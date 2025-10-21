MC Mai Ngọc đổi đời

MC Mai Ngọc là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến của VTV. Với lối dẫn duyên dáng, giọng nói ấm áp cùng ngoại hình chỉn chu, cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "MC thời tiết xinh đẹp nhất VTV". Suốt nhiều năm làm nghề, Mai Ngọc không chỉ ghi dấu bằng phong cách chuyên nghiệp trên sóng truyền hình mà còn bởi hình ảnh đời thường nhẹ nhàng, tinh tế và giàu năng lượng tích cực.

Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy là hành trình không mấy bằng phẳng. Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, Mai Ngọc đã chọn khép lại cuộc hôn nhân của mình trong êm đềm. Cô từng chia sẻ: "Sau 17 năm từ quen nhau, yêu nhau rồi đám cưới và chung sống với nhau, Ngọc và anh Nam (chồng cũ) đã chấm dứt thật nhẹ nhàng với 3 KHÔNG: không có tài sản chung, không có con chung và cũng không có bất kỳ thứ gì chung để chia".

Những tưởng sau biến cố hôn nhân, Mai Ngọc sẽ mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống, nhưng trái lại, nữ MC đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cô bước qua mọi chuyện đầy bình thản và mạnh mẽ. Đi qua nốt trầm buồn, cô chọn sống tích cực hơn, tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày. Giờ đây, Mai Ngọc đang tận hưởng một hành trình trọn vẹn với hạnh phúc mới.

Đặc biệt, kể từ khi đón con đầu lòng, niềm vui ấy dường như càng nhân đôi, khiến cô không giấu được xúc động mà thừa nhận rằng cuộc đời mình "sang trang". Trên trang Facebook cá nhân, cô chia sẻ: "Mỗi đêm trước khi ngủ, mẹ đều thấy biết ơn, vì em bé đã có một ngày thật vui. Mẹ chỉ mong em bé ngày nào cũng ăn ngon, ngủ ngon, khoẻ mạnh và bình an. Có con mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc cho bố mẹ, và thực sự là một cuộc cải cách, sang trang của cả một đời người. Có con buộc ai cũng cần trưởng thành hơn, nghĩ suy nhiều hơn không chỉ cho riêng mình nữa".