5 mẫu bàn ăn "phản chủ": Càng dùng càng thấy sai lầm

Trong vài năm trở lại đây, thị trường nội thất xuất hiện vô số mẫu bàn ăn đủ kiểu dáng, chất liệu và phong cách. Tuy nhiên, không phải thiết kế nào cũng thực sự phù hợp để sử dụng lâu dài. Có những mẫu bàn trông rất đẹp khi trưng bày trong showroom, nhưng chỉ sau vài tháng sử dụng đã khiến gia chủ thấy bất tiện và hối tiếc. Dưới đây là 5 kiểu bàn ăn được khuyên nên tránh, vì càng dùng càng thấy phiền.

1. Bàn ăn một chân cỡ lớn

Loại bàn ăn chỉ có một trụ ở giữa thường tạo ấn tượng mạnh nhờ thiết kế lạ mắt, hiện đại. Nhưng khi đặt trong nhà, đặc biệt là nhà nhỏ, nó lại trở thành "nỗi khổ" khó nói. Phần chân bàn chiếm vị trí ngay trung tâm, khiến người ngồi xung quanh rất khó duỗi chân thoải mái. Ghế cũng không thể kéo sát vào bàn, làm không gian trở nên chật và vướng. Kiểu bàn này chỉ nên dùng cho phòng ăn rộng hoặc khu trưng bày, còn trong nhà ở thông thường, tính thực dụng gần như bằng không.

2. Bàn ăn gấp nhiều chi tiết

Không thể phủ nhận rằng bàn gấp là giải pháp thông minh cho những căn hộ có diện tích nhỏ, giúp linh hoạt giữa nhu cầu sử dụng và tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những mẫu bàn có thiết kế đơn giản, ít khớp nối.

Các loại bàn gấp nhiều chi tiết thường nặng nề và thiếu ổn định. Hệ thống bản lề, chốt khóa hay khung gấp phức tạp dễ bị lỏng, khiến mặt bàn rung lắc khi đặt đồ nặng. Người ngồi cũng dễ bị vướng vì phần khung chiếm chỗ dưới bàn. Chưa kể, mỗi lần dùng lại phải kéo ra, gập vào rất mất công, lâu dần còn dễ hỏng bản lề. So với bàn cố định hoặc bàn gấp tối giản, kiểu nhiều chi tiết này chỉ khiến việc ăn uống trở nên rườm rà và bất tiện.

3. Bàn ăn mặt đá lòe loẹt

Bàn mặt đá tự nhiên gây ấn tượng với những đường vân độc bản và vẻ sang trọng đặc trưng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tinh tế ấy là sự "khó chiều" trong quá trình sử dụng. Chỉ cần để nước canh, nước trái cây hay rượu vang bám lại quá lâu, mặt đá rất dễ thấm và xuất hiện vết ố. Nếu không được xử lý chống thấm kỹ, bàn còn có thể bị mốc hoặc ngả màu khi đặt trong môi trường ẩm.

Bên cạnh đó, đá tự nhiên khá giòn và dễ sứt mẻ khi va chạm với vật cứng, việc bảo dưỡng cũng tốn thời gian và chi phí. Xét về thẩm mỹ, loại bàn này gần như không có đối thủ, nhưng để dùng bền lâu trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc nấu nướng thường xuyên thì rõ ràng không phải lựa chọn lý tưởng.

4. Bàn ăn mặt kính

Bàn kính có vẻ đẹp thanh thoát, phản chiếu ánh sáng tốt và giúp không gian trông rộng hơn. Tuy nhiên, thực tế lại "khó ở" hơn tưởng.

Bề mặt kính rất dễ bám dấu tay, dầu mỡ và vết nước, buộc phải lau chùi thường xuyên. Sau một thời gian, những vết xước nhỏ do chà rửa hoặc va chạm với bát đĩa sẽ khiến bàn trông cũ kỹ. Một số loại kính cường lực còn có nguy cơ nứt vỡ nếu chịu va đập mạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây nguy hiểm và khó dọn dẹp.

5. Bàn tròn có mâm xoay hai tầng

Bàn xoay từng là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, đặc biệt khi có khách. Tuy nhiên, loại bàn hai tầng có mâm xoay lại không thực tế như tưởng.

Mâm xoay chiếm gần hết phần trung tâm, khiến không gian để bát đĩa ở rìa bàn bị thu hẹp. Khi ăn, chỉ cần có vài món là bàn trở nên chật chội. Ngoài ra, phần khe giữa hai tầng dễ bám bụi, đọng nước hoặc vụn thức ăn, khó vệ sinh sạch. Mỗi lần dọn rửa đều mất thời gian tháo lắp. Vì vậy, nếu không thật sự cần mâm xoay, bàn tròn liền mặt vẫn là lựa chọn tối ưu hơn cả.

