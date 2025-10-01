Ai đã nghĩ ra 9 mẹo này: IQ đỉnh vô cực, đọc xong chỉ muốn vái lạy!

1. Cấp cứu bữa ăn với tuyệt chiêu… đông lạnh cơm thừa

Trước giờ, tủ lạnh nhà bạn chỉ biết cất thịt, cá, hải sản hay lắm thì vài chiếc bánh bao, gói sủi cảo. Nhưng có bao giờ nghĩ đến việc… cấp đông cả cơm chưa? Nghe lạ đời, nhưng đây lại là một phát minh cực thông minh. Cơm sau khi nấu, để nguội bớt rồi chia nhỏ, gói gọn và cho vào ngăn đông. Khi cần, chỉ việc hấp hoặc hâm nóng lại là có ngay bát cơm dẻo, thơm.

Điều bất ngờ là cơm cấp đông còn tốt cho sức khỏe hơn, bởi trong quá trình làm lạnh, một phần tinh bột sẽ biến thành kháng tinh bột, giúp giảm tốc độ hấp thu đường huyết. Chưa kể, bận rộn cỡ nào cũng không còn nỗi ám ảnh nấu cơm mỗi ngày.

2. Đừng để quả trứng xấu phá hỏng bữa ăn

Ai từng nấu ăn chắc đều có ký ức kinh hoàng: đập 7 quả trứng đều vàng ươm, quả thứ 8 thì ôi thiu, nồng nặc mùi khó chịu. Thế là cả bát trứng đành đổ bỏ, tiếc đứt ruột.

May thay, có mẹo cực đơn giản: thả trứng vào một bát nước.

Trứng chìm xuống đáy → còn tươi.

Trứng hơi nghiêng → đang “già”.

Trứng nổi hẳn lên → xin chia buồn, đó chính là “quả trứng xấu”.

Một thao tác nhỏ nhưng giúp bạn tránh được thảm họa trong bếp, đúng chuẩn sáng kiến thiên tài!

3. Một nồi cơm – hai khẩu vị

Gia đình đông người, sở thích khác nhau, người thích gạo lứt, người mê cơm trắng… trước giờ phải nấu riêng hai nồi. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần đặt một chiếc bát nhỏ vào giữa nồi cơm điện, cho loại gạo khác vào, vậy là một lần nấu được ngay hai khẩu vị.

Nhà có trẻ nhỏ càng tiện lợi: bố mẹ ăn cơm trắng, con có ngay bát cơm mầm gạo mềm thơm, chẳng cần nấu thêm. Mẹo nhỏ này vừa tiết kiệm điện, vừa làm cả nhà ai cũng hài lòng.

4. Đổi mới với nồi cơm điện không lo bong tróc

Nỗi khổ chung: ruột nồi cơm điện tráng men dùng vài năm là bong tróc, không dám đưa vào máy rửa bát. Nhưng “thiên tài nào đó” đã nghĩ ra cách: thay bằng ruột inox. Ưu điểm: bền chắc, không sợ hóa chất, thoải mái cho vào máy rửa bát, tuổi thọ cao. Một thay đổi nhỏ nhưng tiết kiệm bao nhiêu phiền phức cho công việc bếp núc.

Gợi ý mua sản phẩm: Ruột nồi cơm điện inox

5. Mang cả nồi cơm lên cao tốc – nghe vô lý nhưng lại hợp lý

Nghe có vẻ cồng kềnh, nhưng nhiều người đã áp dụng: mang nguyên nồi cơm điện đã nấu sẵn lên xe ô tô trong những chuyến đi xa, đặc biệt là dịp Tết. Đến giờ ăn, chỉ cần mở nồi ra, mùi cơm nóng bốc lên, cả nhà ngồi trong xe mà ấm lòng như đang ở nhà. Ai nghĩ ra chiêu này đúng thật “IQ đỉnh dương vô cực”, vừa tiết kiệm chi phí, vừa khiến hành trình bớt nhọc nhằn.

6. Chiếc cốc dán tường biến thành giá treo đa năng

Nhà chật, không có chỗ để bàn chải, kem đánh răng hay đồ linh tinh? Hãy lấy chiếc cốc nhựa bỏ đi, dán chặt lên tường bằng keo 3M – vậy là có ngay giá đựng tiện lợi. Không chỉ dùng trong phòng tắm, bạn còn có thể dán ở bàn học để cất bút, dây sạc, tai nghe… Không tốn đồng nào mà góc nhà gọn gàng tức thì.

Gợi ý mua sản phẩm: Băng keo 3M

7. Tận dụng quần áo cũ làm túi chứa đồ

Đừng vội bỏ những chiếc áo phông bạc màu hay quần tất rách. Chúng hoàn toàn có thể biến thành túi chứa cho chăn, gối, áo phao mùa đông. Vừa tiết kiệm tiền mua túi chân không, vừa dễ gấp gọn cất đi. Một ý tưởng bình dân nhưng cực kỳ “xanh” và thực tế.

8. “Bed toy” phiên bản cây nhà lá vườn

Các mẹ bỉm sữa xứng đáng nhận danh hiệu sáng tạo số 1. Thay vì bỏ tiền mua nhạc cụ treo nôi đắt đỏ (mà lo ngại độc hại), nhiều mẹ đã tự chế: tận dụng móc phơi quần áo, treo rau củ quả nhiều màu sắc. Vừa an toàn, vừa đổi đồ chơi liên tục, bé mê tít.

9. Trang trí Tết đơn giản mà sang

Thay vì sắm cả đống câu đối, đèn lồng, đồ treo rồi sau Tết lại mệt mỏi dọn dẹp, có người chỉ treo một tấm vải “Tài Lộc vào nhà” cùng vài sợi dây thừng handmade. Vừa tiết kiệm, vừa đẹp tinh tế, lại dùng được quanh năm. Một kiểu “chơi Tết” thông minh, dân tình thi nhau học theo.







