Cô gái tiết kiệm 10 năm mới mua được nhà: Căn hộ "nhỏ như mắt muỗi" mà siêu chữa lành

Ở tuổi 36, cô gái tên Julia sống một mình tại Paris, Pháp vừa chạm tay tới cột mốc quan trọng trong đời khi mua được căn hộ đầu tiên, bằng số tiền tích góp suốt 10 năm làm việc. Căn nhà của cô có diện tích 25m², thuộc dạng nhà nhỏ điển hình tại các đô thị lớn châu Âu. Dù diện tích khiêm tốn, không gian này lại khiến nhiều người bất ngờ bởi độ sáng, độ thoáng và cách bố trí cực kỳ thông minh.

Điểm sáng giá nhất của căn hộ nằm ở hệ cửa sổ và ban công hiếm thấy với nhà nhỏ. Tổng cộng có ba cửa sổ lớn, một cửa sổ nhỏ và hai ban công ngoài trời. Nhờ tận dụng triệt để nguồn sáng tự nhiên từ bốn hướng cửa này, toàn bộ căn nhà luôn ngập nắng, thông gió tốt và không hề mang cảm giác bí bách thường thấy ở các căn hộ mini.

Mặt bằng căn hộ gần như vuông vắn, chỉ có một mảng tường phòng khách bị xéo do kết cấu tòa nhà. Ngay lối vào là khu bếp, đối diện là một cột chịu lực nằm đúng trung tâm nhà. Thay vì tìm cách che giấu, Julia chọn giải pháp xây thêm một bức tường thấp dựa trên cột này để chia nhẹ không gian giữa bếp và phòng khách, vừa phân khu vừa không làm mất độ mở.

Phòng khách

Phòng khách là khu vực thoáng nhất trong nhà. Một chiếc sofa nhỏ gọn, bàn trà vừa đủ và tủ thấp để đồ được bố trí sát tường. Julia không lắp tivi mà dùng kệ thấp làm nơi cất bát đĩa và đồ dùng, phía trên đặt loa và vật trang trí. Không gian được phủ xanh bằng nhiều loại cây lớn nhỏ, tạo cảm giác sinh động và dễ chịu. Ngay cạnh phòng khách là một ban công siêu nhỏ, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc lấy sáng và lưu thông không khí vào nhà.

Phòng bếp

Khu bếp nằm liền kề phòng khách với thiết kế bàn bếp chữ L màu đen. Dù dùng gam màu tối, bếp vẫn không hề nặng nề nhờ có hai cửa sổ nhỏ ngay cạnh. Toàn bộ đồ dùng bếp, lò nướng và máy giặt đều được giấu gọn trong hệ tủ dưới, tối ưu từng centimet diện tích.

Phòng ngủ

Khu vực phòng ngủ được nâng cao bằng sàn gỗ và ngăn cách với bếp bằng vách kính. Không làm cửa kín giúp không gian liền mạch và thoáng hơn. Trong phòng ngủ đặt một giường nhỏ, bên cạnh là ban công thứ hai, đủ để đón gió và ánh sáng mỗi ngày. Dù diện tích nhỏ, cảm giác trong phòng lại rất dễ chịu nhờ ánh sáng tràn ngập.

Để giải quyết bài toán lưu trữ, Julia tận dụng triệt để phần đầu giường và gầm giường. Hệ tủ được bố trí bao quanh giường, kết hợp thanh treo và kệ gấp. Giường dạng hộp mở bằng trợ lực giúp cất đồ mùa đông và chăn nệm gọn gàng.

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là không gian duy nhất không có cửa sổ nhưng vẫn được xử lý hợp lý. Diện tích nhỏ song có phân khu khô và ướt rõ ràng bằng vách kính. Bồn rửa treo tường kết hợp tủ gương giúp tăng chỗ chứa đồ. Hệ thống quạt hút giúp không gian luôn khô ráo, không ám mùi.

Căn hộ 25m² của Julia không lớn, nhưng nhờ cách thiết kế thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và bố trí hợp lý, không gian trở thành chốn ở dễ chịu, đủ đầy và mang đậm dấu ấn cá nhân. Ở tuổi 36, việc sở hữu một không gian sống của riêng mình, đúng gu và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt đã là một thành tựu đáng trân trọng.

Theo Toutiao