Tuần lễ Giáng sinh (22/12 - 28/12): 12 con giáp mặc màu gì để "hút trọn" may mắn, đón mùa lễ hội tưng bừng?

Chúng ta đang bước vào một trong những tuần lễ đẹp nhất trong năm (22/12 - 28/12), khi lòng người rộn ràng khép lại những bộn bề cũ để đón chờ khoảnh khắc Giáng sinh an lành và năm mới cận kề. Giữa tiết trời se lạnh và không khí hân hoan này, chuyện mặc gì bước ra đường không chỉ đơn thuần là đẹp hay xấu, mà còn là cách chúng ta tự tạo niềm vui cho mình và gửi tín hiệu tích cực đến mọi người xung quanh. Người xưa vẫn tin rằng màu sắc có ngôn ngữ riêng, có khả năng điều hòa tâm trạng và thu hút những năng lượng tốt lành. Vậy thì, hãy cùng xem thử tuần này, gam màu nào sẽ là "thần hộ mệnh" giúp 12 con giáp thêm tự tin và hanh thông mọi việc.

Khởi đầu tuần mới, những người bạn tuổi Tý nhanh nhẹn đang cần sự tập trung cao độ để giải quyết núi công việc tồn đọng, vì thế những gam màu mang tính "kim" như trắng tinh khôi, ánh kim hoặc xám bạc sẽ giúp đầu óc bạn sáng suốt và quyết đoán hơn. Trong khi đó, tuổi Sửu sau một năm chăm chỉ "cày cuốc" xứng đáng có những giây phút thư thái, hãy chọn những tông màu đất ấm áp như nâu cam, vàng mơ hoặc be để cảm thấy được vỗ về và tiếp thêm năng lượng bền bỉ. Với những chú Hổ (tuổi Dần) đầy kiêu hãnh, đây là tuần lễ của những buổi tiệc tùng, gặp gỡ, đừng ngần ngại khoác lên mình màu đỏ rượu vang, đỏ đô hoặc tím than để khẳng định vị thế và thu hút mọi ánh nhìn, sự nồng nhiệt của màu đỏ sẽ giúp bạn "chốt" được nhiều kèo thơm cuối năm.

Bước sang nhóm những con giáp ưa sự nhẹ nhàng, tuổi Mão tuần này có thể cảm thấy hơi nhạy cảm trước sự ồn ào xung quanh, một chút sắc xanh ngọc bích, xanh bạc hà nhạt sẽ như làn nước mát lành làm dịu tâm hồn bạn, giúp bạn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Những người tuổi Thìn vẫn luôn giữ được phong thái uy quyền, nhưng để tuần mới thêm suôn sẻ trong các mối quan hệ, hãy thử làm mềm hình ảnh của mình bằng màu vàng gold sang trọng hoặc xanh coban, vừa nổi bật lại vừa tạo cảm giác tin cậy cho đối tác. Còn với tuổi Tỵ khôn ngoan và bí ẩn, tuần này bạn có nhiều suy tính bên trong, màu đen tuyền huyền bí kết hợp phụ kiện lấp lánh, hoặc màu xanh rêu trầm mặc sẽ là lớp vỏ bọc hoàn hảo giúp bạn quan sát tình hình và đưa ra những quyết định sắc sảo.

Nếu bạn thuộc nhóm con giáp sôi nổi, tuần lễ hội này chính là sân khấu của bạn. Tuổi Ngọ yêu tự do, thích di chuyển sẽ cần những gam màu rực rỡ như năng lượng của chính bạn, hãy chọn cam tươi, hồng cánh sen để kích hoạt sự sáng tạo và niềm vui trên mỗi chặng đường. Tuổi Mùi vốn ôn hòa, nghệ sĩ, tuần này hãy thử những tông màu "kẹo ngọt" như hồng pastel, kem sữa hoặc tím lavender để tăng thêm vẻ duyên dáng, thu hút những mối nhân duyên tốt lành. Những chú Khỉ (tuổi Thân) lanh lợi luôn biết cách làm chủ cuộc vui, màu vàng chanh rực rỡ hoặc xanh lá mạ tươi mới sẽ giúp trí não bạn cực kỳ linh hoạt, ứng biến nhanh nhạy trong mọi tình huống phát sinh dịp cuối năm.

Cuối cùng, với những con giáp đề cao sự chỉn chu và thực tế, màu sắc cũng là cách để các bạn thể hiện sự tin cậy. Tuổi Dậu tuần này khá bận rộn với việc tổng kết, báo cáo, hãy giữ cho mình sự chuyên nghiệp với những set đồ màu ghi sáng, trắng kem phối cùng một chút phụ kiện màu đỏ để vừa nghiêm túc lại vừa có điểm nhấn may mắn. Tuổi Tuất trung thành và trách nhiệm luôn là chỗ dựa cho người khác, những gam màu cổ điển như xanh navy, nâu cà phê sẽ giúp bạn trông vững chãi và ấm áp hơn trong mắt mọi người. Và khép lại là tuổi Hợi lạc quan, tuần này bạn hãy cứ tận hưởng không khí lễ hội với những gam màu của niềm vui như đỏ tươi, cam san hô, sự vui vẻ tự nhiên của bạn khi khoác lên những màu sắc này sẽ là thỏi nam châm hút những điều an lành nhất.

Thực ra, màu sắc may mắn nhất chính là màu sắc khiến bạn cảm thấy tự tin và thoải mái nhất khi mặc vào. Bảng màu trên chỉ là một chút gợi ý để tuần mới của bạn thêm phần thú vị. Dù bạn chọn màu gì đi nữa, hãy bước ra đường với một nụ cười thật tươi và tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp, đó mới chính là chiếc "bùa may mắn" linh nghiệm nhất cho những ngày cuối năm này. Chúc 12 con giáp một tuần mới rực rỡ và an lành!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)