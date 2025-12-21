Không thể mua nhà vườn, tôi chọn tầng 1 có sân, 3 năm sau vỡ mộng hoàn toàn vì cái giá phải trả quá lớn

Giống như nhiều người mơ về cuộc sống “có sân – có cây”, tôi không đủ tài chính để mua nhà vườn nhưng vẫn muốn mỗi sáng bước ra hiên, nhìn vài chậu hoa, nghe tiếng lá rung. Vậy là tôi quyết định chọn căn hộ tầng 1 có khoảng sân sử dụng kèm theo — một giải pháp “nửa nhà vườn”, giá dễ chịu hơn nhưng vẫn có cảm giác chạm được vào thiên nhiên.

Thế nhưng, sau ba năm, tôi mới thực sự hiểu: khoảng sân ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là gánh nặng ngọt ngào.

Vì sao tôi từng tin rằng căn hộ tầng 1 có sân là lựa chọn hoàn hảo?

1) Ước mơ thời nhỏ: Chỉ cần một khoảng sân nhỏ là đủ hạnh phúc

Ai lớn lên trong phố chật cũng từng mơ có một cái sân:

- Vài luống hoa,

- Một chỗ để ngồi trưa nắng,

... Hoặc một góc uống trà khi mưa.

Một cư dân mạng chia sẻ: Dù hơi ẩm nhưng mỗi mùa sân nở hoa, tôi đều thấy mọi mệt mỏi xứng đáng.

Tôi cũng vậy, tin rằng mình đang mua một phong cách sống, không chỉ là một căn nhà.

2) Ra vào dễ dàng, thuận tiện cho người già và trẻ nhỏ

Sống tầng 1 nghĩa là:

- Không phải chờ thang máy

- Không sợ kẹt thang lúc khẩn cấp

- Trẻ nhỏ chạy nhảy tự do

- Người lớn tuổi không phải leo cầu thang

Đó là lý do nhiều gia đình trẻ và gia đình ba thế hệ ưu tiên tầng 1.

3) Khoảng sân giúp cuộc sống thư thái hơn và tăng sự kết nối

Một khoảng sân nhỏ nhưng đem lại rất nhiều điều:

- Trẻ con có chỗ chơi không làm phiền hàng xóm

- Người lớn dễ tụ tập bạn bè

- Cuối tuần có thể nướng BBQ, uống trà, chăm cây

- Có không gian mở giúp căn nhà thoáng hơn

Nhiều người còn chia sẻ rằng chính khoảng sân trở thành nơi gắn kết bạn bè, thậm chí mang lại cơ hội làm ăn.

4) Giải pháp hợp túi tiền cho người thích nhà vườn

Không đủ tài chính để mua nhà riêng có vườn, nhưng căn hộ tầng 1 có sân vẫn:

- Rẻ hơn rất nhiều

- Mang đến cảm giác “sống gần thiên nhiên”

- Tăng diện tích sử dụng thực tế

Một bạn kể: Không mua nổi nhà có vườn nên tôi chọn tầng 1 có sân. Không sang bằng nhà vườn thật nhưng cảm giác thì có.

Nhưng ba năm trôi qua, sự thật không màu hồng như tưởng tượng

1) Sân không thuộc sở hữu riêng – cái bẫy mà nhiều người không ngờ

Rất nhiều người khi mua mới phát hiện:

- Sân không ghi trong sổ đỏ

- Hợp đồng không nói rõ quyền sử dụng riêng

- Sân thực chất là sở hữu chung của toàn cư dân, rào sân hoặc cải tạo có thể bị phản đối

Một cư dân mạng kể: Chủ đầu tư bảo tôi có quyền làm sân. Nhưng khi rào lại, hàng xóm kiện vì sân là phần chung. Lúc đó mới biết mình bị lừa.

Bài học: luôn kiểm tra giấy tờ kỹ trước khi đặt cọc.

2) Ánh sáng kém – thiếu riêng tư

Căn hộ tầng 1 thường gặp:

- Nhà tối do bị các khối nhà che

- Phải bật đèn cả ngày

- Người đi qua nhìn thẳng vào phòng khách

- Rèm luôn phải kéo kín, làm nhà thêm tối

Dù dán phim cách nhiệt một chiều, cảm giác mất riêng tư vẫn hiện hữu.

3) Rác và vật thể rơi từ trên cao - nỗi khổ chỉ tầng 1 mới hiểu

Chuyện thường xảy ra:

- Tàn thuốc rơi xuống sân

- Giấy vụn, đồ ăn, túi nylon bay xuống

- Người thiếu ý thức khạc nhổ từ ban công

Ngay cả khi lắp camera, việc xử lý vẫn khó vì liên quan nhiều hộ.

Đây là vấn đề kinh điển của tầng 1 trong chung cư.

4) Muỗi nhiều, độ ẩm cao và tiếng ồn liên tục

Có sân nghĩa là có cây, có nước → muỗi sinh sôi. Tầng 1 lại gần mặt đất → ẩm hơn, dễ nấm mốc. Người, xe qua lại ngay trước cửa sổ → tiếng ồn không dứt.

Dù đã:

- Lắp lưới chống muỗi

- Dùng đèn bắt côn trùng

- Làm cửa kính hai lớp

…nhưng vẫn không yên như các tầng trên.

5) Chi phí sửa chữa và cải tạo sân đắt hơn tưởng tượng

Một khoảng sân nhỏ kéo theo hàng loạt chi phí:

- Chống thấm, chống ẩm

- Sửa thoát nước

- Lát nền chịu nước

- Mua vật dụng ngoài trời

- Bảo trì định kỳ

Tổng chi phí cải tạo có thể đội lên gấp đôi so với căn hộ tầng cao.

N ếu vẫn muốn mua căn hộ tầng 1 có sân, đây là 4 nguyên tắc để không “vỡ mộng”

1) Chọn tòa nhà có khoảng cách lớn, nhiều ánh sáng tự nhiên

Tầng 1 đủ sáng mới sống thoải mái.

2) Ưu tiên căn nâng nền cao hoặc có gara ngầm

Giảm ẩm mốc — vấn đề lớn nhất của tầng 1.

3) Chọn khu dân cư mật độ thấp, lối đi yên tĩnh

Giảm tiếng ồn và rác rơi từ trên cao.

4) Kiểm tra kỹ hệ thống thoát nước sân

Nước mưa tràn vào sân là thảm họa mà ai ở tầng 1 cũng sợ.

Kết luận

Căn hộ tầng 1 có khoảng sân sử dụng kèm theo rất hấp dẫn: sống gần thiên nhiên, tiện cho người già và trẻ nhỏ, giá cả mềm hơn nhà có vườn. Nhưng đằng sau sự thơ mộng là:

- Thiếu sáng

- Thiếu riêng tư

- Rác từ trên cao

- Chi phí bảo trì cao

- Nguy cơ tranh chấp sân

Khoảng sân chỉ là một phần của cuộc sống. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng không gian bên trong và mức độ phù hợp với gia đình bạn.