Nói thật: Tủ đồ mùa thu thiếu denim là lỗi lớn, dễ bị chê không sành điệu!

Mùa thu năm nay, xu hướng denim lại một lần nữa chiếm sóng khắp streetstyle thế giới. Điểm cộng lớn nhất của chất liệu này chính là sự linh hoạt, dễ phối, dễ diện và mặc được mọi lúc mọi nơi từ đi là, cà phê cuối tuần, đi chơi cùng gia đình hay thậm chí là đi "quẩy".

Nếu bạn đang tìm kiếm cảm hứng làm mới tủ đồ mùa thu, 5 công thức sau với những món đồ denim chắc chắn sẽ giúp bạn thành một cô nàng vừatrendy, vừa cá tính.

1. Đồ da mix denim

Da và denim là hai chất liệu có tính biểu tượng mạnh mẽ, khi đặt cạnh nhau luôn tạo ra "phản ứng hóa học" đầy thú vị. Hailey Bieber là minh chứng sống cho combo này khi thường xuyên diện quần jeans ống lửng đi cùng áo khoác da tối màu. Kiểu mix giúp đôi chân trông dài hơn, tổng thể phóng khoáng mà vẫn toát lên khí chất sang xịn.

Điểm cộng là bạn chẳng cần quá nhiều phụ kiện, chỉ cần một chiếc túi đen basic và đôi giày cao gót dây mảnh là đã đủ "nâng level" cho set đồ. Outfit này đặc biệt hợp với những ngày bạn muốn thoải mái di chuyển ngoài phố nhưng giữ được sự tinh tế nếu cần ghé một buổi hẹn hay sự kiện nhỏ.

2. Denim mix denim

Denim on denim từng khiến nhiều người e ngại vì dễ bị chê là đơn điệu. Nhưng bí kíp để diện đẹp lại rất đơn giản: hãy chọn cùng tông màu nhưng khác sắc độ, hoặc nhấn nhá thêm phụ kiện nếu muốn mix match cùng tone. Điển hình như nữ diễn viên Kim Na Young từng ghi điểm tuyệt đối khi phối áo sơ mi denim xanh nhạt cùng chân váy denim xanh đậm, tạo hiệu ứng layer tự nhiên mà không hề nhàm chán.

Một chiếc belt mảnh hay boots da lộn cao cổ sẽ giúp outfit nổi bật hơn. Combo này không chỉ an toàn cho những ngày bận rộn lười "lên đồ" mà còn cực kỳ tôn dáng, vừa trẻ trung vừa pha chút retro cá tính, rất hợp vibe mùa thu se lạnh.

3. Sơ mi mix denim

Nếu muốn diện denim theo cách nữ tính hơn, bạn chỉ cần bắt cặp với sơ mi. Đây là công thức mix đồ dễ áp dụng nhất vì chỉ cần thay đổi kiểu sơ mi là phong cách cũng biến hóa theo. Một chiếc sơ mi oversize mix cùng jeans ống đứng mang lại vibe thoải mái, còn sơ mi cổ nơ hay bèo nhún lại hợp cho ngày đi làm cần chút thanh lịch.

Để set đồ thêm ấn tượng, bạn cũng có thể layer thêm một chiếc áo khoác bên ngoài để tạo hiệu ứng mix & match đúng chất fashionista, mà cũng giúp ứng biến linh hoạt với thời tiết. Chỉ cần mở hờ vài khuy áo sơ mi để lộ xương quai xanh, outfit sẽ ngay lập tức thêm phần phóng khoáng, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế.

4. Đồ dẹt kim mix denim

Công thức đồ dệt kim mix với denim gần như trở thành combo ruột của giới trẻ mỗi khi trời trở lạnh. Áo len, hay áo vải dệt kim mang lại sự ấm áp, trong khi jeans tạo "vibe" khỏe khoắn giúp set đồ thoải mái mà vẫn trendy. Chỉ cần mix áo len mỏng với jeans cạp cao, đi kèm sneakers hoặc boots, bạn đã có ngay outfit xinh xắn cho cả ngày dài.

Muốn phá cách hơn thì hãy thử phối một chiếc cardigan màu sắc nổi bật cùng quần jeans đơn giản. Item khiến tổng thể nổi bật hơn hẳn trong những ngày thu thường dễ bị "chìm" bởi sắc trời xám xịt. Đây là lựa chọn hợp với cả đi làm, đi học lẫn dạo phố cuối tuần.

5. Họa tiết kẻ sọc mix denim

Không thể bỏ qua combo kẻ sọc mix denim - cặp đôi kinh điển luôn nằm trong top tìm kiếm streetstyle. Một chiếc áo kẻ ngang mix cùng jeans ống rộng sẽ tạo hiệu ứng tương phản, giúp tôn dáng và khéo léo gợi lại chút vibe retro.

Nếu bạn muốn hút spotlight hơn, hãy chọn áo kẻ bản to, màu sắc nổi bật. Chỉ cần thêm đôi sneakers trắng hoặc túi tote canvas, tổng thể đã đủ trendy mà không cần cầu kỳ. Outfit này đặc biệt hợp cho những ngày đi chơi, picnic hay cà phê cùng bạn bè, khi bạn cần sự thoải mái nhưng vẫn giữ nét thời thượng.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Meisy