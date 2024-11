Mùa hè 2024, làng giải trí Việt chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa 2 show thực tế hot nhất cho các nghệ sĩ nam thể hiện tài - sức là Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Hướng đến 2 đối tượng khác nhau, nhưng cả Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều thành công lan toả tên tuổi 63 nghệ sĩ đến với khán giả, thay đổi văn hoá thần tượng một cách sâu sắc và tạo nên thị trường concert nội địa vô cùng sôi nổi.

Cạnh tranh từ show chưa đủ, cuộc chiến Anh Trai còn kéo dài đến 2 đêm concert tổ chức cùng ngày tại TP.HCM hôm 19/10, rồi tháng tới đây là 2 concert ở Hà Nội và Hưng Yên. Không để sức nóng giảm sút, mới đây nhất, 2 chương trình Anh Trai tiếp tục thổi bùng ngọn lửa khi công bố thành lập nhóm nam mới sau concert.

Fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đăng tin xác nhận một nhóm nhạc nam từ chương trình sắp xuất hiện

Tối 25/11, fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đăng tin xác nhận một nhóm nhạc nam từ chương trình sắp xuất hiện, sau concert ngày 14/12 tới đây. Thông tin thành viên chưa được đưa ra, nhưng dân tình đã nhanh chóng "khoanh vùng" đội hình mơ ước. Nhóm nam được nhắc đến nhiều nhất hiện tại chính là Nam Thần Rực Lửa.

Dân tình gọi tên Nam Thần Rực Lửa cho đội hình nhóm nam từ 33 Anh Tài

Đội hình gồm SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng từng gây bão ở tập đầu tiên của chương trình. Stage Nước Hoa được fan bình chọn là stage "văn mẫu" chuẩn thần tượng nhất trong các đội hình pick từ 33 anh tài. Trong lần phỏng vấn với chúng tôi, chính Cường Seven cũng bật mí rằng Touliver có ý định triển khai dự án cho Nam Thần Rực Lửa. Có "hint" từ Cường Seven, fan càng có khả năng tin tưởng đội hình trong mơ của Nam Thần Rực Lửa sẽ chính thức debut sau chương trình.

Anh Trai Say Hi "úp mở" nhóm nam tên MOPIUS

Trước đó, Anh Trai Say Hi đã vào việc, chia sẻ fanpage có tên MOPIUS kèm mô tả "Coming soon". MOPIUS được dự đoán là nhóm nam mới của NSX Anh Trai Say Hi. Chỉ với bấy nhiêu thông tin, các fan nhà Say Hi đã có thể vẽ nên vô vàn đội hình trong mơ cho nhóm nhạc đến từ 30 Anh Trai. Ở tập chung kết, 5 Anh Trai có thứ hạng cao nhất gồm Isaac, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, RHYDER và HIEUTHUHAI tạo nên nhóm nhạc toàn năng BEST 5. Nếu đội hình này thành hiện thực, chắc chắn sẽ là "cú nổ làng nhạc".

Đội hình BEST 5 trong đêm Chung kết

Nhưng với những gương mặt đắt show nhất hiện tại, lịch trình riêng bận rộn như BEST 5, thành lập nhóm nhạc có vẻ không mấy khả thi. Người hâm mộ đang suy đoán nhóm nhạc Anh Trai Say Hi có khả năng là Quang Hùng MasterD, Gemini Hùng Huỳnh, JSOL và Dương Domic.

Người hâm mộ đang suy đoán nhóm nhạc Anh Trai Say Hi có khả năng là Quang Hùng MasterD, Gemini Hùng Huỳnh, JSOL và Dương Domic

Dù cuối cùng đội hình có như thế nào, thì fan cũng vô cùng trông đợi. Việc hai chương trình anh trai đồng loạt thông báo thành lập nhóm nhạc khiến MXH bùng nổ phản ứng. Quyết chiến đến cùng, dân mạng lại có phen hóng biến mệt nghỉ khi hai dự án này đến thời điểm trình làng.