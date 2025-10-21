Mỹ nhân được ví là "quốc bảo nhan sắc", dành cả thanh xuân để độc thân, không chồng con: Có hẳn biệt thự “dưỡng già” 5.000m2 giữa thủ đô

Nhan sắc cuốn hút ở tuổi 38

Qua những bộ phim cổ trang đình đám, Lưu Diệc Phi được làng giải trí xứ Trung ưu ái tặng cho danh hiệu “thần tiên tỉ tỉ”. Hiện nay, ngôi sao của Thần điêu đại hiệp vẫn duy trì vị thế hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhan sắc ngày càng mặn mà cùng phong độ vững vàng trong sự nghiệp diễn xuất giúp cô tiếp tục khẳng định tên tuổi giữa thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lên.

Điển hình, tại Lễ hội Thời trang Rednote (Rednote Fashion Gala) diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), Lưu Diệc Phi một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông nhờ vẻ đẹp rạng rỡ và thần thái cuốn hút ở tuổi 38.

Xuất hiện trong bộ váy haute couture nằm trong BST Xuân 2025 của Miss Sohee, nữ diễn viên khoe dáng trong ánh chiều bên hồ, tạo nên khung cảnh tựa như một bức tranh mùa xuân sống động. Mỗi bước đi của cô đều khiến khán giả không khỏi trầm trồ, còn truyền thông thì ví von hình ảnh ấy như “nàng thơ bước ra từ giấc mộng”.

Giới mộ điệu đánh giá cao lựa chọn trang phục của nữ diễn viên: váy satin cúp ngực màu xanh ngọc, điểm xuyết voan đen mảnh rủ nhẹ cùng hoa thêu tay tinh xảo. Kiểu tóc búi thấp thanh lịch, trang sức Bvlgari và phong thái tự tin đã tôn lên vẻ sang trọng, kiêu kỳ đặc trưng của “thần tiên tỷ tỷ”.

Sở hữu khối tài sản khủng và dinh thự cực đắt đỏ giữa đất Bắc Kinh

Lưu Diệc Phi sinh ra trong một gia đình trí thức và nghệ thuật danh giá, nơi cô được thừa hưởng cả nền tảng học vấn lẫn thẩm mỹ tinh tế. Cha của nữ diễn viên là giảng viên tại Đại học Vũ Hán, đồng thời là một học giả có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học, văn hóa. Ông từng tham gia biên soạn sách và có uy tín trong giới học thuật. Mẹ cô là nghệ sĩ múa nổi tiếng, từng đảm nhiệm vai trò giảng dạy tại Học viện Ca kịch Vũ Hán.

Không chỉ cha mẹ, bà ngoại và dì của Lưu Diệc Phi cũng là những người phụ nữ có nhan sắc và tài năng, từng được xem là biểu tượng sắc đẹp trong giới nghệ thuật Trung Quốc.

Nhờ nỗ lực và sự bền bỉ với nghề, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ. Theo truyền thông xứ Trung ước đoán, cô sở hữu khối tài sản lên tới gần 2 tỷ NDT (tương đương hơn 7.400 tỷ đồng).

Nguồn thu nhập của minh tinh đến từ việc đóng phim, tham gia quảng cáo, đại diện thương hiệu lớn và đầu tư kinh doanh.

Theo trang QQ, gia đình cô sở hữu một căn biệt thự khủng nằm tại khu Thuận Nghĩa, có diện tích khoảng 4.000–5.000 m². Công trình là sự pha trộn tinh tế giữa nhiều phong cách kiến trúc châu Âu – từ Anh, Pháp đến Ý và Tây Ban Nha.

Nội thất bên trong được thiết kế sang trọng, có phòng khiêu vũ, phòng âm nhạc và khu sảnh riêng dành cho thư giãn. Sân sau biệt thự được bố trí thêm các tòa nhà nhỏ phục vụ sở thích cá nhân của cô. Gia đình còn nuôi 7 chú chó săn và lắp đặt hệ thống an ninh dày đặc để đảm bảo riêng tư.

Ngoài dinh thự tại Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi được cho là sở hữu thêm biệt thự ven hồ ở Tô Châu và một căn nhà hai tầng màu trắng tại Mỹ với gara ngầm. Bộ sưu tập xe sang của cô gồm nhiều thương hiệu đắt giá như Rolls-Royce, Ferrari và Porsche.

U40 vẫn tận hưởng sự độc thân, vui vẻ bên chó mèo

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân và dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp. Suốt gần hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, cô luôn giữ lối sống kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Mối tình duy nhất mà cô công khai là với tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon.

Cặp đôi bén duyên khi cùng tham gia bộ phim Tình yêu thứ ba (The Third Way of Love). Năm 2015, cả hai xác nhận hẹn hò, trở thành cặp đôi vàng của showbiz châu Á thời điểm đó. Dù hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi và khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm suốt gần 3 năm, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Song Seung Heon từng đưa bạn gái về ra mắt mẹ và thường công khai thể hiện niềm tự hào khi nhắc đến cô.

Tuy nhiên, đến năm 2018, nam diễn viên Trái tim mùa thu xác nhận cả hai đã chia tay do lịch trình bận rộn và khoảng cách địa lý. Nhiều nguồn tin tiết lộ, dù yêu nhau chân thành, nhưng sự khác biệt trong tính cách khiến họ ngày càng xa cách. Trong khi Song Seung Heon là người nhạy cảm, luôn chủ động bày tỏ cảm xúc thì Lưu Diệc Phi lại kín đáo, ít biểu lộ tình cảm, khiến đối phương đôi lúc cảm thấy hụt hẫng.

Sau khi chia tay, cả hai đều giữ im lặng và tập trung phát triển sự nghiệp. Song Seung Heon hiện vẫn hoạt động ở Hàn Quốc, còn Lưu Diệc Phi ngày càng khẳng định vị thế ngôi sao hạng A khi góp mặt trong nhiều dự án lớn và hợp tác với các thương hiệu toàn cầu.

Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Lưu Diệc Phi từng chia sẻ rằng tình yêu và kết hôn chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Với cô, điều quan trọng hơn là tìm được người có thể thấu hiểu, đồng hành và cùng trưởng thành, thay vì chỉ để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống.

Dù nổi tiếng và bận rộn, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn duy trì cuộc sống cân bằng, dành thời gian cho sở thích cá nhân như du lịch một mình, đọc sách, học thêm kiến thức mới và chăm sóc hơn 40 chú mèo, chó bị bỏ rơi.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi thích sống trong thế giới của riêng mình, làm điều khiến bản thân thấy ý nghĩa và tập trung toàn tâm cho nó.”

(Tổng hợp)