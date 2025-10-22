Doãn Hải My thắng đời 3 - 0

Doãn Hải My từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong showbiz Việt. Là một trong những mỹ nhân được quan tâm nhất hiện nay, có thể nói Hải My đang sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ: nhan sắc nổi bật, hôn nhân viên mãn, cùng với đó là khối bất động sản giá trị. Hội tụ hoàn hảo cả 3 yếu tố, nhiều người nhận định Hải My "tẩm ngẩm tầm ngầm" mà dễ dàng thắng đời 3-0.

Nhan sắc xinh đẹp, học vấn nổi bật

Ngay từ khi được công chúng biết đến, Doãn Hải My đã ghi điểm ấn tượng khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng học vấn nổi bật. Xuất thân từ Đại học Luật Hà Nội, Hải My từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, lọt Top 10 chung cuộc nhờ gương mặt thanh tú, thần thái nền nã và phong cách chuẩn "con nhà người ta". Dù không giành vương miện, cô vẫn được nhớ đến là một trong những thí sinh được yêu mến nhất.

Hôn nhân viên mãn

Sau ánh hào quang cuộc thi, Doãn Hải My vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu và nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Cuối năm 2023, người đẹp 10x chính thức lên xe hoa cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu, đám cưới từng gây "bão mạng" bởi sự đẹp đôi của cặp trai tài gái sắc. Hiện cả hai đã có con trai đầu lòng và tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn. Ở tuổi còn rất trẻ, Hải My đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự khéo léo và tinh tế trong vai trò người vợ, người mẹ. Sau sinh, cô ngày càng rạng rỡ, phong cách thời trang cũng thăng hạng rõ rệt.

Bất động sản đáng mơ ước

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật và cuộc hôn nhân viên mãn, Doãn Hải My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nắm trong tay khối tài sản đáng giá. Cô cùng Đoàn Văn Hậu hiện đang tận hưởng cuộc sống sung túc trong căn biệt thự xa hoa nhưng vẫn giữ phong cách sống kín đáo, tinh tế. Dù không phô trương, từng góc nhỏ trong ngôi nhà của Hải My đều toát lên gu thẩm mỹ và sự chỉn chu đáng nể.

Căn biệt thự của vợ chồng Doãn Hải My tọa lạc trong khu đô thị cao cấp, nơi quy tụ nhiều gia đình thành đạt và có gu sống tinh tế. Ngay từ diện mạo bên ngoài, ngôi nhà đã thu hút ánh nhìn với phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Những mảng tường sơn trắng tinh khôi, đường nét thanh thoát và bố cục cân đối mang lại cảm giác sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn rất ấm cúng.

Phòng khách

Bước vào bên trong, không gian mở rộng lớn lập tức mang đến cảm giác choáng ngợp. Phòng khách được lát đá cao cấp, ánh sáng phản chiếu bóng loáng như gương, tôn lên sự sang trọng của tổng thể. Mọi chi tiết đều được sắp đặt chỉn chu và tinh tế, nổi bật với bộ sofa dài kết hợp bàn trà nhỏ gọn - không cầu kỳ trong lối decor nhưng vẫn hài hòa, đẹp mắt. Điểm nhấn đặc biệt là trần nhà tích hợp hệ thống đèn LED đổi màu mô phỏng bầu trời sao, có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phòng bếp

Khu vực bếp thể hiện rõ sự chỉn chu và gu thẩm mỹ của vợ chồng Hải My - Văn Hậu. Toàn bộ tủ bếp âm tường mang tone be - xám trang nhã, kết hợp mặt đá vân mây sang trọng cùng các thiết bị nấu nướng nhập khẩu từ châu Âu. Hệ thống đèn âm trần và đèn hắt tường được bố trí khéo léo, vừa đảm bảo ánh sáng, vừa tạo hiệu ứng ấm áp cho không gian.

Phòng bếp được thiết kế liên thông với phòng khách, song nhờ diện tích rộng rãi nên vẫn giữ được cảm giác thoáng đãng, không hề chật chội. Khu vực này còn có kệ tủ lớn trưng bày rượu và ly, bàn bếp rộng kết hợp bàn đảo tiện dụng cùng hai bồn rửa, mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng đều được lắp âm tường, giúp tổng thể thêm gọn gàng, hiện đại và sang trọng.

Phòng ngủ

Không gian phòng ngủ được thiết kế theo tông kem ấm chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa và liền mạch với tổng thể căn biệt thự. Giường ngủ được đặt ở vị trí trung tâm, hai bên là kệ tủ nhỏ vừa trang trí vừa tiện dụng để đựng những vật dụng cần thiết. Bức tranh lớn treo phía đầu giường trở thành điểm nhấn, mang lại nét sinh động và thẩm mỹ cho không gian.

Thay vì lắp đặt tivi cố định, vợ chồng Hải My lựa chọn sử dụng máy chiếu - giải pháp hiện đại, có thể gấp gọn khi không dùng đến. Cách thiết kế này vừa đảm bảo công năng, vừa giúp căn phòng thêm thông thoáng và tối ưu diện tích.

Phòng thay đồ

Phòng thay đồ được thiết kế tách biệt, mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi để vợ chồng Hải My - Văn Hậu thoải mái lưu trữ đồ dùng cá nhân. Hệ tủ quần áo làm bằng kính trong suốt kết hợp gương soi cao sát trần vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tạo hiệu ứng cơi nới, giúp căn phòng thêm thoáng và sáng.

Khu vực này còn được bố trí ghế ngồi và bàn trang điểm riêng, tạo sự tiện lợi cho Hải My khi makeup và skincare hằng ngày. Nhờ vị trí hướng thẳng cửa sổ, căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu.

Phòng của con

Không gian của quý tử đầu lòng được trang trí hết sức đáng yêu và ngộ nghĩnh. Trong khi hầu hết các chi tiết trong nhà đều thiên về tông trầm nhẹ, thiết kế tối giản thì phòng của bé Lúa lại ngập tràn sắc màu tươi sáng, tạo nên một không gian vui nhộn, sinh động và nổi bật hoàn toàn so với tổng thể căn biệt thự.