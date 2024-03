Show "sống còn" dính bạo lực học đường tung teaser ca khúc chủ đề, Rosé (BLACKPINK) gửi lời nhắn đến thí sinh

Sau khi công bố Rosé (BLACKPINK) sẽ tham gia thể hiện ca khúc chủ đề, sáng 29/3, show “sống còn" tìm kiếm nhóm nhạc nữ I-LAND mùa 2 đã tung ra teaser trình diễn. Trong teaser này, 24 thí sinh tài năng đã xuất hiện trên sân khấu lộng lẫy được chiếu sáng bởi hiệu ứng metaball. Dù chưa hé lộ giai điệu chính thức của ca khúc nhưng đoạn nhạc sample The Final Countdown đã tạo nên sự tò mò nhất định cho phiên bản đầy đủ của video chính thức.

Clip teaser ca khúc chủ đề của I-LAND mùa 2

Sân khấu hoành tráng của I-LAND mùa 2

Là người thể hiện giọng hát ca khúc chủ đề của I-LAND mùa 2 mang tên Final Love Song, Rosé (BLACKPINK) cũng đã gửi lời nhắn đến các thí sinh: “Thân gửi I-LAND 2. Mình rất vui khi được cùng các bạn hát ca khúc chủ đề của I-LAND 2. Các bạn I-LAND hãy cố gắng nha. Rosé”.

Lời nhắn gửi của Rosé tới các thí sinh của I-LAND mùa 2

Rosé (BLACKPINK) sẽ tham gia thể hiện ca khúc chủ đề của I-LAND 2

Ca khúc chủ đề thuộc I-LAND mùa 2 do THE BLACK LABEL sản xuất sẽ mang tên Final Love Song dựa trên sample The Final Countdown. Theo nhà sản xuất điều hành Teddy, bài hát mang giai điệu phù hợp với một điệu nhảy mạnh mẽ.

Trước khi I-LAND 2 chính thức lên sóng, thí sinh của chương trình đã dính ồn ào nghi vấn bạo lực học đường nhưng hiện tại phía chương trình chưa tiết lộ thêm quan điểm nào về việc này.

Video phiên bản đầy đủ của Final Love Song sẽ là màn trình diễn nhóm của 24 thí sinh và Rosé. Ca khúc chính thức phát hành vào ngày 4/4 lúc 4 giờ chiều (giờ Việt Nam).