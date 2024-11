Sau show Anh Trai Say Hi, hàng loạt nghệ sĩ nam trẻ tuổi tìm được cơ hội toả sáng, trở thành thần tượng thế hệ mới, fan vô cùng đông đảo. Trong số đó, nổi bật phải kể đến Dương Domic. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, chiều cao khủng đúng chuẩn idol Kpop, Dương Domic dễ dàng nổi tiếng khi tham gia các chương trình thi đấu tài năng như Anh Trai Say Hi. Hậu chương trình, nam ca sĩ chạy show liên tục, mỗi nơi anh chàng xuất hiện đều được fan đến ủng hộ "kín bưng".

Dương Domic - Mất Kết Nối | EP 'Dữ Liệu Quý'

Mới đây, Dương Domic ra mắt E.P đầu tay Dữ Liệu Quý. Có khả năng sáng tác, chỉn chu trong từng bài hát, E.P của Dương Domic nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ và khán giả nghe nhạc. Chỉ ra 4 tracks, nhưng bài hát nào của Dương Domic cũng được fan lăng xê thành sound xu hướng TikTok. Bài hát Mất Kết Nối được yêu thích nhất, nhanh chóng lọt vào top trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc.

Mất Kết Nối chính thức đạt #1 trending với tổng 3.2 triệu lượt xem sau 6 ngày ra mắt

Tối 28/11, Mất Kết Nối chính thức đạt #1 trending với tổng 3.2 triệu lượt xem sau 6 ngày ra mắt - một thành tích đáng khâm phục cho sản phẩm visualizer, không đánh mạnh về yếu tố hình ảnh.

Ngoài ra, 2 bài hát khác của Dương Domic cũng lọt top 10 trending là Pin Dự Phòng (#7) và Chập Chờn (#10). Bài hát còn lại - Tràn Bộ Nhớ đã được Dương Domic biểu diễn ở Anh Trai Say Hi, nay được phát hành với bản phối mới cũng nhận về phản ứng tích cực. Riêng phiên bản Anh Trai Say Hi thì Tràn Bộ Nhớ đã từng tạo trend đình đám trên TikTok, bản audio từ chương trình có hơn 10 triệu lượt xem.

Dương Domic có thành tích nhạc số cực ổn áp

Ở thời điểm ra mắt, Mất Kết Nối đã có thành tích dẫn đầu trong 4 tracks thuộc E.P Dữ Liệu Quý. Bài hát debut trên top #5 Spotify Việt Nam, đến nay vẫn trụ vững ở hạng #7. Trong top 10 Spotify Việt Nam ngày 29/11, Dương Domic, HIEUTHUHAI và Vũ. là 3 nghệ sĩ Việt hiếm hoi xuất hiện. Top 1 - 2 vẫn thuộc về thành viên BTS là Jung Kook và Jimin. Ca khúc mới của Rosé Number One Girl giữ top 3.

Top 10 Spotify Việt Nam ngày 29/11

Qua đó cho thấy, mùa bão nhạc cuối năm này, Dương Domic đang là nghệ sĩ mới có thành tích ấn tượng nhất. Trong số các Anh Trai ra nhạc hậu chương trình, Dương Domic đảm bảo được cả độ thảo luận, độ hot, sản phẩm chỉn chu và thành tích cao. Cùng thời điểm, nhưng anh trai Đỗ Phú Quí lại bị gọi là thảm hoạ vì ca khúc sáo rỗng Pickleball.

Dương Domic tự tin biểu diễn trước hơn 10 nghìn khán giả GENfest

Một trong những lý do giúp E.P mới của Dương Domic phủ sóng chính là sân khấu bùng nổ tại GENfest. Tổ chức hẳn minishow trước quy mô hơn 10 nghìn khán giả, Dương Domic thành công gây ấn tượng nhờ âm nhạc bắt tai, khả năng làm chủ sân khấu tốt. Anh chàng được kì vọng sẽ là ngôi sao giải trí mới, tài năng - visual đều có đủ.

Dương Domic sắp debut nhóm nhạc cùng MOPIUS

Hoạt động cá nhân bứt phá chưa đủ, mới đây Dương Domic còn xác nhận sẽ tham gia vào đội hình nhóm nam của NSX Anh Trai Say Hi - MOPIUS. Cùng JSOL, Quang Hùng MasterD và HURRYKNG, Dương Domic hứa hẹn tạo nên đội hình "nghìn máu", chiếm spotlight thời gian tới, mở thêm khởi đầu cho văn hoá đu idol quốc nội. MOPIUS sẽ tung sản phẩm debut vào ngày 3/12 tới đây.