Đỉnh thật sự: Phòng khách của cô gái làm văn phòng đẹp hơn Pinterest, cảm giác chữa lành tận tâm can

Một cô gái làm văn phòng ở Hạ Môn (Trung Quốc) gần đây đã chia sẻ không gian phòng khách nhà mình và lập tức khiến dân mạng xôn xao. Dù phòng khách thiết kế dạng hình chữ nhật, nhưng bề ngang rộng đến 4m5. Chính nhờ ưu thế diện tích này mà cô đã tạo ra một cách bố trí vô cùng đẹp mắt.

Phòng khách rộng rãi, không lạm dụng đồ đạc

Thay vì chất đầy bàn trà, ghế hay kệ tủ, cô để không gian thở bằng những khoảng trống tinh tế. Phần trung tâm chỉ đặt một chiếc sofa ba chỗ khá gọn gàng, phía trước trải thảm để phân định khu vực nghỉ ngơi. Xung quanh phối hợp thêm cây xanh, đèn chiếu sáng và sàn gỗ tạo cảm giác vừa thoáng vừa mang hơi hướng cổ điển. Đáng chú ý là cô không dùng bàn trà lớn cố định. Thay vào đó là một chiếc bàn vuông nhỏ dạng xếp tầng. Bình thường bàn đặt cạnh sofa, đủ để để điện thoại, ly nước hay điều khiển. Khi cần tiếp khách có thể kéo ra phía trước, mở rộng phần dưới thành khay đựng đồ ăn vặt. Một chi tiết nhỏ nhưng rất duyên và thực dụng. Sát sofa còn được điểm xuyết bằng đèn cây và một chậu xanh lớn, tạo sự cân bằng cho không gian.

Tủ sách phía sau sofa - điểm nhấn sang trọng

Thay vì kê sofa sát tường, cô khéo léo chừa lối đi rồi đặt cả một tủ sách lớn phía sau. Cách làm này không chỉ che đi sự trống trải của bức tường mà còn tăng thêm sức chứa cho phòng khách, đồng thời thổi vào đó một không khí thư thái và đậm chất tri thức.

Không cần tivi, thay bằng kệ tủ đa năng

Chính lựa chọn này khiến nhiều người ngạc nhiên. Trước sofa không hề xuất hiện tivi mà là một hệ tủ thấp kiêm kệ trưng bày. Trên đó có thể để máy pha cà phê, loa hay tranh ảnh trang trí. Khi kết hợp với ánh sáng hắt từ đèn, toàn bộ bức tường trở nên tinh tế và giàu thẩm mỹ. Theo chia sẻ, gia đình hầu như ít xem tivi, nên thay vì để một món đồ cồng kềnh chiếm chỗ, cô chọn mở rộng thêm khu vực lưu trữ, đồng thời kéo dài không gian để bày biện những món đồ yêu thích.

Biến ban công thành khu vực tiếp khách chính

Khác với thói quen của nhiều gia đình, khu vực đón khách chính trong nhà lại nằm ở ban công. Một bộ sofa nhỏ cùng bàn nâng hạ thay cho bàn trà vừa có thể làm chỗ làm việc vừa có thể trở thành góc thưởng trà. Nhờ gần cửa sổ nên không gian này ngập tràn ánh sáng và tầm nhìn rộng mở hơn hẳn so với phòng khách. Phía đối diện còn có tủ kệ và một chiếc ghế bập bênh. Chỉ cần tưởng tượng một buổi chiều nắng đẹp, ngồi đung đưa đọc sách hay chợp mắt tại đây đã thấy đủ thi vị. Ban công và phòng khách được nối liền, chỉ phân cách bằng viền thép mảnh nên trông thoáng và gọn gàng.

Liên thông giữa phòng khách và phòng ăn

Phòng khách nối liền với khu ăn uống phía sau. Khu vực bàn ăn khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn dài kèm băng ghế và vài ghế gấp. Tường cạnh đó kê thêm tủ nhỏ để lưu trữ. Nhờ cách bố trí liên thông này, cả không gian trở nên thoáng đạt và sáng sủa hơn.

Theo Toutiao