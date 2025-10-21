Bỏ 5 thứ này trong tủ quần áo bảo sao làm mãi tiền chẳng giữ được, lộc đến nhà không giữ được

Người Việt vốn tin rằng nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp thì vận khí mới hanh thông. Tủ quần áo là không gian riêng tư nhất trong mỗi căn nhà, nơi ta cất giữ trang phục, phụ kiện và cả cảm xúc cho một ngày mới. Trong quan niệm phong thủy, tủ càng gọn và tinh khiết thì con người càng nhẹ lòng, tiền bạc càng dễ tụ. Ngược lại, tủ bừa bộn sẽ giống dòng sông bị bồi lấp, nước không chảy, tài khí không tụ.

Câu nói "Tủ quần áo năm không" vì thế ra đời như một mẹo nhỏ đời thường để nhà cửa thong thả, tâm trí sáng sủa, công việc bớt trục trặc. Năm điều "không" không phải điều cấm kỵ mê tín mà là những kinh nghiệm sống đơn giản, ai cũng có thể áp dụng ngay hôm nay.

1. Giày dép không vào tủ quần áo

Giày dép theo chân ta đi khắp nơi, mang theo bụi đường và mùi ẩm, trong phong thủy được xem là thứ khí đục. Đặt giày chung với quần áo chẳng khác nào đưa gió bụi bên ngoài vào chốn riêng tư, lâu ngày gây ẩm mốc ám mùi và tạo cảm giác nặng nề mỗi lần mở tủ. Cảm xúc bị ảnh hưởng thì gu thời trang cũng giảm, đi làm ra đường dễ mất tự tin.

Lời khuyên rất đời thường là tách riêng giày dép ở tủ ngay sảnh vào hoặc góc phơi khô, định kỳ khử mùi và phơi nắng. Khi ngăn giày dép xa tủ áo, bạn đang giữ cho không gian mặc đẹp của mình luôn trong trẻo và đó cũng là cách tôn trọng sức khỏe lẫn túi tiền của cả nhà.

2. Đồ sắc nhọn đừng để lẫn

Kéo, kìm, móc kim loại nhọn, phụ kiện có cạnh sắc nếu quẳng bừa vào tủ sẽ tạo nên cảm giác gai góc. Trong phong thủy, các cạnh sắc tượng trưng cho mũi tên vô hình, phá vỡ nhịp năng lượng mềm của không gian. Thực tế hơn, chúng còn dễ làm rách vải, xước da tay và khiến bạn mất thêm tiền sửa đồ. Hãy dành một ngăn kéo riêng có nắp hoặc hộp vải dày để chứa đồ dụng cụ và ưu tiên móc áo tròn, trơn, thân thiện với chất liệu. Một chút đổi thay nhỏ sẽ giúp tủ êm ái hơn, quần áo bền hơn và buổi sáng của bạn bớt vội bớt cáu vì móc sắc cứa sợi vải.

3. Đồ hư hỏng nên xử lý ngay

Áo sờn vai, quần rách gấu, túi bung chỉ, dây chuyền đứt khóa đều mang cảm giác dang dở. Cất chúng mãi trong tủ như cất giữ sự trì trệ. Tâm lý nhìn thấy đồ hỏng sẽ luôn tự nhủ để mai sửa, rồi thôi, khiến góc tủ nặng nề và làm chúng ta chây ì cả trong việc chăm chút bản thân. Phong thủy ưa sự tròn đầy nên tốt nhất là chọn một ngày cuối tuần gom tất cả đồ hư đem sửa hoặc mạnh dạn loại bỏ.

Giữ lại những món còn giá trị, còn mặc được, còn lại hãy tạm biệt. Tủ thoáng đãng mở ra là thấy đồ lành lặn phẳng phiu cũng là lúc bạn khởi động buổi sáng với tinh thần chỉn chu và sẵn sàng đón cơ hội mới.

4. Rác vụn và giấy tờ lộn xộn đừng nhét tạm

Thói quen nhét vỏ túi thơm, nhãn mác, hóa đơn, vé xem phim vào ngăn tủ tưởng vô hại nhưng lại là nguyên nhân làm tủ chật và bừa. Trong phong thủy, sự ứ đọng làm dòng năng lượng tắc nghẽn giống con suối bị cành lá chắn ngang. Về quản lý tài chính, hóa đơn cũ và giấy tờ tiền bạc nếu để lẫn lộn rất dễ thất lạc, đối soát sai, cuối cùng là tốn tiền vì nhầm lẫn.

Mỗi quý hãy dọn tủ một lần, phân loại áo quần theo mùa, bỏ bớt đồ trùng lặp, tặng hoặc quyên góp món còn tốt mà ít dùng. Tủ thông như phổi được hít thở, căn phòng sẽ nhẹ và bạn cũng dễ phối đồ hơn, ít mua thừa hơn.

5. Thiết bị điện tử và đồ sạc nên tránh xa

Tủ quần áo là nơi con người cần sự mềm và tĩnh, trong khi các thiết bị điện tạo ra sự động và nóng. Điện thoại cũ, pin dự phòng, sạc cắm sẵn, máy sấy mini tưởng tiện tay cất vào tủ nhưng lại khiến không gian này bị xáo động. Về sức khỏe, thói quen để thiết bị có pin trong không gian kín ẩm là điều không an toàn.

Về phong thủy, đồ điện tượng trưng cho dòng chi phí tiêu hao, để trong tủ sẽ làm mất cảm giác tích lũy và bền bỉ. Giải pháp rất giản dị là dành một khay cố định gần ổ cắm cho tất cả thiết bị, luôn rút sạc sau khi dùng và không cất đồ có pin vào tủ quần áo.

Nhìn từ góc độ tâm lý học, việc sắp tủ gọn chính là dọn suy nghĩ, giảm quyết định vặt vãnh mỗi sáng và tiết kiệm tiền bạc vì bạn biết mình có gì để dùng. Nhìn từ phong thủy dân gian, tủ sạch, đồ lành, khí lưu thông chính là nền tảng để tài lộc ở lại lâu hơn với gia chủ. Hãy bắt đầu bằng hai giờ vào cuối tuần để tháo hết đồ ra, lau khô các kệ, thay túi hút ẩm, đặt túi thơm nhẹ mùi gỗ hoặc hoa oải hương, phân nhóm trang phục theo công việc thường ngày. Sau một lần làm nghiêm túc bạn sẽ thấy tủ rộng ra, bản thân thanh thản và việc phối đồ nhanh gọn hơn hẳn. Từ đó, mỗi sáng mở tủ đều là một khoảnh khắc dễ chịu, còn buổi tối cất đồ vào tủ cũng là phút khép lại ngày dài với cảm giác đủ đầy.

"Không để giày dép, không để đồ sắc nhọn, không giữ đồ hỏng, không nhét rác vụn, không cất thiết bị điện" là năm điều rất bình thường mà lại hiệu quả. Đừng xem đó là kiêng kỵ khó hiểu, hãy coi là quy tắc sống gọn cho gia đình. Khi tủ quần áo trong trẻo, tâm trí sẽ nhẹ và cơ hội tài chính cũng dễ dàng tìm đến hơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)