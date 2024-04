Nam idol "cụng tay" với Rosé: Dính tin đồn phản bội Lisa (BLACKPINK), tuyên bố rời nhóm để tập trung diễn xuất

Tối 11/4, Rosé (BLACKPINK) đã có mặt tại triển lãm Tiffany Wonder ở Tokyo, Nhật Bản cùng nhiều nghệ sĩ đình đám quốc tế. Đặc biệt, cô nàng còn có khoảnh khắc tương tác vô cùng đặc biệt với Rowoon - cựu thành viên nhóm nhạc SF9 khi cả hai “cụng tay" đúng chất “những người anh em”. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, netizen cũng lập tức truy lùng xem nam idol này là ai.

Khoảnh khắc Rosé “cụng tay" với Rowoon gây sốt

Debut với SF từ năm 2016, hoạt động miệt mài nhưng không được nhiều khán giả biết đến

Rowoon (tên thật là Kim Seok Woo), sinh năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Vào năm 17 tuổi, anh được giới thiệu là thực tập sinh của chương trình thực tế Cheongdam-dong 111 của FNC Entertainment. Cho đến tháng 10/2016, anh chính thức trở thành thành viên của nhóm nhạc 9 thành viên SF9 và ra mắt đĩa đơn Fanfare. Sở hữu visual điển trai cùng chiều cao đáng mơ ước lên đến 1m91, Rowoon là nam idol “hút” fan của nhóm. Dẫu vậy tên tuổi của Rowoon cũng như SF9 không được nhiều người biết đến.

Rowoon có ngoại hình điển trai vô cùng hút fan

Anh là thành viên nhóm nhạc SF9 debut từ năm 2016

Tuyên bố rời SF9 để tập trung sự nghiệp diễn xuất

Sự nghiệp diễn xuất của Rowoon bắt đầu với phim học đường School 2017 của đài KBS. Với ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất, nam thần tượng dần được các đạo diễn để mắt nhiều hơn.

Anh bắt đầu tham gia vào nhiều bộ phim hơn sau đó như Đã Đến Lúc (About Time), Nơi Vì Sao Rơi (Where Stars Land) và thật sự bước sang một trang mới khi góp mặt vào bộ phim Vô Tình Tìm Thấy Haru (Extraordinary You) vào năm 2019. Sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả dành cho Rowoon nhờ bộ phim này còn khiến cho fandom của SF9 chỉ trích nam idol vì nổi tiếng vượt trội với nhóm.

Extraordinary You đưa tên tuổi Rowoon sang một trang mới

Từ năm 2021 cho đến 2023, Rowoon tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng" vào nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Cho đến tháng 9/2023, công ty quản lý của SF9 - FNC Entertainment thông báo anh rời nhóm sau khi hết hạn hợp đồng 7 năm. SF9 sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 8 thành viên.

Quyết định này của Rowoon được cho rằng anh muốn từ bỏ làm idol để chuyển hướng hẳn sang hoạt động diễn viên. Đây cũng là điều được nhiều người dự đoán từ trước bởi SF9 không thể mang lại danh tiếng cho anh như công việc diễn xuất.

Tháng 9/2023, Rowoon tuyên bố rời nhóm để tập trung hơn vào công việc diễn xuất

Từng dính tin đồn hẹn hò và phản bội Lisa (BLACKPINK)?

Trong sự nghiệp của Rowoon, một trong những tin đồn gây hoang mang nhất phải kể đến việc anh vướng nghi vấn từng hẹn hò và phản bội Lisa (BLACKPINK). Cụ thể vào tháng 4/2021, một tài khoản tiết lộ Lisa và Rowoon quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung trong nhóm nhạc nam PENTAGON. Dù không có nhiều "hint" tình cảm nhưng fan vẫn có thể phát hiện Lisa - Rowoon là một cặp đôi qua những bộ trang phục giống nhau. Cặp đôi chia tay do Rowoon là người thay lòng.

Theo nguồn tin, mỹ nam cao 1m91 đã phản bội Lisa, lén lút qua lại với một thành viên MOMOLAND. Sau khi bị lừa dối, Lisa đã nhất quyết cắt đứt liên lạc với Rowoon. Bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng thực ra trong lòng mỹ nhân BLACKPINK lại vô cùng đau khổ. Theo thời gian, Rowoon hối hận, cắt đứt quan hệ với thành viên MOMOLAND và muốn quay lại với Lisa nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Tuy nhiên ở thời điểm này, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chỉ ra đây hoàn toàn là tin đồn nhảm vì cả hai chưa từng có tương tác hay “hint” tình cảm nào.