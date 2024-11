Một số bình luận của netizen:

- Đau tai quá ba ơi. Hát thì chữ dính hết vào nhau, lời thì không hiểu có ý nghĩa gì, performance cũng xu hết cỡ. Giờ làm ca sĩ cũng dễ quá ha.

- Nhạc dở + hát nhép + nhảy kém. Đủ combo luôn.

- Ê ý là trước xem Anh Trai Say Hi thấy tội vì bị out sớm, chưa thể hiện đc hết kĩ năng. Nhưng giờ thấy out sớm là hợp lý rồi.

- Về học lại một khóa thanh nhạc và vũ đạo liền đi ba. Cải thiện được điểm yếu thì khán giả mới bỏ qua được.

- Giọng bạn này cũng được nhưng bị cái hát nhép. Quan trọng hơn là ai đã sáng tác ra bài hát này vậy? Bài ngang hơn cả cua ý.

- Điển hình cho lyric vô nghĩa.