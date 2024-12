Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi sẽ chính thức đổ bộ Thủ đô. Sau 2 đêm thu hút hàng chục nghìn khán giả ở TP.HCM, Anh Trai Say Hi "chơi lớn" khởi xướng thêm 2 concert tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Tổ chức ở sân có sức chứa lớn nhất Việt Nam, Anh Trai Say Hi khiến công chúng tò mò về khả năng bán vé. Ngày 4/12, đông đảo Anh Trai đã đến Hà Nội, chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng, thực hiện các lịch trình giao lưu với người hâm mộ, thăm thú Thủ đô.

Lịch trình của dàn Anh Trai sáng 5/12

Dự kiến tổ chức trong ngày 7/12 và 9/12/2024, hiện công tác dựng sân khấu, lắp loa đài, bố trí khán đài đang được diễn ra gấp rút. Cập nhật sáng 5/12, khung sân khấu khổng lồ đã được dựng lên giữa mặt sân Mỹ Đình. Theo như sơ đồ, sân khấu Anh Trai Say Hi sẽ được bố trí dọc, tận dụng tối đa mặt sân cho các khu vực khán giả.

Dàn loa, đèn, những khung dàn giáo cao ngất đã được di chuyển ra địa điểm tổ chức. Các hạng mục màn hình LED, khu vực kỹ thuật FOH cũng đã được xây lắp để đảm bảo quá trình kiểm tra trước thềm đêm diễn.

Ở phía ngoài sân, poster của 30 Anh Trai đã được dựng lên. Khu vực check-in được bố trí lều khổng lồ, đảm bảo có đủ diện tích để công tác soát vé được diễn ra suôn sẻ. Công tác lắp đặt được thực hiện liên tục, đảm bảo kịp tiến độ. Dù Hà Nội đã vào đông, nhưng thời tiết giữa sân Mỹ Đình vẫn nắng khá chói chang. Điều kiện thuận lợi để công tác chuẩn bị không bị ngắt quãng.

Dù còn gần 2 ngày mới đến concert D-3, nhưng các fan đã nhanh chóng đổi vé, trang bị sẵn sàng chờ đến ngày "đi đu idol". Với các Anh Trai, sau khi thực hiện các lịch trình giao lưu, thì sẽ tập trung tổng duyệt để chuẩn bị cho sân khấu 2 ngày tới. Trước đó, dân tình đã truyền tay nhau setlist được cho là của concert Anh Trai Say Hi sắp tới, với danh sách lên đến hơn 30 bài, bao gồm những ca khúc hit nhất chương trình. Hiện fan Anh Trai Say Hi vô cùng tò mò về các màn trình diễn sẽ được mang ra sân khấu Hà Nội.

Nhìn không khí đu idol rộn ràng cùng quy mô sân khấu khổng lồ ngay giữa sân Mỹ Đình, khán giả như có cảm giác quay lại mùa hè 2023 với concert Born Pink của BLACKPINK. Khi ấy, BLACKPINK đã thu hút hơn 63 nghìn khán giả cho 2 đêm tại Mỹ Đình.

Anh Trai Say Hi là chương trình thực tế hot nhất thời gian qua, làm thay đổi văn hoá thần tượng quốc nội và mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường concert Việt Nam. Dân tình lại càng "hóng", liệu 30 Anh Trai có thể lặp lại lịch sử như Born Pink tại Mỹ Đình hay không, phải chờ đến ngày 7/12 và 9/12 mới có thể biết.