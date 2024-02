Trái đỏ quen thuộc dịp Tết là kẻ thù của bệnh tuyến tiền liệt ở nam giới, “vũ khí” làm đẹp cho nữ giới

Lựu ngày càng trở nên quen thuộc trong dịp Tết không chỉ vì sắc đỏ, vị ngon hay dùng trang trí đẹp mắt mà còn được cho là loại quả mang đến tài lộc và may mắn. Nhưng ít ai biết rằng trái lựu còn là là "vũ khí vàng" cho các cặp đôi. Bởi ăn lựu cùng lúc tốt cho cả nam giới lẫn nữ giới, không chỉ về sức khỏe mà còn hỗ trợ làm đẹp, cải thiện chuyện chăn gối. Bạn có thể ăn lựu tươi hoặc dùng nước ép, sinh tố, thậm chí chế biến thành trà lựu, salad lựu… để tận dụng nó.

1. Lợi ích làm đẹp của lựu với nữ giới

Với chị em phụ nữ, trái lựu đã quá quen thuộc trong hành trình làm đẹp. Nổi bật nhất, trái lựu được xem là "vũ khí bí mật" để chị em có được làn da đẹp, vẻ ngoài trẻ trung lâu hơn.

Lựu chứa rất nhiều dưỡng chất như kali, vitamin A, vitamin C, chất chống oxy hóa, chất axit betulic và đường glucose. Các dưỡng chất này sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa, dưỡng ẩm và trắng da, làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Lựu cũng cải thiện lưu thông máu, giúp làn da hồng hào và tăng cường thải độc cho cơ thể.

Lựu từ lâu đã quen thuộc với hành trình làm đẹp của chị em, nhất là làm đẹp da (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Nature Metabolism, còn cho thấy lựu chứa hợp chất chống lão hóa đặc biệt tên là urolithin A. Chất này tác động đến các ty thể và tế bào, kích thích quá trình loại bỏ cũng như tái tạo những ty thể bị tổn thương, giúp ngoại hình bên ngoài và sức khỏe các cơ quan trong cơ thể đều chậm lão hóa hơn.

Bên cạnh đó, lựu hỗ trợ giảm cân và mỡ rất tốt. Bởi trong lựu chứa nhiều chất xơ và ít calo, làm giảm cảm giác thèm ăn. Nó cũng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn, làm giảm mỡ máu xấu, tăng cường tuần hoàn máu nên sẽ đốt cháy chất béo nhanh hơn, có lợi cho quá trình giảm cân. Nó cũng giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và ngủ ngon hơn. Đây đều là những yếu tố giúp chị em trẻ lâu hơn, đẹp hơn.

Lựu cũng có tác dụng - dù không quá cao trong việc cải thiện khả năng sinh sản ở nữ giới. Chủ yếu việc ăn lựu, nhất là lưu tươi cả hạt mang lại hiệu quả cải thiện ham muốn tình dục cho nữ bởi nó giúp bổ sung tiết tố nam testosterone.

2. Lựu rất tốt cho chức năng sinh sản của nam giới

Còn với nam giới, lợi ích hàng đầu của trái lựu phải nói tới là bảo vệ tuyến tiền liệt, cải thiện ham muốn tình dục.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra các dưỡng chất có trong lựu có lợi cho hoạt động bình thường và ngăn bệnh tật cho tuyến tiền liệt. Trong đó nổi bật như nghiên cứu của Trường đại học Wisconsin ở Mỹ cho thấy, nước ép quả lựu có thể giúp làm chậm lại tiến trình phát triển bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Đó là nhờ vào hàm lượng polyphenol cao, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, các chất kháng viêm và hoạt tính sinh học có thể ức chế sự gia tăng của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Các dữ liệu cho thấy polyphenol trong quả lựu góp phần thúc đẩy quá trình tự tiêu diệt tế bào. Apoptosis là quá trình tự nhiên của cơ thể, nghĩa là các tế bào không lành mạnh tự hủy trước khi lây bệnh sang các tế bào khác. Khi các tế bào bị tổn thương không tự hủy, chúng bắt đầu sinh sản và phát triển thành các khối u và ung thư. Chiết xuất từ quả lựu giúp giữ cho quá trình apoptosis tự nhiên này hoạt động, vì vậy các tế bào ung thư và bị tổn thương sẽ tiếp tục bị tiêu diệt.

Ăn lựu cả hạt hoặc uống nước ép lựu cũng được chứng minh là trực tiếp cải thiện chuyện chăn gối cho nam giới. Một nghiên cứu tại Đại học Queen Margaret ở Edinburgh, Scotland cho thấy rằng những người tham gia được uống 1 ly nước ép lựu mỗi ngày trong 2 tuần sẽ tăng trung bình 24% testosterone. Nội tiết tố này không chỉ giúp tăng ham muốn tình dục mà còn cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Nhất là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương do những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, tự ti, tức giận...

Đối với sức khỏe tuyến tiền liệt, nước ép lựu nguyên chất được cho là lựa chọn tốt nhất (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, lựu giúp giải quyết 3 vấn đề sức khỏe khác dễ gây rối loạn cương như: hạn chế về lưu lượng máu do tăng huyết áp, bệnh tim mạch và béo phì. Vitamin C trong lựu cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất oxit nitric (NO) bằng cách chuyển đổi nitrit thành NO. NO là một chất hóa học giúp thư giãn các mạch máu và làm linh hoạt các cơ ở gần và ở trong dương vật. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong lựu còn có thể ngăn chặn các gốc tự do ức chế lưu lượng máu đến dương vật.

Ăn lựu, đặc biệt là uống nước ép lựu thường xuyên còn được các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ chứng minh là giúp cải thiện lượng và chất của tinh trùng ở nam giới. Loại quả này còn cải thiện hiệu suất tập thể dục, giúp nam giới giảm cân và tăng cơ với tốc độ nhanh hơn. Chất ellagitannin trong lựu được vi khuẩn trong ruột chuyển hóa thành urolithin A - có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ xương.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor, ETtoday