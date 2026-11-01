Điều trị kịp thời cho người bệnh mắc khối u lao hiếm gặp trong gan

Ngày 1-11, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa phát hiện và điều trị một trường hợp lao gan thể u hiếm gặp ở bệnh nhân nữ 56 tuổi, có tiền sử mắc lao ruột nhưng không tuân thủ phác đồ điều trị.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tức nặng, đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải. Kết quả siêu âm phát hiện một khối tổn thương bất thường tại gan, nghi ngờ khối u hoặc ổ áp xe.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân từng được chẩn đoán mắc lao ruột và đang điều trị thuốc kháng lao ngoại trú. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, người bệnh thường xuyên quên uống thuốc, tự ý bỏ liều. Trước dấu hiệu bất thường, các bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang và sinh thiết khối tổn thương tại gan. Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận tổn thương u hạt có hoại tử bã đậu, phù hợp với lao gan thể u, một dạng lao ngoài phổi hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với ung thư gan hoặc áp xe gan trên hình ảnh học.

Theo các bác sĩ, lao gan xảy ra khi vi khuẩn lao xâm nhập và khu trú tại nhu mô gan, hình thành các tổn thương dạng u. Bệnh thường có triệu chứng không điển hình như đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân; một số trường hợp không sốt, không vàng da nên khó phát hiện sớm. Đáng chú ý, việc không tuân thủ phác đồ điều trị lao có thể khiến bệnh kéo dài, tái phát, lan sang các cơ quan khác và làm tăng nguy cơ xuất hiện lao kháng thuốc.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo, người mắc lao cần tuân thủ nguyên tắc điều trị đúng thuốc, đúng liều, đều đặn và đủ thời gian; tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc khi triệu chứng thuyên giảm. Khi xuất hiện đau tức vùng gan, sốt kéo dài hoặc sụt cân bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.