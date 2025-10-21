30 phút đã sold out: PiFam khiến Tăng Phúc “sốc nặng” vì sức mua “khủng”!

Từ sớm, đông đảo fan hâm mộ đã có mặt tại cửa hàng PNJ NEXT Cầu Giấy (Hà Nội) để gặp gỡ Tăng Phúc và sở hữu bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ. Ảnh: STYLE by PNJ.

Sự kiện mở bán vào 18-19/10 lần lượt tại cửa hàng PNJ NEXT Cầu Giấy (Hà Nội) và PNJ NEXT Hai Bà Trưng (TP.HCM) - chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại, sang trọng nằm trong hệ thống cửa hàng của PNJ, điểm hẹn của phong cách và trải nghiệm - đã thu hút hàng trăm PiFam xếp hàng dài chờ đợi. Điều này thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết đáng tự hào của cộng đồng fan Tăng Phúc.

Fandom không chỉ để "đu idol": Cuộc chiến săn đồ và nỗi lòng người đến sau

Bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ được chính Tăng Phúc thiết kế như món quà đặc biệt dành tặng cộng đồng PiFam của mình. Anh chàng đã bắt tay cùng STYLE by PNJ - thương hiệu phụ kiện thời trang hàng đầu dành cho giới trẻ tại Việt Nam - để hiện thực hóa ý tưởng này. Đây có thể nói là một bước đi khá táo bạo, tham gia vào một sân chơi mới mẻ tại Việt Nam.

Hợp tác nằm trong chiến lược phát triển của STYLE by PNJ, nhằm tạo ra những phụ kiện không chỉ mang ý nghĩa mà còn có thể trở thành điểm nhấn thời trang sành điệu trong outfit hàng ngày - định hướng thương hiệu trở thành điểm đến của các fandom đa dạng màu sắc cá tính. Và kết quả đã nói lên tất cả: trong hai ngày mở bán, toàn bộ sản phẩm sold out sau 30 phút, khiến không ít fan phải tiếc nuối vì không kịp tay! Đặc biệt, các thiết kế trong bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ không chỉ được cộng đồng fan Tăng Phúc yêu thích mà còn thu hút, lan toả rộng rãi đến nhiều khách hàng khác.



Bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ sold out trong chưa đầy 30 phút mở bán offline và 10 phút mở bán online. STYLE by PNJ.

Ngay sau khi thông báo cháy hàng được đưa ra, mạng xã hội bùng nổ đủ cung bậc cảm xúc từ người hâm mộ. Tài khoản @thanh.lnp vui vẻ flex thành quả: "Thắng đời 2-0 là khi giành được slot tham dự sự kiện để gặp Tăng Phúc đẹp trai đáng iu nhất thế giới và thành công mua full set charm".

Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận tiếc nuối từ những người hâm mộ chậm chân. Tài khoản @hoanganh.le than thở: "Trời ơi, em chỉ đi làm về muộn một chút thôi mà đã hết sạch rồi. Buồn không thể tả được, chỉ muốn khóc thôi anh Phúc ơi!" Một fan khác, @minh.tam.nguyen, chia sẻ: "Tưởng chỉ là mở bán thôi ai ngờ là cuộc chiến thực sự. Nhìn mọi người check-in với Ngọc Trai Nhỏ mà lòng đau như cắt".

Vibe "Hải Ly" trong từng thiết kế: Must-have items cho cộng đồng PiFam



Với bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ, STYLE by PNJ và Tăng Phúc không chỉ mang đến một món trang sức, mà là cả một câu chuyện. Mỗi thiết kế được STYLE by PNJ chế tác tỉ mỉ, lấy cảm hứng sâu sắc từ hành trình kiên cường của chàng "Hải Ly" Tăng Phúc, biến viên ngọc trai từ biểu tượng của sự thuần khiết thành tuyên ngôn của sự mạnh mẽ.



Các sản phẩm trong bộ sưu tập vừa mang nét ngọt ngào, lãng mạn, vừa là cách để fan "flex" cá tính riêng và thể hiện tình yêu với thần tượng. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố cá nhân hóa, đại diện cho tinh thần của Tăng Phúc và yếu tố cộng đồng (biểu trưng cho sự gắn bó của PiFam).

BST Ngọc Trai Nhỏ lấy cảm hứng từ những câu chuyện yêu thương mà PiFam gửi tặng chàng "Hải Ly". STYLE by PNJ.

Việc chọn PNJ NEXT làm địa điểm mở bán cũng không phải ngẫu nhiên. Là không gian về phong cách sống, PNJ NEXT mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, nơi các bạn trẻ có thể giao lưu, thỏa sức khám phá và thể hiện bản thân. Đây chính là background hoàn hảo cho một sự kiện "đánh dấu chủ quyền" của fandom.

Tăng Phúc sở hữu một cộng đồng fan đáng mơ ước, luôn ủng hộ thần tượng. STYLE by PNJ.

Sự nghiệp của Tăng Phúc không chỉ xây bằng tài năng mà còn là cả một hành trình đầy thử thách. Anh đã biến khó khăn thành động lực, kiên trì trau dồi và làm mới bản thân. Bên cạnh là PiFam - nguồn sức mạnh to lớn tiếp thêm niềm tin để anh vượt qua mọi bão tố.

Giờ đây, sự gắn kết ấy được nâng lên tầm cao mới qua một dự án thời trang độc đáo. Thành công này không chỉ chứng minh PiFam "đông, đều và chất", mà còn là minh chứng thuyết phục cho tầm nhìn chiến lược của STYLE by PNJ: thị trường fandom Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng cho những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao.

Đây chỉ là bước khởi đầu trong lộ trình dài hạn của STYLE by PNJ. Thương hiệu cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ để kiến tạo cộng đồng fandom fashion phong phú màu sắc cá tính. Mỗi bộ sưu tập sẽ không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là câu chuyện ý nghĩa - cầu nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.