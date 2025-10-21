AEON tăng tốc “phủ sóng” trải nghiệm chuẩn Nhật với AEON Tân An

AEON – tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản – đang mở rộng khắp Việt Nam, với mục tiêu mang lại trải nghiệm tiện nghi, hiện đại cho người tiêu dùng thông qua mô hình linh hoạt, quy mô vừa như Trung tâm thương mại AEON Tân An.

AEON Tân An - Thiên đường trải nghiệm đa dạng tại tỉnh Tây Ninh mới

Sự ra mắt của AEON Tân An, Trung tâm Thương mại đầu tiên của AEON tại tỉnh Tây Ninh, đã mang đến một điểm đến mua sắm – ẩm thực – giải trí toàn diện ngay tại địa phương. Giờ đây, người dân Tây Ninh có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm không gian hiện đại và đa dạng tiện ích chuẩn Nhật ngay tại nơi sinh sống, không cần di chuyển xa đến TP. Hồ Chí Minh.

Với hơn 30 gian hàng từ các thương hiệu trong và ngoài nước, cùng Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, các cửa hàng chuyên doanh của AEON, từ thời trang, phụ kiện, sản phẩm nhà cửa, đến sách và văn phòng phẩm, tất cả đều được tích hợp nhằm mang tới trải nghiệm mua sắm phong phú cho khách hàng khu vực.

Khu vực siêu thị tại AEON Tân An giới thiệu đầy đủ sản phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày của các gia đình trẻ. Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chuẩn bị bữa ăn tiện lợi cho cuộc sống hiện đại bận rộn, siêu thị còn có các sản phẩm thực phẩm sơ chế sẵn (RTC) và chế biến sẵn (RTE).

AEON Tân An còn là điểm đến ẩm thực hấp dẫn với hàng loạt quán cà phê, đồ uống, món ăn nhanh đến ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Nổi bật trong đó là khu ẩm thực tự chọn Delica ở tầng trệt – rộng hơn 750m² với 188 chỗ ngồi, nơi khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm thức ăn chế biến sẵn, bánh mì, sushi, ... chỉ có tại AEON.

Song song, tại AEON Tân An còn cả không gian giải trí cho cả gia đình với khu vui chơi AEON Fantasy và cụm rạp Galaxy Cinema – một trong những rạp lớn nhất khu vực, giúp người dân Tây Ninh có thêm điểm hẹn cuối tuần trọn vẹn ngay tại địa phương.

Hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tại TTTM AEON Tân An, khách hàng có thể sử dụng hệ thống đỗ xe tự động, tủ khóa thông minh nhận diện khuôn mặt và bảng chỉ dẫn điện tử giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và tối ưu hóa quy trình mua sắm. Các tiện ích khác như phòng chăm sóc trẻ em và xe lăn góp phần tạo nên một môi trường mua sắm thân thiện cho tất cả mọi đối tượng khách hàng.

Mở rộng mô hình linh hoạt để mang AEON đến gần hơn với khách hàng Việt

Nhận thấy những tiềm năng về dân số, xu hướng tiêu dùng hiện đại, AEON – tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản – đã chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm chiến lược, với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD trong suốt thời gian qua.

Từ nay đến năm 2030, AEON đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động, mở thêm nhiều mô hình kinh doanh đa dạng như Trung tâm Thương mại, Trung tâm Bách hoá tổng hợp và siêu thị hiện đại và tiện nghi, để người dân ở khắp các tỉnh thành đều có thể dễ dàng tận hưởng trải nghiệm tiêu chuẩn chất lượng AEON mà không cần đi xa.

Nếu trước đây AEON chỉ có tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, thì giờ đây, nhà bán lẻ từ Nhật Bản đang từng bước "phủ sóng" khắp Việt Nam với đa dạng mô hình, linh hoạt hơn.

Có thể thấy, sự hiện diện của AEON tại mỗi địa phương không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực.