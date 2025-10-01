Thánh thần ơi, IKEA không chỉ bán đồ mà còn dạy cả thiên hạ cách sống gọn thông minh: Xem xong sáng bừng con mắt!

Kể từ khi tôi có nhà riêng, mỗi bước chân vào IKEA đều cho tôi những bài học về tư duy sắp xếp. Những ý tưởng tưởng giản đơn nhưng cực kỳ thực tế khiến tôi thốt lên rằng thu gọn không gian không phải chuyện mua cả tá nội thất đắt tiền, mà là biết dùng đúng chiêu nhỏ. Dưới đây là 10 mẹo lưu trữ và đồ dùng bán chạy nhất tại IKEA mà bạn có thể áp dụng ngay.

1. Rèm che cho kho trống

Kệ mở trông rất đẹp lúc ban đầu nhưng chỉ vài món đồ vương vãi là đã lộ ngay sự lộn xộn. Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là treo một tấm rèm trải dài trước kệ, vừa tiết kiệm chi phí so với cửa tủ, vừa tạo cảm giác mềm mại, ấm áp. Chọn vải có độ rủ tốt, màu trung tính hoặc họa tiết nhẹ để vẫn giữ được thẩm mỹ, và bạn có thể kéo ra gọn gàng khi cần lấy đồ. Đây là chiêu dễ áp dụng ở bếp, phòng khách hay góc đọc sách, đặc biệt với những ai thích đổi phong cách thường xuyên.

2. Tường tivi trở thành kho tàng lưu trữ

IKEA luôn tận dụng diện tích tường để tạo thành một hệ thống tủ tường đa năng, từ kệ hở đến tủ đóng, khiến tivi không còn là tâm điểm duy nhất mà còn là một bức tường lưu trữ hữu dụng. Thiết kế kịch trần hoặc kết hợp ngăn kéo dưới tivi giúp giấu được đống dây, sách và đồ chơi, đồng thời giữ không gian gọn gàng. Nếu muốn tối ưu, hãy đặt kệ có kích thước vừa phải để cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng, đồng thời dùng cửa tủ hoặc hộp phân ngăn để đồ không bị rơi lộn.

3. Biến kệ sách thành tab đầu giường dọc

Thay vì tab đầu giường truyền thống chiếm diện tích ngang, hãy nghĩ theo chiều dọc: một kệ sách mảnh đặt sát giường vừa làm chỗ để sách, đèn nhỏ và ly nước, vừa không chiếm nhiều mặt sàn. Kiểu bố trí này đặc biệt hợp với phòng ngủ nhỏ, tận dụng chiều cao để gia tăng công năng. Bạn có thể gắn thêm móc nhỏ hoặc kệ âm tường để vừa trang trí vừa có chỗ treo tai nghe, kính đọc sách.

4. Đồ treo và pegboard là bạn thân của nhà nhỏ

Những tấm pegboard, thanh treo và móc tường cho phép đồ dùng biến mất khỏi mặt bàn và xuất hiện gọn ghẽ trên tường. Ở bếp, treo chảo, muôi và dụng cụ nấu nướng giúp mặt bếp thông thoáng; ở góc làm việc, pegboard là nơi cất bút, băng keo và checklist. Lợi điểm lớn là bạn thấy ngay món đồ cần tìm, đồng thời dễ điều chỉnh vị trí theo thói quen sử dụng.

5. Nén góc thành góc làm việc an toàn

IKEA rất giỏi biến những góc nhỏ thành không gian làm việc ấm cúng, từ tủ âm tường, kệ tận dụng chân cầu thang đến bàn gấp âm tường. Ý tưởng này phù hợp cho người làm việc tại nhà: một bàn nhỏ được bố trí trong hốc tường vừa kín đáo vừa tạo cảm giác tập trung. Thêm vài ngăn kéo nhỏ và đèn task light, bạn có ngay một workstation gọn ghẽ mà không cần phòng làm việc riêng.

6. Khai thác tối đa không gian đứng trong nhà tắm

Nhà tắm nhỏ dễ trở nên lộn xộn, và IKEA xử lý điều này bằng kệ hẹp, móc sau cửa và ngăn treo cao sát trần. Các giải pháp này tận dụng không gian đứng mà không làm hẹp lối đi, phù hợp để cất đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm và dung dịch tẩy rửa. Một chiếc kệ mỏng hoặc hộp trong góc có thể biến cửa sau thành kho mini, tiết kiệm diện tích sàn.

7. Biến đầu giường thành khu thay đồ mini

Nếu phòng quá nhỏ để có cả tủ quần áo, bạn có thể dùng rèm, vách ngăn mỏng hoặc kệ đầu giường kéo dài để tạo một khu thay đồ kín đáo phía sau giường. Ý tưởng này vừa sáng tạo vừa thực tế, nhất là với căn hộ studio, vì bạn vừa giữ được sự riêng tư vừa có không gian chứa đồ hợp lý.

8. Kỹ thuật dùng gương để nới rộng thị giác

Gương không chỉ để soi mà còn là phép màu mở rộng không gian. Gắn một tấm gương lớn ở cửa ra vào, trên cánh tủ hoặc làm rèm gương ở góc hành lang sẽ nhân đôi ánh sáng tự nhiên và tạo chiều sâu cho căn phòng. Với nhà ít cửa sổ, gương đặt đối diện nguồn sáng sẽ phản chiếu cảnh quan bên ngoài, khiến không gian trở nên tươi sáng hơn hẳn.

9. Xe đẩy nhỏ thay thế hệ tủ cồng kềnh

Chiếc xe đẩy nhỏ có bánh lăn là giải pháp di động cho bếp và phòng khách: kéo ra làm bàn phụ, đẩy vào làm kho chứa theo mùa, hoặc sử dụng như quầy bar mini khi có khách. So với tủ cố định, xe đẩy tiết kiệm chi phí, dễ điều chỉnh vị trí và có thể giấu vào góc khi không dùng.

10. Tận dụng thang gỗ làm kệ cây xanh

Một chiếc thang gỗ nghiêng đặt sát tường trở thành giá đỡ cho chậu cây, sách và đồ trang trí, biến mảng tường đơn điệu thành góc xanh đầy sức sống. Cách này vừa tiết kiệm không gian vừa tạo điểm nhấn decor, đặc biệt phù hợp với những người yêu cây nhưng không có ban công rộng.



