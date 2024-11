Video đầu tiên của nhóm nhạc 4 Anh Trai Say Hi: Rất là Kpop!

Vừa qua, NOMAD công bố thành lập nhóm nam gồm 4 thành viên được chọn từ 30 Anh Trai Say Hi - MOPIUS khiến dân tình đứng ngồi không yên. Ngoài dự đoán về nhóm nhạc toàn năng BEST 5, MOPIUS là tập hợp của 4 mảnh ghép hút fan, là nhân tố nổi trội từ chương trình và có nhiều yếu tố "over hợp" cho 1 nhóm nhạc, bao gồm JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD và HURRYKNG. Đứng riêng vốn đã hot, nay còn hợp lại thành MOPIUS, 4 sao nam đương nhiên khiến cõi mạng chao đảo với sức hút của mình.

Video First Look của nhóm nhạc MOPIUS

Trong video đầu tiên của MOPIUS, từng thành viên lần lượt xuất hiện, rồi cuối cùng tập hợp tạo nên một đội hình hoàn chỉnh. Đây là video tiết lộ đội hình, tập trung cho 4 thành viên MOPIUS khoe visual và hé lộ concept đầu tiên.

JSOL với thâm niên hoạt động lâu năm nhất xuất hiện đầu tiên, anh chàng gây ấn tượng với mái tóc hồng nổi bật và gương mặt đẹp trai miễn chê. Dương Domic đốn tim người hâm mộ bằng visual sáng bừng màn hình, cực hợp với đội hình nhóm nhạc nam. Quang Hùng MasterD là nét mềm mại, xinh yêu như những visual nổi tiếng trong các nhóm nam Kpop. Cuối cùng, HURRYKNG kết thúc bữa tiệc nhan sắc của MOPIUS bằng vẻ nam tính, cool ngầu khó cưỡng. Mỗi anh một vẻ, ai cũng có điểm mạnh của mình để khi hợp lại, MOPIUS là đội hình "nghìn máu" hứa hẹn phá đảo Vpop.

Concept của MOPIUS có những gam màu tươi sáng

Bối cảnh khá đơn giản, đóng hộp trong studio

Mỗi người đều có thời lượng riêng để toả sáng

HURRYKNG là hình ảnh cá tính nhất nhóm

Ở video first look, chưa có quá nhiều hé lộ về phần âm nhạc. Concept nhóm đang theo đuổi hiện tại khá trẻ trung, năng động, là hình ảnh cơ bản thường thấy ở các nhóm nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc. Cũng chính vì điều này, mà fan cho rằng MOPIUS đang được xây dựng hình ảnh khá đại trà. Sở hữu 4 "chiến mã" quá mạnh, có tài năng, có sức hút riêng, nhưng concept chưa đáp ứng được không gian sáng tạo cần thiết để các anh "bung toả" nội lực.

Đội hình toàn mỹ nam của MOPIUS

Về cơ bản, MOPIUS đang được đầu tư, quảng bá đúng lộ trình của 1 nhóm nhạc tân binh. Nửa ngày sau khi lên sóng video đầu tiên, cư dân mạng "rần rần" trước visual tràn màn hình của nhóm nam mới. Bài đăng trên fanpage MOPIUS thu về hơn 23 nghìn lượt phản ứng và hàng nghìn bình luận. Đúng như HIEUTHUHAI nói, MOPIUS "quá thừa visual".

Cận cảnh ảnh profile của MOPIUS

Nhóm sẽ ra mắt sản phẩm đầu tiên vào ngày 3/12, ngay trước concert Anh Trai Say Hi ở Hà Nội. Sắp tới đây là thời điểm quan trọng để giới thiệu MOPIUS đến với khán giả. Fan tập trung toàn sức lực support các anh trai. Mô hình nhóm nhạc vốn không bùng nổ lắm tại Việt Nam, MOPIUS là phép thử quan trọng để biết xem liệu nhóm nam đi ra từ chương trình thực tế hot nhất hiện nay có "làm nên chuyện" hay không.