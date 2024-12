Những ngày gần đây, tâm điểm mạng xã hội đang hướng về concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, với 1 đêm diễn mới toanh được bổ sung ngay sau khi bán vé cho đêm thứ 3 ở SVĐ Mỹ Đình. Theo đó, concert Anh Trai Say Hi sẽ có tận 4 đêm diễn, chia đều cho cả 2 đầu cầu TP.HCM - Hà Nội. 2 đêm diễn của 30 Anh Trai sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, lần lượt vào 2 ngày 7 và 9/12/2024. Hiện tại, các fan đang nô nức mua vé, chuẩn bị outfit "chặt chém" để gặp gỡ các Anh Trai ở Thủ đô.

Các fan đang nô nức mua vé, chuẩn bị outfit "chặt chém" để gặp gỡ các Anh Trai ở Thủ đô

Giữa lúc fan hào hứng chuẩn bị đi đu idol, thì trưa 2/12, Song Luân công bố tin chấn động. Trên Facebook, Song Luân cho biết sẽ không tham gia vào concert Anh Trai Say Hi D-4 (ngàu 9/12) tới đây. Thông tin khiến fan sốc.

Anh Trai Song Luân

... bỗng dưng thông báo không thể tham gia concert D-4

Dưới phần bình luận, nhiều fan chương trình không kìm được, lập tức gào thét "không chấp nhận". Có người còn năn nỉ Song Luân phải tham gia bằng được, việc gặp gỡ cả 30 Anh Trai là điều mà dân tình vô cùng mong mỏi. Trừ những trường hợp bất khả kháng đã thông báo trước, thì hiện tại thiếu đi bất kỳ anh nào cũng khiến fan không thể ngồi yên.

Fan tiếc nuối, không thể tin nổi trước thông tin Song Luân không tham gia concert Anh Trai Say Hi

Không để dân tình phải gào thét quá lâu, cuối cùng Song Luân đã "chốt hạ" thông tin trên bằng một dòng trạng thái đính chính. Anh hài hước cho biết: "(Luân không thể tham gia concert day 4) ...là 1 thông tin không chính xác nha. Sorry mọi người nãy đang đăng caption bị rớt mạng...". Hoá ra, tất cả chỉ là một trò đùa.

Song Luân và dòng trạng thái khiến dân tình gào thét

Fan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên dành tặng Song Luân vài lời "hỏi thăm yêu thương". Nam diễn viên chưa ra Hà Nội diễn, mà đã mát như mùa thu Hà Nội (pv: ý chỉ hài hước không bình thường), là trung bình các comment dưới bài đăng của Song Luân.