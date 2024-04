Đến hẹn lại lên: "Con gái thần gió" Rosé (BLACKPINK) lại viral, khoảnh khắc "mỏ hỗn" gây sốt

Giữa "tâm bão" hát live của LE SSERAFIM tại Coachella 2024, khoảnh khắc của BLACKPINK lại được cộng đồng mạng "đào" lại trên khắp mạng xã hội. Đa số đều khẳng định màn trình diễn của 4 cô gái toàn cầu tại Coachella 2019 và 2023 mãi là huyền thoại, khó có nhóm nhạc nào có thể so sánh.

Trong đó khoảnh khắc của Rosé với những pha hất tóc “đỉnh của chóp” khiến cô nàng được mệnh danh là "con gái của thần gió" một lần nữa được các fan chia sẻ. Thậm chí dù chỉ là clip đăng tải lại khoảnh khắc của Rosé tại Coachella 2019 đã nhanh chóng nhận hơn 1,4 triệu lượt xem trên nền tảng X (Twitter).

Clip Rosé (BLACKPINK) với khoảnh khắc huyền thoại tại Coachella 2019

Rosé - "con gái của thần gió" cứ đến dịp Coachella là lại được chia sẻ lại

Khoảnh khắc đi vào huyền thoại của Rosé nhanh chóng nhận hơn 1 triệu lượt xem trong thời gian ngắn

Ảnh tĩnh cũng siêu long lanh

Bên cạnh đó tại Coachella 2023, Rosé từng có khoảnh khắc "mỏ hỗn" khiến chính nàng bạn thân Lisa cũng không khỏi bất ngờ. Cụ thể trong phần giao lưu, Rosé bất ngờ nói với Lisa: "What the f*****g are we doing?" (Tạm dịch: Chúng mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ?).

Việc Rosé hay BLACKPINK liên tục nói đệm từ nhạy cảm ngay từ thời điểm năm 2023 đã truyền tay trên mạng xã hội. Ai nấy đều cho rằng vì biểu diễn trên sân khấu tại Mỹ nên các cô gái được dịp "gỡ bỏ phong ấn" và thoải mái thể hiện ngôn ngữ một cách gần gũi, phóng khoáng. Hiện đoạn clip này tiếp tục được người hâm mộ BLACKPINK "đào" lại và bày tỏ sự thích thú vì pha "mỏ hỗn" đáng yêu của thần tượng.