mua sắm bốc đồng

- Khó tìm đồ → mua trùng lặp

- Sinh nhiều bụi & vi khuẩn → dễ ốm → tốn tiền thuốc men

Lời khuyên: Dành 10 phút mỗi ngày “giải phóng mặt bằng” phòng khách. Đây là thói quen giúp nhiều gia đình cắt 10–20% chi tiêu không cần thiết.

05. Cây chết, cây thối rễ – mang năng lượng suy, ảnh hưởng tài khí

Cây xanh tốt giúp thanh lọc không khí và mang lại năng lượng tích cực.

Nhưng:

- cây héo

- cây bị thối rễ

- đất mốc

- lá rụng đầy chậu

→ lại là “tín hiệu phong thủy xấu”.

Trong quan niệm: Cây chết = tài khí suy.

Trong khoa học: Cây mục rữa sinh nấm mốc, vi khuẩn, gây dị ứng – đặc biệt ảnh hưởng người già & trẻ nhỏ.

Lời khuyên:

Loại bỏ cây chết ngay lập tức

Thay đất định kỳ 3–6 tháng

Ưu tiên cây sạch khí: lưỡi hổ, kim ngân, đa búp đỏ, trầu bà

06. Gợi ý bố trí phòng khách “hút tài khí”

- Luôn sạch – thoáng – sáng

- Chọn sofa gọn, bàn trà vừa phải

- Mở cửa sổ thường xuyên hoặc dùng máy lọc không khí

- Có cây xanh nhưng số lượng vừa phải

- Hạn chế để đồ lặt vặt trước cửa chính

- Treo 1 món biểu thị sự sung túc (tranh hưu nai, hoa mẫu đơn, bình gốm tròn…)

Kết luận

Phòng khách phản ánh thói quen sống, cách chi tiêu và mức độ ổn định tài chính của cả gia đình. Khi không gian này gọn gàng – sạch – sáng – tràn năng lượng tích cực, cuộc sống thường:

Dễ thở hơn

ít chi tiêu vô lý hơn

gia đình hòa thuận hơn

và thu nhập thường có xu hướng tăng, cơ hội đến dễ hơn

Chỉ cần loại bỏ 5 thứ “phá khí” trên, bạn sẽ thấy vận may tài chính của gia đình thay đổi rõ rệt.