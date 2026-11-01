Người dân Cà Mau đổ xô đi tiêm vắc-xin viêm não mô cầu

Những ngày qua, nhiều người dân tại Cà Mau đã tìm đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu.

Khu vực tiếp nhận người đến tiêm tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC.

Sau khi địa phương ghi nhận các trường hợp tử vong do viêm não mô cầu, nhu cầu tiêm vắc-xin phòng bệnh của người dân Cà Mau tăng cao, khiến các cơ sở tiêm chủng quá tải.

Video clip cảnh tập trung đông đúc tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC sáng 1/11.

Xếp hàng dài chờ tiêm phòng

Ghi nhận của phóng viên Báo GD&TĐ vào tối 31/10 và sáng 1/11, tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC (đường Ngô Quyền, phường An Xuyên) và cơ sở tiêm chủng Long Châu (đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành), lượng người dân đến đăng ký tiêm phòng tăng vọt.

Nhiều người cho biết phải ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ mới đến lượt. Thậm chí tại cơ sở Long Châu, do diện tích phòng chờ hạn chế, nhiều khách hàng phải ngồi chờ ngay trước cửa cơ sở. Đa số người dân đều chủ động đưa cả người lớn và trẻ nhỏ đi tiêm vắc-xin viêm não mô cầu.

Bệnh nhân chờ đến lượt tiêm tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC.

Chị Tr.Q.Nh. (phường An Xuyên) chia sẻ: "Nghe tin bệnh viêm não mô cầu xuất hiện tại Cà Mau, diễn tiến nguy hiểm và đã có trường hợp tử vong, tôi rất lo lắng nên đưa con đi tiêm sớm. Không ngờ lượng người đến đông đến vậy, không còn chỗ ngồi nên tôi phải đợi ở ngoài cửa".

Tương tự, bà Ng.T.L. (phường An Xuyên) cho biết gia đình bà có nhiều thành viên nằm trong độ tuổi nguy cơ nên quyết định đi tiêm toàn bộ để phòng ngừa.

Người đến tiêm đợi trước cửa cơ sở tiêm.

Khảo sát tại các cơ sở tiêm chủng, thị trường vắc-xin viêm não mô cầu hiện có nhiều chủng loại với mức giá đa dạng: Vắc-xin Mengoc BC (Cuba): Giá thấp nhất, khoảng 396.000 đồng/mũi. Vắc-xin phòng tuýp A, C, Y, W (Mỹ, Bỉ): Dao động từ 1.370.000 đến 1.750.000 đồng/mũi. Vắc-xin Bexsero phòng tuýp B (Ý): Giá cao nhất, hơn 1,8 triệu đồng/mũi.

Tuy nhiên, phản ánh từ người dân cho thấy tại một số cơ sở, nhân viên tư vấn thường hướng khách hàng chọn các loại vắc-xin giá cao hoặc thông báo đã hết loại vắc-xin giá rẻ sản xuất tại Cuba.

Khu vực đăng ký tiêm phòng tại cơ sở tiêm chủng Long Châu.

Ngành Y tế khuyến cáo gì?

Trao đổi về tình trạng người dân ồ ạt đi tiêm phòng, ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau ghi nhận ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, đồng thời đưa ra những cảnh báo quan trọng.

Theo ông Khóa, viêm não mô cầu là bệnh lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp (giọt bắn khi hắt hơi, nói chuyện ở khoảng cách gần), không lây qua không khí. Tỷ lệ người lành mang mầm bệnh trong cộng đồng chiếm từ 10% đến 25% mà không có triệu chứng và vẫn có khả năng lây truyền sang người khác khiến họ phát bệnh. Do đó, việc tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng lúc này tiềm ẩn nguy cơ làm tăng tốc độ lây lan dịch bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không hoang mang trước dịch bệnh.

Ông Khóa nhấn mạnh, vắc-xin không đạt hiệu quả bảo vệ tuyệt đối (tỷ lệ miễn dịch chỉ đạt từ 80% - 90%), vì vậy người dân sau khi tiêm vẫn cần duy trì các biện pháp phòng ngừa.

"Người dân cần bình tĩnh, không quá hoang mang. Khi đến nơi đông người nên đeo khẩu trang, ở nhà giữ vệ sinh cá nhân, tăng cường luyện tập thể lực và ăn uống đủ chất", ông Khóa khuyến cáo.

Theo ngành Y tế Cà Mau, tỷ lệ người lành mang mầm bệnh trong cộng đồng chiếm từ 10% đến 25% mà không có triệu chứng.

Lãnh đạo CDC Cà Mau cũng lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà vì bệnh diễn tiến rất nhanh và có nguy cơ tử vong cao.

Về việc lựa chọn vắc-xin, ông Trần Hiến Khóa khẳng định tất cả các loại vắc-xin được cấp phép lưu hành đều đảm bảo chất lượng, kể cả loại do Cuba sản xuất với giá thành thấp.

"Có thể một số cơ sở dịch vụ tư vấn loại giá cao để tăng doanh số, lợi nhuận, bên cạnh tâm lý chuộng hàng ngoại của một bộ phận người dân", ông Khóa nhận định.