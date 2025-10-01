Đã con mắt khi ngắm cơ ngơi triệu đô của NSƯT Việt: Mỗi góc đều toát ra "mùi tiền"!

Trong làng giải trí Việt, nhiều nghệ sĩ không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng nghệ thuật mà còn gây chú ý với cuộc sống sung túc, viên mãn bên gia đình. Đằng sau ánh hào quang sân khấu, họ đã nỗ lực miệt mài nhiều năm để có được khối tài sản đáng mơ ước, trong đó có những căn biệt thự trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Ba gương mặt tiêu biểu có thể kể đến là NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Quyền Linh và NSƯT Đại Nghĩa.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền - "Nữ hoàng cải lương" với cơ ngơi lộng lẫy ở hai châu lục

Sinh năm 1970 trong một gia đình gốc Bắc tại TP.HCM, Ngọc Huyền bén duyên với cải lương từ năm 14 tuổi. Chỉ sau vài năm, cô đã trở thành gương mặt sáng giá, được khán giả gọi bằng cái tên trìu mến "Nữ hoàng chi bảo video" vì xuất hiện dày đặc trên băng đĩa cải lương thập niên 1990. Năm 2001, Ngọc Huyền trở thành nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi nhất miền Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau khi kết hôn với con trai của danh ca Thanh Tuyền, cô sang Mỹ định cư, vừa duy trì đam mê nghệ thuật vừa tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn.

Vợ chồng Ngọc Huyền sở hữu một cơ ngơi sang trọng trị giá 2 triệu đô tại Mỹ, nằm trong khu dân cư đắt đỏ gần biển. Phía sau căn biệt thự, Ngọc Huyền dành riêng một khu vườn rộng để trồng đủ loại cây ăn trái như bưởi, cam, thanh long, chanh... tạo cảm giác gần gũi, bình dị giữa cuộc sống xa hoa.

NS ƯT Ngọc Huyền check-in tại nhà riêng ở Mỹ

Ngoài cơ ngơi ở xứ cờ hoa, đầu năm 2025, Ngọc Huyền còn khánh thành biệt thự mới tại trung tâm quận 5, TP.HCM. Ngôi nhà có mặt tiền rộng, xây cao tầng bề thế, được lắp đặt thang máy để thuận tiện di chuyển giữa các tầng. Theo một số thông tin, giá trị căn biệt thự này ước tính lên tới 50 tỷ đồng - con số đủ khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải trầm trồ.

Ngọc Huyền tại biệt thự ở TP.HCM

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Linh - Từ "MC quốc dân" đến chủ nhân biệt thự 20 tỷ

Quyền Linh được biết đến là một trong những MC đắt show nhất Việt Nam, đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiện tại, gia đình Quyền Linh sinh sống trong căn biệt thự trắng tại quận 7, TP.HCM, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Ngôi nhà rộng 500m2, được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, đầy đủ tiện nghi từ phòng giải trí, phòng để đồ, hồ bơi cho tới khuôn viên sân vườn xanh mát. Bà xã anh chính là người trực tiếp lên ý tưởng cho toàn bộ thiết kế, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Ngoài biệt thự, Quyền Linh cũng sở hữu nhiều tài sản giá trị khác. Anh từng gây xôn xao khi tậu xe sang có giá hàng tỷ đồng.

Biệt thự sang trọng của gia đình NSƯT Quyền Linh

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa - Giàu có nhưng chọn lối sống giản dị

Sinh năm 1978 tại TP.HCM, Đại Nghĩa từng là diễn viên hài ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu kịch thiếu nhi trước khi chuyển sang làm MC. Với sự duyên dáng, thông minh và lối dẫn gần gũi, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt MC được yêu thích nhất. Từng được Trường Giang gọi vui là "MC giàu nhất Việt Nam", Đại Nghĩa lập tức phủ nhận và giải thích: "Chỉ cần gọi là nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên hay MC Đại Nghĩa là được rồi. Đừng gọi Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi". Quả thật, bên cạnh công việc nghệ thuật, anh dành phần lớn thu nhập để làm từ thiện, xây cầu đường, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa hiện sở hữu căn biệt thự 4 tầng tại quận 7, TP.HCM. Không gian bên ngoài nổi bật với gam trắng chủ đạo kết hợp ban công nhiều cây xanh, tạo cảm giác thoáng mát. Bên trong, nội thất được chọn lọc kỹ càng, ưu tiên sự tiện nghi và tinh tế, phản ánh rõ gu thẩm mỹ của nam nghệ sĩ.

Tổng hợp