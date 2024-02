Đi chợ sắm Tết thấy thịt lợn có 4 dấu hiệu này chứng tỏ thịt bị ôi thiu, nhiễm khuẩn, chớ nên mua

Thói quen bảo quản thịt lợn khiến thịt dễ nhiễm khuẩn

Thịt lợn là loại thực phẩm dễ chế biến, quen thuộc với mọi người. Hiện nay, nhiều người có thói quen tích trữ thịt trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, khi nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao. Thói quen này có vẻ rất tiện lợi tuy nhiên, bảo quản thịt ở ngăn mát tủ lạnh trong thời gian quá dài có thể khiến thịt bị hỏng.

Khi thịt lợn được bảo quản không đúng cách trong thời gian quá lâu, thịt sẽ bị giảm giá trị dinh dưỡng và hư hỏng. Thịt lợn bảo quản sai cách cũng có nguy cơ cao bị nhiễm các loại vi khuẩn chẳng hạn như Salmonella, E. coli, và Clostridium botulinum. Các loại vi khuẩn này có thể gây ngộ độc, nhiễm khuẩn đường ruột, nôn mửa, tiêu chảy,...

Tất cả các thực phẩm, bao gồm cả thịt lợn đều chỉ có thể bảo quản trong tủ lạnh với một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nhiều người lại không quan tâm tới điều này.

Tích trữ thịt ở ngăn mát tủ lạnh trong thời gian quá lâu có thể khiến thịt bị hỏng. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt lợn tươi nguyên miếng có thể hạn sử dụng trong 3-5 ngày nếu được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ 4°C. Thịt lợn xay tươi có hạn sử dụng tối đa 1-2 ngày nếu được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Đối với thịt lợn đã nấu chín, hạn sử dụng tối đa là khoảng 3-4 ngày khi được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

Ngoài ra, khi mua thịt lợn về, nếu chưa có ý định sử dụng luôn, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đóng gói và bảo quản nó ngăn đông của tủ lạnh. Thịt lợn tươi hoặc đã nấu chín được bảo quản trong tủ đông có hạn sử dụng lên khoảng 4-6 tháng.

Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe, mọi người nên lưu ý thời gian bảo quản và sử dụng thịt lợn. Tiến sĩ Catie Beauchamp, nghiên cứu về chất lượng và an toàn thực phẩm tại Mỹ cho biết: “Tôi luôn khuyên mọi người nên lưu ý về hạn sử dụng của thịt và cả các thực phẩm khác”.

Ngoài chú ý đến hạn sử dụng của thịt, khi thịt lợn có những 4 dấu hiệu lạ sau, mọi người cũng nên vứt bỏ vì có thể thịt đã bị hỏng.

Nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng của thịt lợn, mọi người nên đóng gói kỹ và bảo quản trong ngăn đông của tủ lạnh. (Ảnh minh họa)

4 dấu hiệu lạ chứng tỏ thịt lợn bị hỏng

1. Thịt có mùi lạ

Cách tốt nhất để xác định thịt lợn có hỏng không là ngửi mùi. Thịt lợn tươi sẽ không có mùi, nhưng khi bị vi khuẩn xâm nhập, thịt sẽ bốc ra mùi hôi.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Toby Amidor làm việc tại Mỹ cho biết thịt lợn hỏng thường sẽ có mùi hôi hoặc chua, hoặc mùi tương tự như mùi amoniac. Thịt bị hỏng lâu ngày sẽ bốc mùi ngày càng nặng hơn.

2. Thịt có kết cấu lạ

Thịt lợn tươi khi chạm tay vào sẽ có kết cấu săn chắc, mềm dẻo và có độ ẩm nhất định, không bị nhớt dính.

Chuyên gia Beauchamp nói: “Thịt lợn bị hỏng đồng nghĩa với các protein trong thịt bị phá vỡ cấu trúc, khiến thịt bị nhớt”.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo nếu thịt có dấu hiệu này mọi người tuyệt đối không nên sử dụng để tránh gây hại cho sức khỏe.

3. Thịt có màu sắc khác thường

Chuyên gia Amidor nói: “Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt và phần mỡ có màu trắng”.

Nếu thịt xuất hiện các mảng màu xám, xanh hoặc nâu và phần mỡ của miếng thịt chuyển sang màu vàng thì có nghĩa thịt đã bị hư hỏng.

Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt và phần mỡ có màu trắng. (Ảnh minh họa)

4. Thịt xuất hiện nấm mốc

Nấm mốc là dấu hiệu nhận biết thịt lợn bị hỏng. Nấm mốc phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, thường xuất hiện ở các loại thịt đã hết hạn sử dụng.

Nếu phát hiện nấm mốc trên thịt, bạn nên vứt bỏ miếng thịt ngay lập tức.