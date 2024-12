Sự xuất hiện của 2 show Anh Trai mùa hè năm nay đã để lại dấu ấn khó quên cho ngành giải trí. Lần đầu tiên, 63 sao nam có sân chơi theo dạng thức "sống còn" thể hiện tài năng và nhiều khía cạnh hút fan. Từ đây, văn hoá thần tượng quốc nội phát triển vượt bậc, một lượng lớn người hâm mộ idol quốc tế trở về ủng hộ nghệ sĩ Việt, mang nhiều hoạt động đặc trưng từ các nền giải trí lớn gia nhập FC Việt. Bên cạnh đó, việc 2 show thực tế về Anh Trai liên tiếp tổ chức concert quy mô lớn hàng chục nghìn khán giả cũng mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường sự kiện.

Không lâu nữa, concert Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 7/12 và 9/12. Những ngày này, fan các Anh Trai ở đầu cầu Hà Nội đang nô nức chuẩn bị project chào đón thần tượng. Không hề kém cạnh các fandom quốc tế, FC của các Anh Trai "chơi lớn" với đa dạng project giúp nghệ sĩ quảng bá hình ảnh. Nổi bật nhất phải kể đến HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Anh Tú Atus,...

FC HIEUTHUHAI chơi lớn, project khủng gây choáng

Trước thềm concert Anh Trai Say Hi Mỹ Đình, SUNNYs - FC đầu tàu của HIEUTHUHAI đã khởi xướng loạt project khủng chào mừng nam rapper đến với Thủ đô. Gây choáng nhất phải kể đến dự án dùng 4 siêu xe tổ chức buổi diễu hành đường phố, treo cờ - khẩu hiệu ủng hộ HIEUTHUHAI đi qua các cung đường Thủ đô. Cách mà các SUNNYs đầu tư khiến dân tình "há hốc". Không hổ danh là Thái tử làng nhạc, fan ủng hộ HIEUTHUHAI cũng thực sự khác biệt.

Ngoài ra, FC còn dựng các booth photo làm nơi check-in cho fan HIEUTHUHAI thoả sức tạo dáng, chụp ảnh. Đáng nói, cách design của FC làm nổi bật visual nam thần chất chơi của HIEUTHUHAI, khiến người ta ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của các fan đi đu idol. Nói về độ chỉn chu, FC HIEUTHUHAI đang đứng đầu trong công tác làm project, quảng bá hình ảnh thần tượng cho sự kiện đặc biệt sắp tới

Fan 4 Anh Trai MOPIUS nô nức ngày debut nhóm

Nhộn nhịp nhất hiện tại phải kể đến FC của 4 Anh Trai tham gia nhóm nhạc MOPIUS. Chốt sổ ngày debut vào 3/12 - ngay trước concert, MOPIUS sẽ ra mắt khán giả với single Làn Ưu Tiên. Đánh dấu cột mốc đặc biệt, fan JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG hiện đang tập trung làm các chiến dịch cày view, tăng stream cho sản phẩm debut của MOPIUS. Nhóm nhạc tập trung 4 mảnh ghép cực hot hậu chương trình, do đó, MOPIUS ra mắt được coi là sự kiện "đinh" của người hâm mộ Anh Trai Say Hi thời gian này.

Vì tập trung cho sự kiện MOPIUS debut, hiện tại FC riêng của 4 mẩu JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG chưa thể cập nhật nhiều về project chào mừng 4 Anh Trai tại concert Hà Nội. Riêng Quang Hùng MasterD được fan thả khinh khí cầu vào ngày diễn ra concert. FC Dương Domic donate được một số tiền nhỏ để chuẩn bị project.

Tại TP.HCM hiện tại, fan MOPIUS đang nô nức đi check-in bảng led quảng bá của nhóm trên các trục đường lớn. Dù là tân binh, nhưng MOPIUS đã có sẵn lượng người hâm mộ khủng nhờ bệ phóng từ chương trình thực tế. Vào đúng 20 giờ tối 3/12, MV Làn Ưu Tiên đã lên sóng, chính thức đưa MOPIUS gia nhập đường đua âm nhạc cuối năm.

Loạt project đáng trông đợi

Ngoài loạt project kể trên, fan các Anh Trai còn nhiều project hoành tráng đáng trông đợi như FC RHYDER chạy led tại 1 toà nhà trên trục đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội vào ngày 8/12. Bên cạnh đó, RHYDER còn được fan chuẩn bị banner, phướn dọc và chạy xe bus quảng bá toàn Hà Nội. Những kế hoạch này nhằm chào mừng RHYDER trở lại Thủ đô biểu diễn ở sân khấu trong mơ của mọi sao Việt - SVĐ Mỹ Đình.

Fan Đức Phúc thì đặt mục tiêu donate 40 triệu, chuẩn bị cho các project chào mừng nam ca sĩ. FC Erik nhận donate đến mức 30 triệu đồng, dự kiến chạy LED và chuẩn bị foodtruck cho ngày concert. Là 2 FC hoạt động lâu năm, fan Đức Phúc và Erik biết cách để tổ chức các hoạt động sao cho hiệu quả mà không tốn nhiều kinh phí.

Về phần Isaac, một fan chịu chi đã làm project check-in photo frame thiết kế riêng cho nam ca sĩ. Anh Tú Atus thì phủ sóng hình ảnh với hàng loạt bảng LED quảng cáo ở cả Hà Nội - TP.HCM. FC đầu tàu đã tổng hợp loạt địa điểm phát LED của Anh Tú Atus, tiện cho người hâm mộ đến check-in, giúp lan toả hình ảnh nghệ sĩ.

