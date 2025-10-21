Nhà chưa hoàn công là gì?

Hiện nay pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể về hoàn công nhà ở.

Tuy nhiên, có thể hiểu hoàn công nhà ở là cách thường gọi để chỉ thủ tục nghiệm thu công trình hoặc nhà ở, nhằm xác nhận việc các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành nhà ở sau khi được cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, nhà chưa hoàn công có thể hiểu là bước cuối cùng trong quá trình hoàn tất xây dựng nhà ở. Sau khi thực hiện thủ tục này chủ căn nhà mới có thể xác lập quyền sở hữu trên giấy tờ.

Mua nhà chưa hoàn công có rủi ro không.

Cũng từ cách hiểu trên suy ra nhà chưa hoàn công là nhà ở chưa thực hiện thủ tục nghiệm thu, từ đó chưa xác nhận việc các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành nhà ở sau khi cấp giấy phép xây dựng.

Trên thực tế, nhà chưa hoàn công có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như:

- Nhà không đủ điều kiện hoàn công;

- Chủ nhà trốn tránh các nghĩa vụ tài chính;

- Do việc xây dựng trái quy định pháp luật…

Mua nhà chưa hoàn công tiềm ẩn những rủi ro gì?

Theo các chuyên gia trong ngành, mua nhà chưa hoàn công có thể gặp phải những rủi ro nhất định như:

Nếu nhà đã có sổ đỏ nhưng chưa hoàn công thì người mua chỉ có thể ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không thể chuyển nhượng ngôi nhà nằm trên thửa đất đó. Nói cách khác, người mua chỉ có quyền sử dụng đất, không có quyền sở hữu nhà trên đất.

Trường hợp giấy phép xây dựng vẫn đứng tên chủ cũ thì người mua muốn thực hiện hoàn công phải xin chữ ký của chủ cũ. Không chỉ mất thời gian, việc này còn gặp nhiều khó khăn nếu chủ cũ không hợp tác.

Nếu cơ quan chức năng rà soát, người mua nhà có thể bị phạt hoặc cưỡng chế tháo dỡ hạng mục xây trái phép.

Trường hợp rơi vào diện quy hoạch của địa phương, người mua nhà chưa hoàn công có thể không được xem xét đền bù giải phóng vì không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản.

Nếu đem nhà thế chấp, chuyển đổi...người mua phải liên hệ chủ cũ, nhờ phối hợp thực hiện thủ tục hoàn công.