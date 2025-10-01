2025 rồi sao vẫn còn giữ 10 thứ "rác nhà" này: Buông bỏ ngay kẻo hối hận!

1. Những chiếc tất lạc mất đôi

Suy cho cùng, tất là món đồ vốn sinh ra để đi theo cặp. Chỉ cần một chiếc bị rách hoặc thất lạc, chiếc còn lại sẽ trở nên lạc quẻ, thừa thãi. Nhiều người vẫn giữ với hy vọng một ngày nào đó tìm thấy “nửa kia” hoặc tận dụng vào việc khác. Nhưng thực tế, những chiếc tất cô đơn ấy chỉ khiến ngăn kéo thêm bừa bộn, mỗi lần dọn lại mất công ghép đôi.

Lời khuyên: Mạnh dạn bỏ đi, và lần sau nên mua tất cùng màu, cùng kiểu để tránh cảnh “thiếu một mất cả đôi”.

2. Thuốc quá hạn

Trong nhiều gia đình, tủ thuốc lúc nào cũng đầy ắp: thuốc mua dự trữ, thuốc bác sĩ kê nhưng dùng dở dang. Năm này qua năm khác, lọ thuốc cũ vẫn nằm im, đến khi cần thì đã quá hạn. Không chỉ vô dụng, thuốc hết hạn còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại nếu vô tình sử dụng.

Lời khuyên: Kiểm tra định kỳ, loại bỏ ngay thuốc quá hạn để vừa an toàn, vừa giữ cho nhà cửa gọn gàng.

3. Đống quà tặng khuyến mãi

Thói quen “tham của rẻ” khiến nhiều người ôm về nhà vô số món đồ tặng kèm: từ chai sốt cà chua, quạt mini, ly nhựa… Nhưng thực tế, 10 món thì đến 9 món không bao giờ được dùng tới. Kết quả là chúng chỉ chất đống trong góc, bám bụi và chiếm diện tích.

Lời khuyên: Thay vì đem về để rồi vứt xó, hãy học cách từ chối quà tặng không cần thiết.

4. Dụng cụ nấu ăn ít dùng

Có những chiếc nồi, khuôn hay máy móc được mua về chỉ vì thấy hay ho lúc đầu, sau đó bỏ xó. Trong khi đó, thực tế mỗi gia đình chỉ cần vài món cơ bản đã đủ nấu nướng hàng ngày. Giữ lại quá nhiều chỉ khiến bếp chật chội, khó vệ sinh.

Lời khuyên: Tặng, bán hoặc thanh lý, chỉ giữ lại những món thực sự dùng.

5. Đồ chơi trẻ em bỏ quên

Để chiều lòng con, cha mẹ mua đủ loại đồ chơi, nhưng khi con lớn, nhiều món bị hỏng hoặc không còn phù hợp. Thay vì loại bỏ, nhiều người vẫn để chất đống trong nhà, vừa chiếm chỗ vừa sinh bụi bẩn.

Lời khuyên: Đồ còn dùng được hãy đem cho trẻ khác, đồ hỏng thì vứt bỏ. Nhà cửa sẽ thoáng đãng và gọn gàng hơn hẳn.

6. Cây lau nhà hỏng

Nhiều gia đình giữ lại cây lau nhà gãy cán hoặc hỏng đầu lau với lý do biết đâu cần dùng tạm. Nhưng thực tế, một khi đã thay bằng cây mới, đồ cũ gần như sẽ bị lãng quên, chỉ nằm chình ình trong góc nhà vệ sinh vốn đã chật hẹp.

Lời khuyên: Cứ thay mới cái nào thì bỏ luôn cái cũ, đừng ngần ngại.

7. Dây sạc, dây cáp vô dụng

Điện thoại, laptop, loa, quạt mini… thiết bị nào cũng kèm dây sạc. Thế nhưng, phần lớn trong số đó hỏng nhanh chóng hoặc không còn tương thích. Vậy mà nhiều người vẫn giữ lại cả đống dây, để rồi lúc cần thì vẫn chẳng tìm được cái dùng được.

Lời khuyên: Phân loại, kiểm tra kỹ, hỏng thì bỏ ngay, chỉ giữ dây còn tốt và thực sự cần thiết.

8. Giấy gói, hộp giấy, túi nilon

Đây gần như là “căn bệnh quốc dân”. Từ thế hệ ông bà đến cha mẹ, ai cũng có thói quen tích trữ túi nilon, hộp giấy, thùng carton để phòng khi cần. Nhưng thực tế, 90% số đó không bao giờ được dùng, chỉ khiến nhà như một kho ve chai mini.

Lời khuyên: Ngưng tích trữ, giữ lại số ít cần dùng, còn lại nên bỏ đi hoặc bán phế liệu ngay.

9. Lọ, chai, hũ rỗng

Hũ mứt, lọ gia vị, chai thủy tinh… đều được rửa sạch và cất đi với ý định tái sử dụng. Nhưng cuối cùng, chúng chỉ xếp lớp trong tủ, vừa chiếm diện tích vừa khó vệ sinh. Trong khi thực tế, gia đình vốn đã có ly tách và hộp đựng chuyên dụng.

Lời khuyên: Giữ vài cái cần thiết, đừng để cả tủ thành “nghĩa địa chai lọ”.

10. Cây cảnh đã chết

Cây xanh mang lại sinh khí, nhưng cây đã héo úa, chết khô thì chỉ còn lại sự ám ảnh. Nhiều người tiếc, hy vọng cây sẽ hồi sinh, nhưng chờ mãi chẳng thấy. Kết quả: vừa xấu mắt, vừa chiếm chỗ.

Lời khuyên: Mạnh dạn vứt bỏ, thay thế bằng cây mới khỏe mạnh, căn nhà sẽ tươi tắn trở lại.