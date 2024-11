Cơn bão 63 Anh Trai đi qua, cục diện Vbiz thay đổi. Chương trình thực tế tạo ra sân chơi cho các nghệ sĩ nam thể hiện tài năng. Một số nghệ sĩ đã qua thời hoàng kim tìm lại được hào quang, một số nghệ sĩ trẻ thì vụt sáng thành sao. Nhưng, không phải ai cũng có thể tận dụng sức nóng từ chương trình thực tế để duy trì cho cả sự nghiệp. Vẫn có một vài trường hợp gây tranh cãi, thậm chí bị gọi là thảm hoạ âm nhạc.

Neko Lê bị chê hát - rap tệ

Hậu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Neko Lê là một trong những anh tài được chú ý nhất. Anh thu nạp thêm lượng fan hùng hậu, cháy vé fan-meeting chỉ trong 1 phút. Từ một đạo diễn, streamer, Neko Lê định hướng theo âm nhạc chuyên nghiệp với MV debut Cứ Để Anh.

Từ một đạo diễn, streamer, Neko Lê định hướng theo âm nhạc chuyên nghiệp

Nhiệt lượng từ chương trình chưa tan, Neko cũng rất đắt show, được mời diễn không kém các ca sĩ nổi tiếng. Song, khả năng biểu diễn của Neko Lê chưa đủ để đáp ứng các sân khấu chuyên nghiệp.

Sân khấu live bị chê của Neko Lê

Bước ra khỏi chương trình, Neko Lê thể hiện rõ sự chật vật khi biểu diễn 1 mình. Gần đây, loạt sân khấu của Neko Lê gây tranh cãi dữ dội. Nam streamer bị chê hát không nghe thấy gì, nhảy hời hợt, rời rạc. Đến chuyên môn rap cũng bị đánh giá thấp.

Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, Neko thừa nhận mình làm chưa tốt. Người hâm mộ công tâm thừa nhận, Neko Lê cần phải trau dồi kỹ năng nếu muốn theo đuổi con đường làm nghệ sĩ trình diễn.

Khả năng nhảy cũng không khá khẩm hơn

Thảm hoạ âm nhạc Đỗ Phú Quí

Nhức nhối nhất hiện tại là sản phẩm mới của Đỗ Phú Quí. Nam ca sĩ đang được khán giả biết đến sau chương trình Anh Trai Say Hi vừa ra mắt MV mang tên Pickleball. Bài hát này bị ví như "nỗ lực đu trend" nghèo nàn.

Giai điệu không lôi cuốn, ca từ mang lại cảm giác cringe (ớn lạnh) là tất cả ấn tượng về bài hát này. Lyrics sáo rỗng đến mức viết ra những lời như "Anh hẹn em Pickleball; Ta vờn nhau Pickleball; Tay vợt bên dưới hông; Anh đập banh đập banh; Đến em mạnh vào" bị cả cõi mạng chê cười.

Đỗ Phú Quí đang bị gọi là thảm hoạ vì sản phẩm mới ra mắt - Pickleball

Đỗ Phú Quí vấp phải làn sóng chỉ trích vì ra mắt 1 sản phẩm quá hời hợt, thảm hoạ từ ca từ tới giai điệu. Dẫu thế, nam ca sĩ vẫn tự tin mang ca khúc này đi diễn. Sân khấu mới đây càng làm dân tình ngán ngẩm vì Đỗ Phú Quí hát nhép. Bật backtrack to, nhưng âm thanh của sân khấu vẫn tệ, câu từ bị dính vào nhau, không tròn vành rõ chữ cho thấy chất lượng quá kém ngay từ bản audio. Vũ đạo của Pickleball cũng quá nghèo nàn động tác. Cách Đỗ Phú Quí "quơ tay múa chân" khiến khán giả khó chịu vô cùng.

Sân khấu hát nhép của Anh Trai nhạt nhất show Say Hi

Vũ đạo cũng bị "la ó"

Ali Hoàng Dương chật vật vì tư duy âm nhạc của chính mình

Tháng 8/2024, Ali Hoàng Dương ra mắt MV Đừng Nói Là… giữa lúc thi Anh Trai Say Hi. Đừng Nói Là... khai thác nội dung chinh phục một cô gái bất ngờ xuất hiện trong hộp đêm của nam ca sĩ. MV có những phân cảnh miêu tả “cảnh nóng” giữa Ali Hoàng Dương và nữ diễn viên một cách trần tục, phản cảm.

Do đó ở thời điểm ra mắt, Ali Hoàng Dương bị chỉ trích là mượn cảnh nóng gây sốc, nhưng sản phẩm thì kém thu hút, không có giá trị nghe lại. Ca khúc nhạc pop với âm hưởng disco và synthpop sôi động để sử dụng nhiều vũ đạo, khoe trọn cơ thể và những phân cảnh nóng bỏng. Tuy nhiên, từ giọng hát đến phần âm nhạc đều được nhận xét là làm chưa tới.

MV của Ali Hoàng Dương bị chỉ trích phản cảm

Những chỉ trích hướng về Ali Hoàng Dương khiến người hâm mộ xót xa. Tưởng sẽ tận dụng được sức nóng từ chương trình, ra nhạc bùng nổ, nhưng thực tế lại không may mắn như vậy. Ali Hoàng Dương đẹp trai, hát hay, thứ anh thiếu là 1 bản hit. Những năm qua, sản phẩm của Ali Hoàng Dương chưa thể bật lên giữa thị trường quá nhiều sự cạnh tranh. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ chật vật là vì tư duy âm nhạc chưa nhạy bén.

Ali Hoàng Dương đẹp trai, hát hay, thứ anh thiếu là 1 bản hit

Dương Domic cũng gây tranh cãi

Nổi rần rần sau Anh Trai Say Hi, Dương Domic “một bước thành sao", được săn đón khắp các “mặt trận". Độ nổi tiếng của Dương Domic có thể sánh ngang với các thần tượng thế hệ mới, vô cùng đắt show. Song, chất lượng trình diễn của nam ca sĩ không được ổn định, có nhiều pha “trồi sụt" khiến fan phải góp ý.

Sân khấu gây tranh cãi của Dương Domic

Cụ thể, trong 1 sân khấu nhãn hàng hồi đầu tháng 11, Dương Domic bị fan phàn nàn vì hát như say xỉn, liên tục bỏ lời, “lấp liếm" bằng cách hô hào, khuấy động sân khấu. Người hâm mộ này cho rằng nam ca sĩ cần phải thay đổi cách biểu diễn, bởi anh chàng là người có thực lực, nếu không biết phát huy đúng chỗ rất dễ phản tác dụng. Lúc này, Dương Domic còn bị ồn ào hẹn hò với hot girl Linh Ka bủa vây. Sự vụ này càng khiến anh chàng bị chỉ trích.

Dương Domic bị fan phàn nàn vì hát như say xỉn

Liên tục bỏ lời, “lấp liếm" bằng cách hô hào, khuấy động sân khấu

Sau khi được góp ý, Dương Domic đã thay đổi cách trình diễn của mình. So với những trường hợp bị đánh giá thảm hoạ, tranh cãi của Dương Domic không đáng là bao. Anh chàng hiện đang "thả hint" cho E.P đầu tay sắp lên sóng ngày 22/11. Dương Domic trong chương trình anh trai là một nhân tố nổi bật khi có bộ kỹ năng khá toàn diện, có thể tự sáng tác, biểu diễn. Do đó, công chúng rất tò mò sản phẩm hậu Anh Trai Say Hi của Dương Domic.